Vyresnio amžiaus žmonių savaitė EPMC

Spalio 1–8 dienomis visoje Lietuvoje buvo minima vyresnio amžiaus žmonių savaitė – laikas, skirtas parodyti dėmesį, pagarbą ir šilumą mūsų brangiesiems. Prie šios gražios bei prasmingos iniciatyvos aktyviai prisijungėme ir mes – EPMC bendruomenė.
Džiaugiamės, kad mūsų renginiuose ir veiklose dalyvavo gausus būrys senjorų! Tai buvo puiki proga įgyti naujų žinių, atrasti kūrybinių gebėjimų, pabendrauti, atsipalaiduoti ir tiesiog pasidžiaugti bendryste.
Per savaitę vyko įvairios veiklos: dalyviai kūrė rudens dekoracijas, kepė skanias tartaletes, klausėsi įdomių ir naudingų „Sidabra“ centro paskaitų, mėgavosi klasikinio masažo bei parafino vonelių teikiamu malonumu ir atgaiva.
Mums ypač svarbus bendruomeniškumas, nuoširdus bendravimas bei šiltas tarpusavio ryšys. Tikimės, kad šis laikotarpis senjorams buvo kupinas teigiamų emocijų, šypsenų ir nepamirštamų įspūdžių!
Ačiū visiems, kurie dalyvavo, dalijosi savo laiku ir gera nuotaika. Iki kitų susitikimų!
Elektrėnų profesinio mokymo centro inf.