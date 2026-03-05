Bendruomenių festivalis „Vievyje kartu“

Pradėtas įgyvendinti pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės strategiją finansuojamas (LEADER programą) bendruomeniškumą skatinantis projektas „Bendruomenių festivalis „Vievyje kartu“. Projektą inici­juoja ir įgyvendina Vievio kultūros centras.
Vasario 9 d. buvo surengtas Vievio seniūnijoje veikiančių bendruomenių ­susitikimas, kuriame Vievio kultūros centras pristatė projektą ir jo veiklas. Numatomos 8 skirtingos edukacijos bei projektą vainikuojantis bendruomenių festivalis „Vievyje kartu“. Aptartos tinkamos datos, buvo pateikti pasiūlymai ir bendruomenių iniciatyvos, kurios papildytų projektines veiklas. Susirinkime dalyvavusios bendruomenės: Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“, Pylimų kaimo bendruomenė, Vievio TAU, Baltamiškio bendruomenė, Alesninkų bendruomenė, Vievio Šilo bendruomenė, Vievio neįgaliųjų draugija, „Šok kartu“ asociacija, Kurkliškių bendruomenė, Pilypiškių bendruomenė.
Kviečiame aktyviai įsitraukti ir kitas Vievio seniūnijos bendruomenes bei dalyvauti projekto veiklose. Negalėjusius dalyvauti susirinkime ir siekiančius įsitraukti į prasmingas bendruomenines projekto veiklas kviečiame bendruomenių bei NVO atstovus susisiekti el. paštu saule.vieviokc@gmail.com.

Saulė Vyšniauskaitė

