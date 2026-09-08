Amžėjantys žmonės amžėti neskuba

Kaipgi nenusifotografuoti atminimui
Julija Kirkilienė
Amžėjančių žmonių tradicija Lietuvoje tapo vasarą išlydėti piknikuose. Vieni pirmųjų vasarą išlydėjo Vievio trečio amžiaus universiteto (TAU) lankytojai, suorganizavę purpurinį pikniką prie Vievio ežero. Kad būtų smagiau, į svečius pasikvietė Elektrėnų ir Kaišiadorių TAU. Meras Gediminas Ratkevičius, sveikindamas pikniko dalyvius, pasigyrė nebijantis siekti pikniko dalyvių amžiaus, nes jie gyvena prasmingai ir smagiai. O po paplaukiojimo drakono valtimi ir pirmą kartą aprengtu kūnu patikrinęs ežero vandens temperatūrą ir kokybę, meras pridūrė, kad žmogus yra jaunas, kol patiria pirmus kartus.
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Piknikui gamta padovanojo gražų orą, o TAU studentai, pasipuošę purpuriniais rūbais, kas atsinešė, kas atsivežė puikią nuotaiką ir gardžių užkandžių. Vienas didžiausių iššūkių piknike buvo išbandyti pasiplaukiojimą su „Super Life“ drakonų valtimi. Nors finiše ekipažas išsimaudė šiltame ežero vandenyje, bet nuotykis nuotaikos nesugadino… Senjorai juokavo, kad jų prisiminimuose tai išliks kaip dar vienas gražus nuotykis.
Savo įspūdžiais apie pikniką pasidalino vasaros atostogoms iš Kipro į tėviškę grįžusi Nijolė Levinskienė:
„Šią vasarą buvome sukviesti į nuotaikingą „Purpurinį pikniką“, kurį organizavo Vievio TAU, kurio rektorė yra Audronė Davidavičienė, o Buities kultūros fakulteto dekanė – Irina Kazlauskienė. Ir tai buvo dar vienas puikus pavyzdys, kaip gimusi idėja gali virsti gražia švente, kupina bendrystės, juoko ir netikėtų nuotykių.
Vievio trečiojo amžiaus universitetas – jau daugiau kaip dešimtmetį kviečia vyresnio amžiaus žmones mokytis, pažinti, keliauti, sportuoti, kurti ir tiesiog būti kartu. Vievio TAU veikla prasidėjo 2014 metais, o šiandien čia veikia įvairios kryptys – kultūra ir menas, sveika gyvensena, išmaniųjų telefonų ir kompiuterių raštingumas, istorijos bei krašto ir gamtos pažinimas. Universiteto bendruomenė taip pat dalyvauja kultūriniuose renginiuose, dainuoja chore, šoka ir bendradarbiauja su kitų miestų TAU bendruomenėmis. Šį kartą atvyko iš Kaišiadorių ir Elektrėnų TAU universitetų.
TAU – tai ne vien paskaitos. Tai mokymasis visą gyvenimą, nauji atradimai, kelionės, ekskursijos, edukacijos, sveikatingumo veiklos, kūryba, šventės ir žygiai – svarbiausia – Žmonės. Trečiojo amžiaus universitetų idėja būtent ir siekia skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, socialinę įtrauktį, bendravimą bei turiningą gyvenimą.
O Irina Kazlauskienė yra viena iš tų žmonių, kurių galvoje idėjos ilgai neužsibūna. Kaip pati sako: „Kai kyla idėjos, bandau jas įgyvendinti.“
Šiemet viena iš tokių idėjų tapo „Purpurinis piknikas“. O jo programos kulminacija – drakonų laivo irklavimas!
Kaišiadorių komandai tai buvo tikras nuotykis. Drakonų laivas, bendras ritmas, irklai, azartas, juokas ir noras įveikti trasą sukūrė tokį smagų šurmulį, kad šis plaukimas ilgam išliks visų atmintyje.
Juk kartais gerai šventei reikia visai nedaug – gerų žmonių, spalvos, idėjos ir trupučio beprotiško nuotykio! Kaip sako Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, matant tokią bendrystę, veiklas, entuziazmą visai nebaisu amžėti, nes laukia dar daug įdomių dalykų. Dėkingumas už buvimą šioje šventėje, linkėjimus ir pasidalinimus džiaugsmu.
O Irinos galvoje, panašu, jau sukasi naujos mintys. Tad belieka palinkėti: tegul jos virsta dar ne viena gražia Vievio TAU švente!
Nes TAU – tai ne amžius.
TAU – smalsumas, noras gyventi, mokytis, pažinti ir būti kartu“.
Renginyje vyko viktorina, kur kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas. Garsioji šefė, virėja Danutė iš Pakalniškių išvirė neapsakomo skonio daržovių troškinį, o geriausias užsiėmimas buvo tarpusavio pokalbiai, pasidalinimas idėjomis, planavimas būsimų renginių. Renginių organizatorės už pagalbą organizuojant pikniką dėkoja Vievio TAU studentėm Danutei Virganavicienei, Irenai Peldžienei, Zitai Išorienei, Irenai Rimkutei, Danutei Diatlovai, Reginai Kšenauskienei. Taip pat nuostabiems Vievio pakrantės gyventojams Juozui Purviui ir Zofijai Gliaudelienei. Vievio irkluotojų klubo „Super Life“ nariams Remiui, Ramunei ir Linai.
Vievio kultūros centras darbuotojams Dianai Darvid-Dubakienei ir jos vyrui Olegui, Jolantai Komaraitei už išdžiovintas levandas, Dominykui Nenartavičiui, Edmundui Šimaičiui ir visiems šventės dalyviams ir svečiams.
Po tokio pavykusio renginio senjorės dalijosi džiaugsmu, kad turi tiek daug smagios veiklos ir sakė amžėti visai neskubančios.