Į ligoninę sugrįžo mėgstamas gydytojas

Į ligoninę sugrįžo mėgstamas gydytojas

„Kad jūs žinotumėt, kaip mes laukėme šio gydytojo sugrįžimo“, – sako į Elektrėnų ligoninės Priėmi­mo- skubios pagalbos skyrių sūnų atlydėjusi elektrėniškė Rasa. Mokykloje sunegalavusį berniuką apžiūrėjo vaikų ligų gydytojas Romas Sugintas, patyręs specialistas šiltai pajuokaudamas bendravo su pacientu ir jo mama.
Nuo kovo 16 d. Elektrėnų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ne trumpiau nei 12 val. per dieną teikiamos vaikų ligų gydytojo ir (ar) skubiosios medicinos gydytojo paslaugos vaikams nuo 1 metų.
Per savaitę – kovo 16–22 dienomis ligoninės priėmime pas vaikų ligų gydytoją apsilankė 16 vaikų. Visi jie Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Iš viso ligoninėje per septynias paras įvairių specialybių gydytojų pagalba buvo suteikta 33 nepilnamečiams.
Daugiausiai nepilnamečių pacientų priėmė gydytojas Romas Sugintas, darbo dienomis budintis iki 16 val. Daugiausiai kreipimųsi užregistruota 9–11 val. ryto. Jauniausiam pacientui buvo 1,5 metų, o vyriausiam – 15 metų.
Vaikai skundėsi karščiavimu, pilvo skausmais, akių ir ausų uždegimu. Visiems besikreipusiems nepilnamečiams buvo ištirtas kraujas, kai kuriems jų – atlikti rentgeno tyrimai.
Du nepilnamečiai buvo palikti keturioms valandoms ligoninėje stebėti: vienas dėl dehidratacijos, kitas dėl gastroenterito ir kolito.
Vienas mažasis pacientas dėl pilvo skausmų išsiųstas konsultuotis į ligoninę Vilniuje.
Vaikų ligų gydytojo pagalbos reikėjo ir trims jaunesnio mokyklinio amžiaus vienos šeimos vaikams. Jiems diagnozuotas ūmus tonzilitas ir besiformuojantis plaučių uždegimas.
Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus tel.: 0 528 39 297, 0 652 82591

Elektrėnų ligoninės inf.

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Į ligoninę sugrįžo mėgstamas gydytojas
Žemės ūkio naudmenų deklaravimas 2026 m.: kas naujo?
Mokytojo darbo prasmės paieškos
Raimundui Alimui – „Lietuvos garbės“ apdovanojimas už indėlį į energetinę nepriklausomybę

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Vievyje – šaškių turnyras
Elektrėnų „Žaibas“ – Europos iššūkio taurės vicečempionas
Elektrėnuose Kovo 11-oji paminėta ant ledo – ledo jachtų varžybos subūrė kelias kartas buriuotojų
Šokių var­žybos „Pavasario žiedai“

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44