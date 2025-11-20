Atminties žemėlapis: Vievio kapinės kaip miesto atminties archyvas

Vievio kapinės. CEMETY.lt nuotrauka
Ugnė Kučinskaitė
Vievio senosios kapinės yra labai svarbi vieta mūsų krašte. Čia amžino poilsio atgulė įvairių bendruomenių žmonės – katalikai, stačiatikiai, žydai. Kapinės pasakoja apie tai, kaip šiame miestelyje šimtmečius gyveno skirtingi žmonės. Išlikę paminklai, kapų ženklai ir seni statiniai leidžia suprasti, kaip keitėsi vietos gyvenimas nuo XIX amžiaus iki dabar: kas čia gyveno, kuo tikėjo ir kaip kūrė savo kasdienybę.
Vieta, sauganti istoriją
Rašytiniai šaltiniai ir išlikę antkapiai rodo, kad pirmieji palaidojimai šioje vietoje gali būti datuojami XVIII a. pabaiga–XIX a. pradžia. Seniausi antkapiai, datuojami 1830–1840 metais, turi lenkiškų, rusiškų ir hebrajiškų įrašų, kurie liudija daugiakalbį ir daugiatautį Vievio charakterį. Tai išskirtinis atvejis Elektrėnų savivaldybėje, kur kelių religinių bendruomenių palaidojimai ilgą laiką buvo besiformuojančios miesto struktūros dalis.
Vietos muziejininkas Tomas Petrauskas sako, kad Vievio kapinės yra įvairios todėl, kad ir pats miestelis visada buvo įvairus. Čia jau nuo XIX amžiaus laidoti skirtingų tikėjimų žmonės, ir tai matyti iš pačių kapinių išdėstymo. Nors tikslios jų įkūrimo datos niekas nebežino, iš senų paminklų, ženklų ir kapų tvarkos galima suprasti, kad tai viena seniausių vietų, kur Vievis saugo savo istoriją.
Svarbų kapinių sluoksnį sudaro stačiatikių erdvė, kurioje 1936 metais pastatyta Visų Rusų Šventųjų koplyčia. Elektrėnų savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas Vaidas Andriejauskas pažymi, kad būtent ši kapinių dalis pasižymi išskirtine estetika ir vertingais tarpukario paminklais, o koplyčią numatyta tvarkyti 2026 metais.
Kita reikšminga kapinių dalis – Lietuvos karių kapai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą. Čia palaidoti 1919–1921 metų Nepriklausomybės kovose žuvę savanoriai, o memorialiniai ženklai, sukurti dailininkų Antano Aleksandravičiaus ir Adomo Varno, yra vertinami kaip autentiškas tarpukario memorialinės dailės pavyzdys. Šis objektas išlieka ne tik kultūrinės, bet ir ceremoninės reikšmės vieta: čia kasmet organizuojami valstybiniai minėjimai, per kuriuos pagerbiami žuvę kariai.
Papildomas kapinių istorijos aspektas – žydų palaidojimų zona, įtraukta į Kultūros vertybių registrą kaip saugotinas paveldas. Išlikę paminklai su hebrajiškais užrašais, Dovydo žvaigždėmis ir kitais simboliais liudija apie iki Holokausto miestelyje gyvenusią žydų bendruomenę. Ši kapavietė yra vienas iš nedaugelio išlikusių žydų paveldo elementų Elektrėnų savivaldybėje ir turi reikšmingą memorialinę vertę.
Religinė kapinių struktūra istoriškai buvo tiesiogiai susijusi su parapijos teritorinėmis ribomis. Kunigas Alfonsas Kelmelis patvirtina, kad kapinės nuo seno buvo naudojamos kaip katalikų bendruomenės palaidojimo vieta, o jų centre stovėjo koplyčia, kurioje ilgą laiką buvo laikomos pamaldos, ypač po 1918 metais įvykusio bažnyčios gaisro. Šie duomenys svarbūs rekonstruojant kapinių funkcinę reikšmę XIX–XX amžiais.
Analizuojant kapinių raidą, išlieka aktualus klausimas dėl dokumentacijos trūkumo. Lietuvos regionų kapinės dažnai neturi išlikusių nuoseklių archyvinių įrašų, o istorijos rekonstrukcija remiasi jungtiniu metodu: išlikusiais paminklais, vietos bendruomenės atmintimi ir paveldosaugos institucijų duomenimis. Ši vieta šiandien išlieka naudojama ir prižiūrima.
Palaidotų asmenų istorijos ir jų vaidmuo Vievio krašto kultūriniame kontekste
Kapinių teritorijoje istorija išlieka ne tik per paminklus ar akmenyje iškaltas datas. Tarp senų liepų ir samanotų plokščių slypi asmenybės, kurių gyvenimai formavo miestelio ritmą, o jų atminimas iki šiol laiko šią vietą gyvą. Kiekviena pavardė čia yra fragmentas platesnės Vievio mozaikos: mokytojų, karių, amatininkų, tremtinių, bendruomenės veikėjų. Toliau žvelgiant į šiuos likimus, kapinės iš atminties teritorijos virsta pasakojimų žemėlapiu, kuriame susijungia epochų patirtys ir miestelio kultūrinė tapatybė.
Jurgis Milančius
Tarp Vievio senųjų kapinių vardų Jurgis Milančius (1869–1956) išsiskiria kaip asmuo, kurio veikla peržengė profesijos ribas ir tapo miestelio kultūrinės savivokos dalimi. Vaistininkas, knygnešys ir aktyvus bendruomenės švietėjas, jis priklauso tai XIX–XX amžių inteligentijai, kuri Lietuvos miesteliams suteikė modernumo impulsą ir padėjo formuotis vietos savimonei.
Milančius Vievyje įkūrė pirmąją vaistinę – tai buvo ne tik gydymo įstaiga, bet ir socialinis centras, kuriame žmonės ieškojo ne vien medicininės pagalbos. Istoriniai liudijimai ir vietos atmintis rodo, kad šioje erdvėje telkėsi platesnis kultūrinis gyvenimas: neformalūs pokalbiai, patarimai, naujienos ir knygnešystės tradicija, kurią Milančius palaikė ir skatino. Jo namuose buvo platinama lietuviška spauda, rengiami slapti pokalbiai apie švietimą ir tautinę savimonę – veikla, kuri miesteliuose buvo itin reikšminga.
Mokykla Vievyje pavadinta jo vardu, bendruomenė šį paveldą suvokia kaip išliekamą moralinę vertę. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos direktorė Ingrida Tviragienė pabrėžia, kad vardas mokyklai nėra formalus dedikavimas, o kasdienis vertybinis orientyras: „Jurgio Milančiaus vardas mūsų mokyklai – tai ne tik garbingas pavadinimas, bet ir priminimas apie darbštumą, meilę kraštui ir žmonėms. Jo gyvenimo pavyzdys įkvepia mokinius siekti žinių ir būti atsakingais bendruomenės nariais“.
2018 metais mokykla oficialiai pervadinta Jurgio Milančiaus vardu, taip sustiprinant šio švietėjo vaidmenį Vievio kultūrinėje istorijoje.
Jurgis Kybartas
Jurgis Kybartas – pasienio policijos jaunesnysis puskarininkis, žuvęs eidamas tarnybą prie administracinės linijos su Lenkijos okupuotu Vilniaus kraštu. 1931 metų spalio 4 dieną, patruliuodamas ties Vievio apylinkėmis, jis buvo mirtinai pašautas. Kybartui tebuvo trisdešimt treji. Kolegos jį prisiminė kaip pareigingą ir drausmingą pareigūną – vieną iš tų tyliai dirbančių valstybės sargų, kurie kasdienėmis pastangomis saugojo Lietuvos sienas.
Jo kapas Vievio senosiose kapinėse kuklus: betoninis kryžius, įrašas ir tyli bendraminčių eilė šalia – savanoriai, žuvę 1919–1921 metų kovose.
Kybarto atminimas iki šiol gyvas bendruomenėje. Kaip nurodo Elektrėnų savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos specialistas Vaidas Andriejauskas, kiekvienų metų spalio 4-ąją Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai prie jo kapo rengia minėjimą – tylų pagerbimą žmogui, kurio tarnyba liudijo, kad ištikimybė valstybei dažniausiai reiškiasi ne žodžiais, o kasdieniu darbu.
Aldona Pulauskienė–Kvaraciejūtė
Aldona Pulauskienė-Kvaraciejūtė (1929–2000) – viena svarbiausių Vievio kultūros ir švietimo kūrėjų, muzikos mokytoja, chorvedė ir kelių dešimtmečių chorinės tradicijos formuotoja. Ji vadovavo mokyklos, kultūros namų ir įstaigų chorams, dirigavo dainų šventėms, ilgus metus buvo Vievio muzikos mokyklos direktorė. Apdovanota Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu ir nusipelniusios kultūros bei švietimo darbuotojos vardu, ji įtvirtino profesionalią chorinę kultūrą.
Tačiau tikrasis Aldonos portretas ryškiausiai iškyla iš sūnaus, kompozitoriaus Dainiaus Pulausko pasakojimų. Jis užaugo tarp pokalbių apie chorus, repeticijas ir renginius – pasak jo, muzika šeimoje buvo natūralus kasdienybės ritmas. Mama darbą mylėjo ir tuo užkrėsdavo aplinkinius: „darbas jai buvo malonumas“. Su choristais Aldona buvo šilta ir bendraujanti, su mokiniais – draugiška, bet tvirta, o kolegoms – patikima mentorė, padėjusi užaugti naujai chorvedžių kartai.
Namų aplinkoje ji buvo rami, rūpestinga, mėgusi pabendrauti su kaimynais ir kurti jaukumą. Sūnus pabrėžia, kad mama labiausiai didžiavosi savo chorais, jų pasiekimais ir jo paties muzikiniais žingsniais – jos parama lydėjo jį visą gyvenimą.
Šiandien Aldonos atminimas gyvas per kasmet rengiamą konkursą „Mūsų dainose“, jos vardu pavadintą gatvę ir choristus, kurie tebesaugo jos dainavimo tradiciją. Vievyje ji liko ne tik kaip kultūros darbuotoja, bet kaip žmogus, kurio darbas ir šiluma suformavo miestelio muzikinį gyvenimą.
Juozas Stepankevičius
Juozas Stepankevičius (1933–2021) – inžinierius kelininkas, muziejininkas, ilgametis Vievio kultūrinės istorijos kūrėjas. Jo biografija apima visą Lietuvos kelių statybos epochą: nuo pokario rekonstrukcijų iki nepriklausomybės laikotarpio modernizavimo. Tačiau tikroji šio žmogaus istorija atsiveria iš artimiausio šaltinio – dukros Audronės Stepankevičiūtės prisiminimų.
Jos liudijimuose Stepankevičius pasirodo kaip žmogus, kuriam profesija buvo daugiau nei darbas. Tai buvo gyvenimo logika, vidinė struktūra ir nuolatinė atsakomybė. Audronė sako, kad tėvo pasaulį iš tikrųjų sudarė du žodžiai – kelias ir žmonės, šeima. Jis visada dažnai būdavo palinkęs prie brėžinių, visada ką nors planuodavo, taisydavo, tikslindavo. Ji prisimena: tėtis „viską darydavo iki galo, visada taip, kaip reikia, kaip teisinga“ – to jis reikalavo ir iš savęs, ir iš kitų.
J. Stepankevičiaus profesinis kelias prasidėjo Dzūkijoje, tačiau 1960 metais jis atvyksta į Vievį – miestą, kuriame praleis visą likusį gyvenimą. Kaip vyr. inžinierius, o vėliau – valdybos viršininkas, jis vadovavo Vilniaus–Kauno automagistralės tiesimui, vienam svarbiausių infrastruktūrinių projektų Lietuvoje. Jo vadovaujamos brigados dirbo ir tiesiant Vilniaus–Panevėžio kelią, statant tiltus, prižiūrint magistrales. Tai buvo darbai, kuriuos atlikti galėjo tik žmogus, gebantis matyti ne dieną, o dešimtmečius į priekį.
Dukra pabrėžia, kad visos tėvui suteiktos nominacijos ir titulai – „Nusipelnęs inžinierius“, „Garbės kelininkas“, apdovanojimai už magistralių tiesimą – jam buvo antriniai. Reikšmingiausi jam buvo žmonės: darbininkai, inžinieriai, kolegos, su kuriais jis kūrė tai, kas liko matoma iki šiol. Jį pažinoję prisimena, kad jis mokėjo sustoti, pasikalbėti, išklausyti, patarti. Ne praeiti pro šalį.
1994 metais Stepankevičius pradėjo kurti Lietuvos kelių muziejų Vievyje – projektą, kuris tapo jo darbų viršūne. Visa, kas ten sukaupta – nuo seniausių kelių žemėlapių iki modernių eksponatų – surinkta jo rankomis, jo ryšiais, jo atkaklumu. Dukra pasakoja, kad tėtis muziejų buvo pasirengęs atidaryti bet kurią akimirką, net po darbo ar per šventes: „Jis gyveno muziejumi taip pat, kaip gyveno keliais.“
Asmeniniame gyvenime Stepankevičius buvo ramus ir švelnus. Religingoje šeimoje išaugęs, jis iki pat senatvės išlaikė gilų tikėjimą, o kultūrinį miestelio gyvenimą palaikė ne formaliai, o iš vidaus: aktyviai dalyvaudamas Vievio mišraus choro veikloje, prisidėdamas prie renginių, bendruomenės iniciatyvų.
Šiandien Juozo Stepankevičiaus istorija primena, kad miestą kuria žmonės, kurie dirba tyliai, bet palieka aiškų pėdsaką. Audronė sako, jog Vievyje turėtų būti pagarbos tokiems žmonėms: gatvės pavadinimai galėtų nešti jų vardus, o Kelių muziejus – tapti Juozo Stepankevičiaus vardiniu muziejumi. Tai nėra vien simboliai. Tai mieste išsaugota atmintis. Tai paskata nepraeiti pro tuos, kurie kūrė mūsų kasdienybę, ir patiems prisidėti prie pokyčių. Stepankevičiaus gyvenimas rodo paprastą dalyką – vieno žmogaus darbas gali tapti viso miesto istorijos dalimi.
Pranas Dzimidavičius
Pranas Dzimidavičius priklausė tai šeimai, kurią pokaris ir sovietinė okupacija pastatė į pasirinkimų ribą. Kaip ir jo brolis Antanas, slapyvardžiu „Riteris“, tapęs žinomu Didžiosios Kovos apygardos partizanu, Pranas taip pat dalyvavo rezistencinėje veikloje. Istoriniai liudijimai išlikę fragmentiškai, tačiau artimųjų pasakojimuose jis minimas kaip ryšininkas ir pagalbininkas, padėjęs palaikyti ryšius tarp partizanų ir vietos gyventojų, perduoti žinias, aprūpinimą ir slėptuves. Tai buvo tylus, bet labai pavojingas darbas, kuriam dažnai pasiryždavo tik patys artimiausi bendražygių žmonės.
Pranas Dzimidavičius gimė 1925-aisiais Kaišiadorių rajone, Jačiūnų kaime. Dukra Laimutė Dzimidavičiūtė taip prisimena savo tėvelį: „Tėvelis gimė gražioje ir garbingoje, patriotiškoje šeimoje – Marcelės ir Boleslovo Dzimidavičių namuose. Karui pasibaigus tėvelio ir jo brolio Antano amžius jau buvo toks, kad juos pašaukė į sovietinę kariuomenę, tačiau jų širdys negalėjo susitaikyti su neteisybe – jie negalėjo ramiai žiūrėti, kaip okupantai laužo žmonių gyvenimus ir laisvę, todėl 1944 metų rudenį abu broliai pasitraukė į mišką – tapo partizanais. Jie įstojo į Didžiosios Kovos Apygardos „Perkūno“ būrį. Antanas pasirinko „Riterio“ slapyvardį, o tėvelis – „Puntuko“. 1947-ųjų vasarį įvyko lemtinga išdavystė: tėvelis buvo areštuotas, nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metus tremties. 1965 m. po tėvelio reabilitacijos, šeimai, kurią buvo sukūręs Sibire, leista grįžti į Lietuvą. Dzimidavičių šeima įsikūrė Vievyje.
Dar vaikystėje tėvelis išmoko, kad garbė, tiesa ir pareiga Tėvynei – svarbiausia vertybė. Vaikus auklėjo patriotiška dvasia, stengėsi išleisti į mokslus“.
Nors Dzimidavičių gyvenimo keliai Vievyje susieti tik nuo grįžimo iš tremties, jų giminė pasirinko būtent šį miestą kaip paskutinę poilsio vietą. Todėl Prano kapas Vievio senosiose kapinėse šiandien tampa jungtimi tarp vietos bendruomenės ir platesnio Lietuvos partizaninio pasakojimo. Tai priminimas, kad tarp čia palaidotų žmonių yra ir tų, kurių likimus nulėmė okupacija, rizika ir pasirinkimas priešintis.
Pabaigai
Nors šiame pasakojime nepavyko aprėpti visų, kurių istorijos ilsisi Vievio kapinėse, esame dėkingi tiems, kurie sutiko pasidalyti savo artimųjų gyvenimo fragmentais ir leido juos išsaugoti raštu. Tokie liudijimai papildo archyvus ir leidžia matyti miestą ne tik per datas, bet ir per žmones.
Dėkoju ir skaitytojui – už tai, kad sustojote ties šiomis istorijomis ir skyrėte joms laiko. Atmintis gyva tik tada, kai ją kas nors išklauso. O kiekvienas mūsų pasirinkimas domėtis, saugoti ir pasakoti savo krašto istorijas kuria tvirtesnę bendruomenę. Vievio praeitis primena paprastą dalyką: miestą formuoja ne dideli įvykiai, o nuolatinės pastangos jį puoselėti.Todėl svarbiausia – nenustoti kurti savo krašto.
