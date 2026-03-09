Vievio TAU išplėstinis tarybos posėdis

Vasario 24 dieną Vievio kultūros centre vyko išplėstinis Vievio trečiojo amžiaus universiteto tarybos posėdis. Tačiau šįkart tai buvo kur kas daugiau nei darbinis susitikimas. Tai buvo šilta, jausminga ir prasminga bendrystės popietė, subūrusi esamus ir buvusius tarybos narius, aktyvius studentus, ilgamečius bendraminčius.
Didžiuojamės aktyviais studentais – linijinių šokių moterimis, kurių energija ir spindinčios akys uždega kiekvieną renginį; choristėmis, kurių balsai sujungia širdis ir sukuria ypatingą bendrumo jausmą; Vievio teatro dalyvėmis, kurios­ scenoje drąsiai dalija emocijas ir gyvenimo patirtį. Šie žmonės – gyvas įrodymas, kad gyvenimas gali būti spalvingas, kūrybingas ir pilnas naujų atradimų bet kuriame amžiuje.
Ypatingą džiaugsmą dar kartą priminė sausio 24 d. pelnytai gautas apdovanojimas „Elektrėnų žiburys“. Vievio TAU bendruomenei nominacija įteikta „Už mokymosi visą gyvenimą skatinimą“. Šis įvertinimas buvo sutiktas su nuo­širdžiu pasididžiavimu ir jauduliu – tai visų bendras laimėjimas. Kiekviena studentė norėjo palaikyti savo rankose tą mielą žiburio statulėlę. Tai padėka už atkaklumą, už norą neužsidaryti tarp keturių sienų, už drąsą mokytis, kurti, būti aktyviems ir reikalingiems. Tai įrodymas, kad amžius nėra riba svajonėms ir augimui.
Susitikime netrūko ir susikaupimo. Vasario 24-oji pažymėjo ketverius karo Ukrainoje metus. Tylos minute pagerbtos aukos, iš­reikštas palaikymas Ukrainos žmo­nėms. Tą akimirką bendrystė tapo dar stipresnė – supratimas, kad brangiausia yra taika, laisvė ir galimybė būti kartu.
Salėje tvyrojo ypatinga nuotaika­ – šypsenos pynėsi su prisiminimais, o padėkos žodžiai skambėjo iš ­širdies. Per dvylika veiklos metų nueitas ilgas ir prasmingas kelias. Buvo prisiminti pirmieji nedrąsūs žingsniai, augimas, iššūkiai, kurie tik dar labiau sutvirtino bendruomenę. Kiekvienas etapas – tai žmonės, jų atsidavimas, laikas, šiluma ir tikėjimas tuo, ką kuria kartu.
Išplėstinis Vievio TAU tarybos posėdis dar kartą priminė – stip­riausia jėga slypi ne dokumentuo­se ar sprendimuose, o žmonėse. Jų širdyse, tarpusavio pagarboje, draugystėje ir buvime kartu. Vievio trečiojo amžiaus universitetas – tai ne tik paskaitos ar veiklos. Tai bendruomenė, kurioje gera sugrįžti, gera dalintis ir gera augti kartu, TAU ir toliau išlieka gyvu, aktyviu bei bendruomenę telkiančiu centru, kuriame kiekvienas narys yra svarbus, o kartu kuriama aplinka – prasminga, šviesi ir įkvepianti.

Irina Kazlauskienė

