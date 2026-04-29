Pastrėvio seniūno ataskaita: dialogas su visuomene –svarbi vietos savivaldos dalis

Iš kairės į dešinę: V. Mikalajūnas, M. Urvakis, G. Ratkevičius. I. Kartenienė ir seniūnas A. Kanapeckas

 

Virginija Jacinavičiūtė

Pastrėvyje vykęs seniūno Arūno Kanapecko ataskaitinis su­sirinkimas dar kartą priminė, kad tokie susitikimai – ne formalumas, o viena svarbiausių vietos savivaldos grandžių. Čia ne tik pristatomi per metus nuveikti darbai ar panaudotos lėšos – čia žmonės gali išsakyti savo pastebėjimus, lūkesčius, problemas ir pasiūlyti sprendimus. Tiesioginis dialogas leidžia suprasti, kuo gyvena bendruomenė ir kas jai šiandien svarbiausia.

Ilgai laukta žinia – startuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Didžiausia Pastrėvio seniū­nijos problema daugelį metų buvo ­vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra. Šiemet pagaliau uždegta žalia ­šviesa – artimiausiu metu prasidės darbai. Vietos gyventojams tai – ­itin reikšmingas pokytis, kuris smarkiai pagerins gyvenimo koky­bę.
Susitikime dalyvavęs Elektrė­nų komunalinio ūkio direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Mikalajūnas informavo, kad jau vyksta bendravimas su rangovu, o darbus planuojama pradėti nuo gegužės. Gyventojų prašyta kantrybės – teks susitaikyti su laikinais nepatogumais, išraustais keliais. Jei gyventojams pakako kantrybės taip ilgai laukti šio projekto, tikėtina, pavyks ir kantriai sulaukti darbų pabaigos. Nutiesus trąsas bus atstatyti pėsčiųjų takai, tačiau asfaltavimo darbai gali nusikelti vėlesniam laikui.
Vicemeras Marius Urvakis at­kreipė dėmesį, kad kartu su kelio tvarkymu Mokyklos gatvėje būtina spręsti ir saugumo klausimus – diegti greičio ribojimo priemones.

Susitikimuose su savivaldybės atstovais gyventojai gali išsakyti savo pastebėjimus,
lūkesčius, problemas ir netgi pasiūlyti sprendimus

 

Kelių tvarkymas: pereinama prie efektyvesnių sprendimų
Geros žinios pasiekė ir Mus­tenių gyventojus. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė pra­­nešė, kad dar vienoje gatvėje bus įrengtas išlyginamasis asfalto sluoks­nis. Visi anksčiau asfaltuo­ti keliai padengti nauju asfaltu ir tiems keliams nereikės investicijų. Tikimasi, kad šiuose keliuose remonto nebereikės bent 5–6 metus. Pabrėžta, kad atsisakoma neefektyvios praktikos lopyti pavienes duo­bes – pagal galimybes bus tiesiami išlyginamieji sluoksniai. Tokia praktika bus taikoma ir Pastrėvyje.
Vis dėlto kelių būklė išlieka viena opiausių problemų. Seniūnijoje yra 64 vietinės reikšmės keliai ir gatvės, kurių bendras ilgis siekia daugiau nei 74 kilometrus, o skiriamo finansavimo jų priežiūrai nepakanka. Ypač prasta situacija kelyje Toleikiai–Belezai, kur asfaltas nepritaikytas sunkiasvorei technikai ir yra smarkiai pažeistas.

Investicijos į aplinką ir energijos taupymą
Per praėjusius metus seniūnijos biudžetas siekė beveik 190 tūkst. eurų. Lėšos nukreiptos į kasdien gyventojams svarbius darbus: išasfaltuotos sankryžos Musteniuose ir Pastrėvyje, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie mokyklos, pastatyti nauji autobusų laukimo paviljonai, tvarkyta aplinka, gatvės, kapinės.
Visa seniūnija jau apšviesta LED šviestuvais, leidžiančiais sutaupyti apie 40 proc. elektros energijos. Prie taupymo prisideda ir prie Pastrėvio mokyklos įrengta saulės elektrinė – skaičiuojama, kad pavyko sutaupyti beveik 2500 eurų.
Taip pat bus tęsiami Pastrėvio parko tvarkymo darbai – planuo­jama įrengti žaidimų aikšteles ­vaikams ir paaugliams.

Paplūdimio problema – vandens motociklai
Vienas daugiausiai emocijų sukėlusių klausimų – vandens motociklininkų elgesys.­ Gyventojai skundžiasi, kad jie nepaiso draudimų, važinėja visai šalia poilsiautojų, kelia­ pavojų ir trikdo ramybę. Pri­minta, kad Pastrėvio paplū­dimyje vandens motociklų nuleisti negalima, tačiau šių taisyklių dažnai nepaisoma – važiuojama net per smėlį, į marias įvažiuojama su priekabomis. Tikimasi, kad situaciją padės kontroliuoti vaizdo kameros, tačiau pabrėžta ir pačių gyventojų įsitraukimo svarba – užfiksuoti pažeidimai gali tapti įrodymais.
Valdžios atstovai išsakė aiškią poziciją: vandens motociklams čia neturėtų būti vietos. Bus kreipiamasi į atsakingas institucijas dėl griežtesnės kontrolės. Taip pat planuojama įrengti naujus ženklus, draudžiančius kelti bangas, jų schema bus derinama su Valstybine vidaus vandenų laivybos ­inspekcija.

Eismo saugumas – gyventojų nerimas išlieka
Susitikime netrūko ir diskusijų apie eismo saugumą. Gyventojai eilinį kartą atkreipė dėmesį į pavojingą T formos sankryžą, iš kurios išvažiuoti sudėtinga dėl riboto matomumo. Nors siūloma įrengti veidrodžius, kelio savinin­kė Valstybės kelių infrastruktū­ros bendrovė „ViaLietuva“ tokių sprendimų kol kas nesiima.
Kri­­tikos sulaukė eismo ribojimai kelyje Nr.221 Vievis–Aukštadvaris, įrengti po kapitalinio kelio remonto. Anot gyventojų, nustatytas 30 km/ha greitis yra perteklinis. Net policijos atstovai pripažino, kad dalis sprendimų kelia klausimų. Tačiau „ViaLietuva“ teigia, kad kelio ženklinimas įrengtas pagal galio­jančius standartus ir reikalavimus.
Dar viena problema – Mokyklos gatve važinėjantys miškovežiai. Gyventojai skundžiasi vibracija, dulkėmis ir triukšmu. Kaip laikina priemonė įvardytas greičio kontrolės stiprinimas, bendradarbiaujant su policija.
Kasmet susirinkime pasisakantis gyventojas Julius Kazakevičius šiemet atkreipė dėmesį į nau­ją problemą – po kelio remonto atsiradusius invazinius šliužus. Jie plinta iš pakelių į gyventojų sklypus ir gali sunaikinti visą derlių. Pasak jo, tai rimta grėsmė sodininkams, nes šiuos kenkėjus itin sunku išnaikinti.

Problemos, kurioms reikės sprendimų
Seniūnas įvardijo ir keletą sis­teminių problemų. Viena jų – neefektyvi Pastrėvio mokyklos šildymo sistema. Dėl dar 2008 m. netinkamai įgyvendinto sprendimo trečiajame aukšte nepavyksta užtikrinti reikiamos temperatūros. Būtent čia šiuo metu gyvena iš Ukrainos pasitraukę žmonės, todėl problema įgauna ir socialinį aspektą. Akivaizdu – būtina ka­pitalinė sistemos renovacija.
Kita problema – Mustenių gy­venvietės daugiabučiai, neturintys centralizuoto geriamojo vandens tiekimo. Taip pat išlieka bendras kelių finansavimo trūkumas.

Apie seniūniją
Seniūnijoje, 2025 m. gruo­džio 31 d. duomenimis, gyvenamąją vietą deklaravo 659 gyventojai. Seniūnijos teritorijoje yra 27 kaimai, iš jų keturiuose jau nėra gyventojų. 2025 m. gimė 1 kūdikis, mirė 8 gyventojai. Bet, kaip pastebėjo meras G. Ratkevičius, gyventojų skaičius keitėsi nedaug, o tai ženklas, kad atsikelia naujų gyventojų.
Didžiausios seniūnijos gy­venvietės: Pastrėvys – 224 gyventojas ir Musteniai – 164 gyventojai. Iš kitų savivaldybės seniūnijų Pastrėvio išsiskiria tuo, kad neturi seniūnaičių. Pastrėvio, Muste­nių ir Strėvininkų seniūnaitijose seniūnaičiai nebuvo išrinkti, nes pirmame ture į rinkimus neatvyko nei vienas seniūnaitijos gyventojas, o antrame ture – nebuvo pasiūlyta kandidatų į seniūnaičius.
Seniūno ataskaitą išklausė meras Gediminas Ratkevičius, vicemerai Marius Urvakis ir Inga Kartenienė. Taip pat dalyvavo EKŪ direktorės pavaduotojas Vidmantas Mikalajūnas, savivaldybės tarybos nariai, skyrių atstovai.

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
