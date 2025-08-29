Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ – jau šį savaitgalį!

Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ – jau šį savaitgalį!

Rugpjūčio 29–30 dienomis Elektrėnų amfiteatre „Vaikų pasaulis“ vyks kasmetinis bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“. Šių metų renginys ypatingas – skirtas pagerbti Viktorą Voronovą, festivalio įkūrėją, dailininką, kompozitorių ir džiazo entuziastą, kurio dėka 1968 metais Elektrėnuose nuskambėjo pirmasis džiazo festivalis Lietuvoje.
Festivalio programoje – ryškūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Bliuzo vakarą (rugpjūčio 29 d.) scenoje išvysime Airijos atlikėją James Walmsley Trio, tarptautinį projektą Union of Blues (PL/LT), saksofonininką Pavelą Arakelianą su „The Bourbon Brothers“, o vakaro kulminacijoje – Česlovą Gabalį su grupe „Pelenai“.
Džiazo vakarą (rugpjūčio 30 d.) pradės „Elektrėnų žiburiukų“ konkurso laureatai. Vėliau scenoje pasirodys LMTA Bigbendas (vad. Tomas Dičiūnas), duetas „Petrarka“ (Arkadijus Gotesmanas ir Petras Vyšniauskas), specialia programa pagerbsiantys Viktorą Voronovą. Vakaro kulminacijoje – pasaulinio lygio džiazo kontrabosininkas iš Graikijos Petros Klampanis su programa „Rooftop Stories“. Festivalį vainikuos Migloko & SoulSyrup bei Vilnius Mama Jazz dovanojama grupė „Keista Bjauri Žuvis“.
Visi koncertai yra nemokami.
Festivalį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Informaciniai partneriai – „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“. Rėmėjas – Bistro „Paragauk Pats“. Partneris – „Vilnius Mama Jazz“. Festivalio draugai – Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“ bei Elektrėnų turizmo informacijos centras.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Socialinio darbuotojo rūpestis – būti šalia
Elektrėnai nevietinių akimis
STRANGERS MC KARTOS KARTU II
Greta Suslavičiūtė Elektrėnus perkėlė į komiksų erdvę

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ – jau šį savaitgalį!
Koncertas „Ežero muzika“. Atlikėjas Tomas Loiba
Vaikų ir jaunimo menų festivalis 2025
Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ grįžta – dvi dienos muzikos ir bendrystės

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38

Europos Pulsas

Europos pulsas Nr. 42
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38