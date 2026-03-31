Į ligoninę sugrįžo mėgstamas gydytojas

„Kad jūs žinotumėt, kaip mes laukėme šio gydytojo sugrįžimo“, – sako į Elektrėnų ligoninės Priėmimo- skubios pagalbos skyrių sūnų atlydėjusi elektrėniškė Rasa. Mokykloje sunegalavusį berniuką apžiūrėjo vaikų ligų gydytojas Romas Sugintas, patyręs specialistas šiltai pajuokaudamas bendravo su pacientu ir jo mama.
Nuo kovo 16 d. Elektrėnų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ne trumpiau nei 12 val. per dieną teikiamos vaikų ligų gydytojo ir (ar) skubiosios medicinos gydytojo paslaugos vaikams nuo 1 metų.
Per savaitę – kovo 16–22 dienomis ligoninės priėmime pas vaikų ligų gydytoją apsilankė 16 vaikų. Visi jie Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Iš viso ligoninėje per septynias paras įvairių specialybių gydytojų pagalba buvo suteikta 33 nepilnamečiams.
Daugiausiai nepilnamečių pacientų priėmė gydytojas Romas Sugintas, darbo dienomis budintis iki 16 val. Daugiausiai kreipimųsi užregistruota 9–11 val. ryto. Jauniausiam pacientui buvo 1,5 metų, o vyriausiam – 15 metų.
Vaikai skundėsi karščiavimu, pilvo skausmais, akių ir ausų uždegimu. Visiems besikreipusiems nepilnamečiams buvo ištirtas kraujas, kai kuriems jų – atlikti rentgeno tyrimai.
Du nepilnamečiai buvo palikti keturioms valandoms ligoninėje stebėti: vienas dėl dehidratacijos, kitas dėl gastroenterito ir kolito.
Vienas mažasis pacientas dėl pilvo skausmų išsiųstas konsultuotis į ligoninę Vilniuje.
Vaikų ligų gydytojo pagalbos reikėjo ir trims jaunesnio mokyklinio amžiaus vienos šeimos vaikams. Jiems diagnozuotas ūmus tonzilitas ir besiformuojantis plaučių uždegimas.
Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus tel.: 0 528 39 297, 0 652 82591
Elektrėnų ligoninės inf.