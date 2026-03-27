Žemės ūkio naudmenų deklaravimas 2026 m.: kas naujo?

Ūkininkai raginami žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo nepasilikti paskutinei dienai. Nuotrauka iš pexels.com
Šiemet žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasidės balandžio 13 d. ir truks iki birželio 12 d.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) kviečia žemdirbius būti aktyvius ir teikti deklaracijas nelaukiant paskutinės dienos – yra daug įvairių remiamų veiklų, kuriose gali dalyvauti visų žemės ūkio sektorių atstovai.
Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 22 d. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma bus mažinama 1 proc. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikoma viena darbo diena.
Kas naujo?
Artėjant pasėlių deklaravimui, žemės ūkio ministro įsakymu jau patvirtintos ir Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, kuriose yra naujovių ir tikslinamojo pobūdžio keitimų.
Dalyvaujantieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano ekologinėse sistemose „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ pievas galės atnaujinti bearimėmis technologijomis.
Pagal kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Tarpiniai pasėliai“:
* įsėliui sutrumpintas išlaikymo dirvoje terminas – nebe 8, o 6 savaitės;
* posėliui nustatyta papildoma galimybė jį įsėti į pagrindinę kultūrą iki rugpjūčio 1 d. ir nepertraukiamai išlaikyti dirvoje 8 savaites (išlieka galimybė posėlį pasėti po pagrindinės kultūros derliaus nuėmimo iki rugpjūčio 15 d. ir nepertraukiamai išlaikyti dirvoje bent 8 savaites).
Atlikus tikslinamojo pobūdžio keitimą, ekologinėje sistemoje „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“ nustatyta, kad nepriklausomas konsultantas turi būti įtrauktas į sąrašą, skelbiamą Žemės ūkio agentūros tinklalapyje, o patikros vietoje metu nebus reikalaujama pateikti jo akreditavimo pažymėjimo kopijos.
Saulės elektrinių teritorijose paramai tinkamais bus laikomi visi plotai su žoline danga, o ne tik saulės modulių tarpueiliai, kaip buvo iki šiol.
Įvertinus ankstesniais metais deklaruotų lauko daržovių pažeidimų mastą ir galimas finansines korekcijas, iš galimų žemės ūkio augalų sąrašo susietajai paramai už lauko daržoves gauti išbrauktos cukinijos, ridikai ir ropės.
Svarbu – teisėto žemės valdymo užtikrinimas
Prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) pareiškėjai gali prisijungti ir pateikti paraišką:
* savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt);
* su savivaldybės darbuotojo pagalba, nuvykę į savivaldybės, kurioje registruotas žemės ūkio valdos centras, seniūniją ar struktūrinį padalinį.
Ruošiantis paraiškos teikimui svarbu įregistruoti ir (arba) atnaujinti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje (ŽŪIKVRIS).
Be to, svarbu turėti žemės valdymo teisę patvirtinančius (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) dokumentus, pagrindžiančius planuojamų deklaruoti plotų valdymo teisę, ir juos įregistruoti ŽŪIKVRIS iki š. m. gruodžio 1 d.
Paraiškų priėmimo informacinės sistemos pokyčiai
Ruošiantis pasėlių deklaravimui, žemdirbiai ir savivaldybių darbuotojai jau nuo kovo mėnesio gali Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje sukurti 2026 m. paraiškas, pildyti jų duomenis, keisti pasėlių laukų informaciją pagal planuojamą šių metų sėją. 2026 m. paraiškos bus kuriamos pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) administruotų 2025 m. paraiškų duomenis.
Žemdirbiai, pirmą kartą deklaruojantys pasėlius, galės pasinaudoti naujove: PPIS į kuriamą paraišką bus įkelti žemės ūkio valdoje įregistruoti žemės sklypai, prieš tai juos automatiškai padalijus pagal sluoksnyje „Žemės ūkio naudmenos“ nustatytas žemės ūkio naudmenas (ariamoji žemė, daugiametės pievos, daugiamečiai sodiniai). Padalytiems laukams, kurie patenka į nustatytas daugiametes pievas, bus taip pat automatiškai priskiriamas daugiamečių pievų ar ganyklų kodas DGP. Visiems kitiems laukams, patenkantiems į kitas žemės ūkio naudmenas, bus paliktas neužpildytas kodas.
VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC), ruošdamasis šių metų pasėlių deklaravimui, maksimaliai pratęsė PPIS prieinamumą naudotojams – galutiniams pakeitimams įdiegti prireiks tik vienos savaitės prieš pasėlių deklaravimo pradžią (anksčiau tai užtrukdavo visą mėnesį). Atlikti pakeitimai leis žemdirbiams lengviau suplanuoti deklaruotinus pasėlius ir sumažins paraiškų priėmimo savivaldybėse krūvį.
Paramos vedlys. Pirmojo etapo, t. y. 2025 metų pasėlių deklaravimo, metu gyvendinta dalis PPIS vedlio funkcionalumo. Paramos pasirinkimo įrankis tikslingai pagal įvestą laukų informaciją atrinko laukus, kurie gali dalyvauti paramos priemonėje, pateikė paramos priemonių reikalavimus, apskaičiavo preliminarias išmokas ir bendrą plotą pagal paramos priemonę.
Antrojo etapo metu (2026 m. pasėlių deklaravimas) bus baigtas įgyvendinti visas PPIS vedlys, integruojant paramos pasirinkimo įrankį. Pareiškėjas žingsnis po žingsnio galės užpildyti ir pateikti paraišką.
Kyla klausimų?
* Kaip ir kasmet, deklaravimo metu ketvirtadieniais nuo 8 iki 10 val. bus rengiamos nuotolinės konsultacijos, kuriose ūkininkus konsultuos ŽŪM, NMA, ŽŪDC specialistai. Nuorodą (priminimą) į šias konsultacijas bus galima rasti ŽŪM tinklapyje, socialiniuose tinkluose kas savaitę.
* Kilus su deklaravimu susijusiems neaiškumams ar klausimams, galima kreiptis specialiu el. paštu tiesiogines@zum.lt arba į ŽŪDC el. paštu pagalba@zudc.lt.
* ŽŪM interneto svetainės rubrikoje „Dažniausiai užduodami klausimai“ nuolat atnaujinama informacija dėl pasėlių deklaravimo.
