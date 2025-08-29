Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ – jau šį savaitgalį!

Rugpjūčio 29–30 dienomis Elektrėnų amfiteatre „Vaikų pasaulis“ vyks kasmetinis bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“. Šių metų renginys ypatingas – skirtas pagerbti Viktorą Voronovą, festivalio įkūrėją, dailininką, kompozitorių ir džiazo entuziastą, kurio dėka 1968 metais Elektrėnuose nuskambėjo pirmasis džiazo festivalis Lietuvoje.
Festivalio programoje – ryškūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Bliuzo vakarą (rugpjūčio 29 d.) scenoje išvysime Airijos atlikėją James Walmsley Trio, tarptautinį projektą Union of Blues (PL/LT), saksofonininką Pavelą Arakelianą su „The Bourbon Brothers“, o vakaro kulminacijoje – Česlovą Gabalį su grupe „Pelenai“.
Džiazo vakarą (rugpjūčio 30 d.) pradės „Elektrėnų žiburiukų“ konkurso laureatai. Vėliau scenoje pasirodys LMTA Bigbendas (vad. Tomas Dičiūnas), duetas „Petrarka“ (Arkadijus Gotesmanas ir Petras Vyšniauskas), specialia programa pagerbsiantys Viktorą Voronovą. Vakaro kulminacijoje – pasaulinio lygio džiazo kontrabosininkas iš Graikijos Petros Klampanis su programa „Rooftop Stories“. Festivalį vainikuos Migloko & SoulSyrup bei Vilnius Mama Jazz dovanojama grupė „Keista Bjauri Žuvis“.
Visi koncertai yra nemokami.
Festivalį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė. Informaciniai partneriai – „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“. Rėmėjas – Bistro „Paragauk Pats“. Partneris – „Vilnius Mama Jazz“. Festivalio draugai – Elektrėnų bendruomenė „Elektrėnų kraštas“ bei Elektrėnų turizmo informacijos centras.
