Atsidavimas, gerumas ir gebėjimas dalintis širdimi kuria neįkainojamą vertę

Atsidavimas, gerumas ir gebėjimas dalintis širdimi kuria neįkainojamą vertę

Velykiškai ir tautiškai pasipuošusi komanda dalino ne tik dovanas, bet ir tai, kas nepamatuojama – dėmesį, šilumą, bendrystę

 

Virginija Jacinavičiūtė

Atrodo, kad asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ savanoriams niekada nepritrūksta kū­rybiškumo ir energijos. Kaskart leisdamiesi į šventinį ma­ratoną jie sugalvoja vis naujų idė­jų, kaip sukurti pakilią nuotaiką, kaip pradžiuginti atokiausiuo­se savivaldybės kampeliuose lankomus žmones. Ilgamečiams ir naujai atrastiems bičiuliams savanoriai dovanoja ne tik vaišių lauknešėlius, bet ir muziką, gerą nuotaiką ir dėmesį.
Velykiškai apsirėdžiusi asociacijos komanda tris dienas keliavo į namus, įstaigas ir organizacijas. Aplankyta labai daug žmonių, Socialinės globos namai, neįgalių­jų draugijos, Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras, Elektrėnų ligoninės darbuotojai. Išdalinta daugiau kaip tūkstantis dovanėlių, pasveikinti gatvėje sutikti žmonės, aplankyti partneriai ir rėmėjai. Prieš leidžiantis į kelią Elektrėnų miesto aikštėje vyko šventinis startas. Balandžio 8 d., skambant muzikanto Ričardo Ramanausko akordeonu atliekamai muzikai, aikštėje vyko šventinis šurmulys, sukosi šokių rateliai. Renginyje dalyvavo darželių vaikučiai, Šeimos namų atstovai. Zuikiai ir Velykų bobutė vaišino visus morkomis ir kitais skanėstais. Tądien renginyje stabtelėjo ir savivaldybės administracijos ir Seimo pirmininko Juozo Oleko komandos, žygiavusios apžiūrėti miesto stadiono.

Mielas susitikimas su vyriausia – 96 metų – Semeliškių krašto gyventoja Ona Seliutiene iš Žuvyčių

 

Asociacijos „Ištiesk gerumo ran­ką“ vadovė Birutė Grybauskienė sako, kad kiekviena akcija dovanoja kažką naujo, savanoriai sutinka naujų žmonių, o kartais, deja, sužino ir apie netektis. Akcijos, kuo­met lanko senolius, vienišus žmones, asociacijos savanoriams yra pačios laukiamiausios, mieliausios­ ir jautriausios. Taip pat jos motyvuoja, įkvepia naujoms idėjoms ir darbams, o jaunieji savanoriai, ­lankydami senolius, mokosi empatijos ir pagarbos vyresniems.
Antrus metus prie akcijos pri­sijungė meras Gediminas Ratkevičius, kuris kartu su savanoriais lankė Pastrėvio kaimo gyventojus. Paprašėme mero pasidalinti ­pa­tirtais įspūdžiais.
„Man ši patirtis buvo iš tiesų prasminga ir paliečianti. Išvydau tikras, nesuvaidintas emocijas – akimirkas, kai aplankyti senjorai, sujaudinti parodyto dėmesio ir šilumos, sunkiai galėjo sulaikyti ašaras. Tose akyse atsispindėjo dėkingumas, ilgesys ir žmogiško ryšio svarba. Ši emocija tarsi veidrodyje persidavė ir savanoriams – jų veiduose mačiau jautrumą, atjautą ir nuoširdų rūpestį. Tai buvo tylus, bet labai stiprus ryšys, jungiantis skirtingas kartas. Tačiau mūsų kelionę lydėjo ne tik ašaros. Joje netrūko juoko, džiaugsmo, šiltų pokalbių ir bendrų dainų, ku­rios pripildė erdvę gyvybės ir šviesos. Di­džiuojuosi šiais savanoriais – jų atsidavimas, gerumas ir gebėjimas dalintis širdimi kuria neįkainojamą vertę. Jie daro nepaprastai prasmingą ir reikalingą darbą“, – sakė meras.
Prie akcijos gražiai prisidėjo visų Elektrėnų darželių vaikučiai. Jie savo rankomis išmargino dovanų maišelius, sudėdami ten visą savo kūrybiškumą ir gerą energiją.
B. Grybauskienė apgailestauja, kad per kelias dienas niekaip nepavyktų aplankyti visų savivaldybės gyventojų, kuriems reikalingas asociacijos dėmesys. Vizitai planuojami pagal galimybes. Vieni aplankomi per Kalėdų, kiti per Velykų akcijas. Tiems, kurių aplankyti nespėjo, asociacija siunčia šilčiausius linkėjimus.
Asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ dėkoja Elektrėnų savivaldybės administracijai už rėmimą, taip pat įmonei „Finėjas“, Vilniaus darželiui „Rytas“, už morkų sultis Gediminui Jachimavičiui, visoms seniūnijoms už pagalbą, ­lydint į gyventojų namus, bei kiekvienam, kuris laukia asociacijos savanorių.

Aktualijos

Atsidavimas, gerumas ir gebėjimas dalintis širdimi kuria neįkainojamą vertę
PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44