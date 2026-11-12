Bendrystė, kultūra ir žmogus – Vievio bibliotekoje paminėta Vyresnio amžiaus žmonių savaitė

Spalio 1–8 dienomis Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekoje vyko Vyresnio amžiaus žmonių savaitės renginiai, kvietę susitikti, bendrauti, dalytis patirtimi ir prasmingai praleisti laiką. Ši savaitė dar kartą priminė, kokia svarbi yra pagarba vyresniajai kartai, jos sukauptai gyvenimo patirčiai ir aktyviam dalyvavimui bendruomenės gyvenime.
Spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ją 1990 metais paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, siekdama atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių gerovę, poreikius ir jų svarbą visuomenei. Lietuvoje ši diena taip pat minima, o nuo 2024 metų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva organizuojama Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė, kurios metu įvairiose šalies vietose vyksta senjorams skirti renginiai.
Vievio miesto Lazdynų Pelėdos biblioteka šią progą paminėjo turininga programa, kurioje netrūko įspūdžių, pokalbių, bendrystės džiaugsmo.
Lietuviškų tradicijų ir šokio popietė
Vienas iš savaitės renginių buvo šokių kolektyvo „Verpstė“, vadovaujamo Nijolės Leonavičienės, apsilankymas bibliotekoje. Kolektyvo nariai žiūrovams dovanojo gražią lietuviško šokio popietę, skirtą Senjorų dienoms paminėti.
Spalvingi tautiniai drabužiai, muzika, šokio ritmas ir gera nuotaika sukūrė jaukią šventinę atmosferą. Susirinkusieji ne tik grožėjosi šokėjų pasirodymu, bet ir sužinojo daugiau apie įvairių Lietuvos regionų tautinio kostiumo aprangos ypatumus. Tai buvo puiki proga prisiminti savo krašto tradicijas, kultūros paveldą ir jo puoselėjimo svarbą.
Nuoširdžiai dėkojame kolektyvui „Verpstė“ ir jo vadovei Nijolei Leonavičienei už šiltą, muzikos, šokio ir gerų emocijų kupiną popietę.
Susitikimas, priminęs apie gyvybės ir taikos vertę
Spalio 8 dieną bibliotekoje vyko jautrus ir prasmingas susitikimas su teisininku, žurnalistu, ilgamečiu prokuroru ir karo savanoriu Kęstučiu Vagneriu. Svečias pristatė savo knygą „Karo savanorio dienoraštis“ ir pasidalijo patirtimi iš daugiau nei 60 humanitarinių misijų Ukrainoje.
Autorius pasakojo apie apsilankymus Ukrainoje, susitikimus su kariais, ligoninių pacientais ir vaikų globos namų auklėtiniais. Jo pasakojimuose atsiskleidė ne tik karo tikrovė, bet ir žmonių stiprybė, viltis, atjauta bei gebėjimas išlikti žmonėmis net pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis.
Susitikimo metu nuskambėjusios mintys priminė, kad kiekvieno žmogaus gyvybė yra neįkainojama, o taika, laisvė ir žmogiškumas – vertybės, kurias turime saugoti ir branginti. Tai buvo pokalbis, skatinęs susimąstyti apie pagalbos kitam svarbą ir apie tai, kiek daug gali paprastas žmogiškas gerumas.
Kęstutis Vagneris taip pat papasakojo apie savo paramą Ukrainos Žytomyro srities Korostyšivo specialiajai mokyklai, kurią remia nuo 2022 metų. Jo knyga „Karo savanorio dienoraštis“ nėra platinama įprastoje mažmeninėje prekyboje – ją galima gauti aukojant šiai mokyklai. Surinktos lėšos skiriamos mokyklos vaikams, o parama juos pasiekia rudenį.
Dėkojame Kęstučiui Vagneriui už atvirą pokalbį, jautrius liudijimus ir priminimą, kad net tamsiausiais laikais gerumas, atjauta ir pagalba kitam turi ypatingą galią. Bibliotekos lankytojai taip pat gali pasiskolinti autoriaus dovanotą knygą „Karo savanorio dienoraštis“.
Savaitė, kuri priminė bendrystės svarbą
Vyresnio amžiaus žmonių savaitė Vievio Lazdynų Pelėdos bibliotekoje buvo kupina prasmingų susitikimų, kultūrinių patirčių ir šiltų emocijų. Šie renginiai parodė, kad biblioteka yra ne tik knygų namai, bet ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, puoselėjamos tradicijos, dalijamasi žiniomis ir kuriami bendruomenę vienijantys ryšiai.
Tegul pagarba vyresniajai kartai, dėmesys vienas kitam ir noras būti kartu lydi mus ne tik šventinėmis dienomis, bet ir kasdien. Juk prasmingiausios akimirkos gimsta tuomet, kai skiriame laiko vieni kitiems.
Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos savanorės
Miglė Marija Važnevičiūtė
Skaistė Kaluževičiūtė