„Gemma“ Vievio namams – dveji: tarp globos, rūpesčio ir žmogiško ryšio

Nuotr.: „Gemma“ Vievio namų gyventojai lankosi Vievio ugdymo įstaigų renginiuose. Centre K. Gaubienė
Virginija Jacinavičiūtė
Lapkričio pradžioje Vievio „Gemma“ senelių globos namai minėjo antrąjį savo gimtadienį. Nors įstaiga dar jauna, šie namai jau spėjo tapti svarbia vietos bendruomenės dalimi – čia gyvena, dirba, kuria ir bendrauja žmonės, kuriems rūpi žmogiškas ryšys, pagarba ir jaukumas.
„Gemma“ Vievyje duris atvėrė 2023 metų rudenį, o šiandien čia gyvena 156 gyventojai. Kiekvienas turi savo istoriją, o darbuotojai – misiją, kad kasdienybė būtų ne tik rami, bet ir kupina gyvenimo džiaugsmo.
Bendravimas, kūryba ir kasdienybės šventės
„Gemma“ globos namuose gyvena senjorai iš įvairių Lietuvos miestų. Pamažu daugėja ir vietinių. „Po truputuką čia apsigyvena ir vietiniai vieviškiai. Malonu susipažinti su senjorų istorijomis,“ – pasakoja užimtumo specialistė Kotryna Gaubienė, Vievio gyventoja, dirbanti „Gemmoje“ jau metus.
Jos dienos pilnos veiklos – nuo pokalbių su gyventojais iki renginių organizavimo. „Bendradarbiaujame su Vievio kultūros centru, J. Milančiaus pradine mokykla, gimnazija, meno mokykla, darželiu „Eglutė“. Turime ir savanorių – juos pritraukiame per Ilgalaikės priežiūros įstaigų asociaciją. Gyventojams labai patinka koncertai, spektakliai, bet labiausiai – bendravimas. O dar turime gražią tradiciją – švęsti kiekvieno gyventojo gimtadienį. Mūsų virtuvės darbuotojai kepa nuostabius obuolinius gimtadienio tortus“, – šypsosi Kotryna.
Jos vedamoje užimtumo erdvėje gyvenimas verda – vieni žaidžia stalo žaidimus, kiti dėlioja dėliones, skaito ar tiesiog bendrauja.
Gyventojų akimis: apie gyvenimą čia ir dabar
Pažintį su „Gemma“ Vievio namais tęsiame šviesiame maldos ir poilsio kambaryje, kuriame juntama jauki ir rami atmosfera. Savo patirtį sutinka papasakoti senjorai Algimantas ir Irena, kurie vaikystėje lankė vieną mokyklą, o senatvėje netikėtai susitiko globos namuose Vievyje.
Ketvirtą mėnesį Vievio „Gemmoje“ gyvenantis gydytojas Algimantas Irnius – žmogus, visą gyvenimą atidavęs medicinai. 20 metų jis dirbo vidaus ligų gydytoju, 30 metų – gastroenterologu Santaros klinikose, o 45 metus dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.
„Po sveikatos sutrikimo ieškojome globos vietos. Kurį laiką gyvenau Vilniaus „Gemmoje“, o vėliau pasiūlė vietą Vievyje, nes mano sveikata pakankamai gerai. Ten buvo slauga, o čia globa. Man patinka čia tvarka ir požiūris. Kaip medikas galiu pasakyti – maistas visavertis: baltymai, riebalai, angliavandeniai suderinti. Gyventojai čia gali susidaryti savo savaitės meniu: kasdien galima rinktis iš dviejų patiekalų. Man patinka šių namų personalas: paslaugumas, kantrybė ir pareigingumas – visiems po dešimt balų“, – sako jis su šypsena.
Pašnekovo manymu, nereikia bijoti gyvenimo globos namuose. „Dabar reta šeima gali prižiūrėti seną neįgalų žmogų, visi dirba – ryte išvažiuoja, vakare grįžta. Gyventi globos namuose nėra blogai, čia jautiesi kaip namie“, – mano A. Irnius.
Kita gyventoja – Irena Lalaitė, „Gemmoje“ nuo praėjusių metų vasaros. „Pradžioje buvo neįprasta, bet pripratau. Man čia gerai. Dieną ir naktį yra priežiūra, nereikia bijoti, kad liksi viena. Čia geras maistas, valgau viską, išskyrus manų košę. Namuose yra daug veiklos – dabar karpome žaisliukus kalėdinei eglutei. Kartą per mėnesį atvyksta kunigas, galima atlikti išpažintį, priimti Komuniją“, – sako Irena.
Darbuotojams – ne tik darbas, bet ir pašaukimas
Personalo vadybininkė Greta Dabravalskytė, „Gemmoje“ dirbanti pusmetį, sako, kad čia svarbiausia – žmonės. „Anksčiau dirbau panašioje įstaigoje, bet čia jaučiuosi lyg namuose. Šis darbas turi turėti prasmę – man tai ne tik pareigos, bet ir širdies dalykas. Su gyventojais bendrauju kasdien, o dirbti su tokia komanda – malonumas,“ – sako Greta.
Gyventojų gerove šiuo metu rūpinasi daugiau nei 100 žmonių: administracijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai ir individualios priežiūros darbuotojai, virtuvės ir valymo komandos. Darbuotojai atvyksta ne tik iš Vievio, bet ir iš Vilniaus bei Kauno – patogus susisiekimas traukiniu ar iš dalies kompensuojamas kuras leidžia tai daryti be rūpesčių.
Darbo sąlygos čia taip pat motyvuojančios – maitinimas, tarpmiestinio transporto bilietų apmokėjimas, galimybė kelti kvalifikaciją. „Bendradarbiaujame su mokymų įstaigomis, suteikiame galimybę darbuotojams kelti kvalifikaciją. Kursus apmokame, nes mūsų interesas investuoti į darbuotojo žinias. Sudarome trišales sutartis su Užimtumo tarnyba, kuri suteikia galimybę apmokėti mokslus mūsų darbuotojams“, – pasakoja Greta bei priduria, kad globos įstaiga mielai priima medicinos ir socialinių sričių praktikantus. Čia mielai laukiami kineziterapeutai, ergoterapeu-tai, masažuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai ir soc. darbuotojai.
Direktorius: Mano širdis socialinėje srityje
Vievio „Gemmos“ vadovas Andrius Zinkus sako, kad darbas socialinėje srityje jam – natūrali gyvenimo tąsa. „Beveik 13 metų dirbau su vaikų globa ir pagalba šeimoms. Bet širdis liko socialinėje srityje, todėl natūraliai perėjau į darbą su senjorais. Man tai labai prasminga. Senatvė gali būti sudėtinga, todėl norisi būti šalia tų, kuriems reikia pagalbos ir dėmesio čia ir dabar,“ – sako jis.
Direktorius neslepia, kad ateities planų netrūksta: „Norime užtikrinti kokybiškas paslaugas, stiprią komandą ir gyvą, džiaugsmingą gyvenimą mūsų gyventojams. Siekiame, kad viskas suktųsi aplink žmogų – jo poreikius ir orumą. Tikiu, kad šie namai gali būti vieta, kur senatvė yra šviesi ir kupina gyvenimo.“
Antrasis gimtadienis – su pyragais ir šypsenomis
Šiemet „Gemmos“ gimtadienis sutapo su tradicine Pyragų diena – šventė, kai visų stalai lūžta nuo kepinių, o širdys prisipildo dėkingumo. Tai buvo ne tik proga pasidžiaugti dviem veiklos metais, bet ir dar kartą priminti, kad „Gemmos“ namuose svarbiausi yra žmonės.
Erdvūs, šviesūs, per tris aukštus išsidėstę „Gemma“ Vievio namai – tai vieta, kur kiekvienas gyventojas turi savo istoriją, o kiekviena diena prasideda nuo paprasto, bet svarbaus jausmo – čia gera būti.