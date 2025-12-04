Pažinti save ir kitus padeda teatras

Lapkričio 21 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko vienas iš baigiamųjų TŪM Ilgalaikės meno programos (TŪM Nr. 49) renginių, skirtų Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ir Elektrė­nų „Ąžuolyno“ progimnazijos mokiniams bei mokytojams. Renginį vedė ir veiklas koordinavo ­„4 Rooms“ teatro aktoriai Valentinas Krulikovskis, Irena Jankutė, Laurynas Graikšas, Berta Skimutytė ir Viacheslav Lukjanov.

Pirmojoje dalyje dalyviai, su­skirstyti į dvi grupes, kartu su ak­toriais scenoje ir choreografijos klasėje atliko įvairias kūrybines bei ju­desio užduotis. Nuotaikingos veiklos, ­šokiai ir improvizacijos ne tik pralinksmino, bet ir paruošė mokinius rimtesnei antrosios dalies ­tematikai.
Antrojoje dalyje teatro aktoriai suvaidino dvi tikromis istorijomis paremtas situacijas iš mokyklos gyvenimo: apie Emilių, praradu­sį mamą ir susidūrusį su senų pažiūrų mokytoju, pravarde „Dyzelis“, ir apie Adelę, kuri nebejautė noro gyventi ir buvo ilgai nepastebėta, kol vieną dieną įvyko nelaimė. Stebėję spektaklį mokiniai ir mokytojai tapo aktorių patariamąja jėga: analizavo personažų jausmus, priimamus sprendimus, svarstė galimas išei­tis ir patys kūrė alternatyvias įvykių ­baigtis.
Mokiniai įsitraukė į procesą – jie galėjo matyti, kaip pasirinkimai veikia žmonių gyvenimus, kaip keistųsi situacijos priėmus kitokius sprendimus, ir tuo pačiu išgyventi patirtį tarsi tikrame teatre, o „4 Rooms“ aktorių profesionalumas tam suteikė ypatingo gilumo ir įtaigos.
Džiaugiamės, kad mokiniai tu­rėjo galimybę iš arti susipažinti su taikomojo teatro metodais ir juos patirti praktiškai. Tokios veiklos ne tik skatina empatiją ir kritinį mąstymą, bet ir padeda jaunimui drąsiau kalbėti apie sudėtingas temas bei ieškoti brandesnių sprendimų. Tikimės, kad šis renginys taps vertinga patirtimi ir paskata toliau augti, kurti ir pažinti save bei kitus.

Žana Kaminskienė,
STEAM TŪM koordinatorė

