Žemės ūkio naudmenų deklaravimas 2026 m.: kas naujo?

Ūkininkai raginami žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo nepasilikti paskutinei dienai.

 

Šiemet žemės ūkio naud­menų ir kitų plotų deklaravimas prasidės balandžio 13 d. ir truks iki birželio 12 d.
Žemės ūkio ministerija­ (ŽŪM) kviečia žemdirbius būti aktyvius ir teikti deklaracijas­ ne­laukiant paskutinės dienos – yra daug įvairių remiamų veik­lų, kuriose gali dalyvauti visų žemės ūkio sektorių atstovai.
Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 22 d. Už kiekvieną pavėluotą darbo die­ną tiesioginių išmokų už plotą suma bus mažinama 1 proc. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikoma viena darbo diena.  

Kas naujo?
Artėjant pasėlių deklaravimui, žemės ūkio ministro įsa­ky­mu jau patvirtintos ir Paramos­ už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, kuriose yra naujovių ir tikslinamojo pobūdžio keitimų.
Dalyvaujantieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano ekologinėse sistemose „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ pievas galės atnaujinti bearimėmis technologijomis.
Pagal kompleksinės ekolo­ginės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Tarpiniai pasėliai“:
*   įsėliui sutrumpintas išlaikymo dirvoje terminas – nebe 8, o 6 savaitės;
*   posėliui nustatyta papildoma galimybė jį įsėti į pagrindinę kultūrą iki rugpjūčio 1 d. ir nepertraukiamai išlaikyti dirvoje 8 savaites (išlieka galimybė posėlį pasėti po pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo iki rugpjūčio 15 d. ir nepertraukiamai išlaikyti dirvoje bent 8 savaites).
Atlikus tikslinamojo pobūdžio keitimą, ekologinėje sistemoje „Tau­sojanti vaisių, uogų ir daržo­vių programa (NKP)“ nustatyta, kad nepriklausomas konsultantas turi būti įtrauktas į sąrašą, skelbiamą Žemės ūkio agentūros tinkla­lapyje, o patikros vietoje metu nebus reikalaujama pateikti jo akredi­tavimo pažymėjimo kopijos.
Saulės elektrinių teritorijose paramai tinkamais bus laikomi visi plotai su žoline danga, o ne tik saulės modulių tarpueiliai, kaip buvo iki šiol.
Įvertinus ankstesniais metais­ deklaruotų lauko daržovių pa­žei­dimų mastą ir galimas finansines korekcijas, iš galimų žemės ūkio augalų sąrašo susietajai para­mai už lauko daržoves gauti­ išbrauktos cukinijos, ridikai ir ropės.

Svarbu – teisėto žemės valdymo užtikrinimas
Prie Paraiškų priėmimo in­for­macinės sistemos (PPIS) pa­reiškėjai gali prisijungti ir pateikti paraišką:
*   savarankiškai per Elektro­ninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt);
*   su savivaldybės darbuotojo­ pagalba, nuvykę į savivaldy­bės,­ kurioje registruotas žemės ūkio valdos centras, seniūniją ar struktūrinį padalinį.
Ruošiantis paraiškos teikimui svarbu įregistruoti ir (arba) atnaujinti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje (ŽŪIKVRIS). 
Be to, svarbu turėti žemės valdymo teisę patvirtinančius (nuosa­vy­bės, nuomos ar panaudos pagrindais) dokumentus, pa­grindžian­­čius planuojamų deklaruoti plotų ­val­dymo teisę, ir juos įregistruoti ŽŪIKVRIS iki š. m. gruodžio 1 d.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos pokyčiai
Ruošiantis pasėlių deklaravimui, žemdirbiai ir savivaldybių darbuotojai jau nuo kovo mė­nesio gali Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje sukurti­ 2026 m. paraiškas, pildyti jų duo­menis, keisti pasėlių laukų informaciją pagal planuojamą šių metų sėją. 2026 m. paraiškos bus kuriamos pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) administruotų 2025 m. paraiškų duomenis.
Žemdirbiai, pirmą kartą deklaruojantys pasėlius, galės pasinaudoti naujove: PPIS į kuriamą­ ­paraišką bus įkelti žemės ūkio valdoje įregistruoti žemės sklypai, prieš tai juos automatiškai padalijus pagal sluoksnyje „Žemės ūkio naudmenos“ nustatytas žemės ūkio naudmenas (ariamoji žemė, daugiametės pievos, daugiamečiai sodiniai). Padalytiems laukams, kurie patenka į nustatytas daugiametes pievas, bus taip pat automatiškai priskiriamas daugiamečių pievų ar ganyklų kodas DGP. Visiems kitiems laukams, patenkantiems į kitas žemės ūkio naudmenas, bus paliktas neužpildytas kodas.
VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC), ruošdamasis šių me­tų pasėlių deklaravimui, maksimaliai pratęsė PPIS prieinamumą naudotojams – galutiniams pakei­timams įdiegti prireiks tik vienos savaitės prieš pasėlių deklaravimo pradžią (anksčiau tai užtrukdavo visą mėnesį). Atlikti pakeitimai leis žemdirbiams lengviau suplanuoti deklaruotinus pasėlius ir sumažins paraiškų priėmimo savivaldybėse krūvį.
Paramos vedlys. Pirmojo etapo, t. y. 2025 metų pasėlių deklaravimo, metu gyvendinta dalis PPIS vedlio funkcionalumo. Paramos pasirinkimo įrankis tikslingai pagal įvestą laukų informaciją atrinko laukus, kurie gali dalyvauti paramos priemonėje, pateikė paramos priemonių rei­kalavimus, apskaičiavo preliminarias išmokas ir bendrą plotą pagal paramos priemonę.
Antrojo etapo metu (2026 m. pasėlių deklaravimas) bus baig­tas įgyvendinti visas PPIS vedlys, integruojant paramos pasirinkimo įrankį. Pareiškėjas žingsnis po žingsnio galės užpildyti ir ­pateikti paraišką.

Kyla klausimų?
*   Kaip ir kasmet, deklaravimo metu ketvirtadieniais nuo 8 iki 10 val. bus rengiamos­ nuotolinės konsultacijos, ku­riose ūkininkus konsultuos ŽŪM, NMA, ŽŪDC specialistai. Nuorodą (priminimą) į šias konsultacijas bus galima rasti ŽŪM tinklapyje, socia­liniuose tinkluose kas savaitę.
*   Kilus su deklaravimu susijusiems neaiškumams ar klausimams, galima kreiptis­ specialiu el. paštu ­tiesiogines@zum.lt arba į ŽŪDC ­el. paštu  pagalba@zudc.lt.
*   ŽŪM interneto svetainės rubrikoje „Dažniausiai už­duo­­dami klausimai“ nuolat atnaujinama informacija dėl pasėlių deklaravimo.

 

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Mokytojo darbo prasmės paieškos
Raimundui Alimui – „Lietuvos garbės“ apdovanojimas už indėlį į energetinę nepriklausomybę
Užburtas ratas Elektrėnų daugiabučiuose: mokame kas mėnesį, bet ar jaučiamės saugūs?

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Vievyje – šaškių turnyras
Elektrėnų „Žaibas“ – Europos iššūkio taurės vicečempionas
Elektrėnuose Kovo 11-oji paminėta ant ledo – ledo jachtų varžybos subūrė kelias kartas buriuotojų
Šokių var­žybos „Pavasario žiedai“

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44