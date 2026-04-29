Atsidavimas, gerumas ir gebėjimas dalintis širdimi kuria neįkainojamą vertę

Velykiškai ir tautiškai pasipuošusi komanda dalino ne tik dovanas, bet ir tai, kas nepamatuojama – dėmesį, šilumą, bendrystę
Virginija Jacinavičiūtė
Atrodo, kad asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriams niekada nepritrūksta kūrybiškumo ir energijos. Kaskart leisdamiesi į šventinį maratoną jie sugalvoja vis naujų idėjų, kaip sukurti pakilią nuotaiką, kaip pradžiuginti atokiausiuose savivaldybės kampeliuose lankomus žmones. Ilgamečiams ir naujai atrastiems bičiuliams savanoriai dovanoja ne tik vaišių lauknešėlius, bet ir muziką, gerą nuotaiką ir dėmesį.
Velykiškai apsirėdžiusi asociacijos komanda tris dienas keliavo į namus, įstaigas ir organizacijas. Aplankyta labai daug žmonių, Socialinės globos namai, neįgaliųjų draugijos, Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras, Elektrėnų ligoninės darbuotojai. Išdalinta daugiau kaip tūkstantis dovanėlių, pasveikinti gatvėje sutikti žmonės, aplankyti partneriai ir rėmėjai. Prieš leidžiantis į kelią Elektrėnų miesto aikštėje vyko šventinis startas. Balandžio 8 d., skambant muzikanto Ričardo Ramanausko akordeonu atliekamai muzikai, aikštėje vyko šventinis šurmulys, sukosi šokių rateliai. Renginyje dalyvavo darželių vaikučiai, Šeimos namų atstovai. Zuikiai ir Velykų bobutė vaišino visus morkomis ir kitais skanėstais. Tądien renginyje stabtelėjo ir savivaldybės administracijos ir Seimo pirmininko Juozo Oleko komandos, žygiavusios apžiūrėti miesto stadiono.
Asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ vadovė Birutė Grybauskienė sako, kad kiekviena akcija dovanoja kažką naujo, savanoriai sutinka naujų žmonių, o kartais, deja, sužino ir apie netektis. Akcijos, kuomet lanko senolius, vienišus žmones, asociacijos savanoriams yra pačios laukiamiausios, mieliausios ir jautriausios. Taip pat jos motyvuoja, įkvepia naujoms idėjoms ir darbams, o jaunieji savanoriai, lankydami senolius, mokosi empatijos ir pagarbos vyresniems.
Antrus metus prie akcijos prisijungė meras Gediminas Ratkevičius, kuris kartu su savanoriais lankė Pastrėvio kaimo gyventojus. Paprašėme mero pasidalinti patirtais įspūdžiais.
„Man ši patirtis buvo iš tiesų prasminga ir paliečianti. Išvydau tikras, nesuvaidintas emocijas – akimirkas, kai aplankyti senjorai, sujaudinti parodyto dėmesio ir šilumos, sunkiai galėjo sulaikyti ašaras. Tose akyse atsispindėjo dėkingumas, ilgesys ir žmogiško ryšio svarba. Ši emocija tarsi veidrodyje persidavė ir savanoriams – jų veiduose mačiau jautrumą, atjautą ir nuoširdų rūpestį. Tai buvo tylus, bet labai stiprus ryšys, jungiantis skirtingas kartas. Tačiau mūsų kelionę lydėjo ne tik ašaros. Joje netrūko juoko, džiaugsmo, šiltų pokalbių ir bendrų dainų, kurios pripildė erdvę gyvybės ir šviesos. Didžiuojuosi šiais savanoriais – jų atsidavimas, gerumas ir gebėjimas dalintis širdimi kuria neįkainojamą vertę. Jie daro nepaprastai prasmingą ir reikalingą darbą“, – sakė meras.
Prie akcijos gražiai prisidėjo visų Elektrėnų darželių vaikučiai. Jie savo rankomis išmargino dovanų maišelius, sudėdami ten visą savo kūrybiškumą ir gerą energiją.
B. Grybauskienė apgailestauja, kad per kelias dienas niekaip nepavyktų aplankyti visų savivaldybės gyventojų, kuriems reikalingas asociacijos dėmesys. Vizitai planuojami pagal galimybes. Vieni aplankomi per Kalėdų, kiti per Velykų akcijas. Tiems, kurių aplankyti nespėjo, asociacija siunčia šilčiausius linkėjimus.
Asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ dėkoja Elektrėnų savivaldybės administracijai už rėmimą, taip pat įmonei „Finėjas“, Vilniaus darželiui „Rytas“, už morkų sultis Gediminui Jachimavičiui, visoms seniūnijoms už pagalbą, lydint į gyventojų namus, bei kiekvienam, kuris laukia asociacijos savanorių.