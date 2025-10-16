Greitis, smagumas, saugumas:Beižionyse statoma pirmoji MTB trasa vaikams ir jaunimui

Beižionių seniūnijoje įsibėgėja pirmosios kalnų dviračių (MTB) trasos statybos darbai. Projektas „Greitis, smagumas, saugumas“ yra bendruomenės „Beižioniečiai“ iniciatyva, kuri sulaukė paramos iš „Maxima LT“ iniciatyvų konkurso „Mes – bendruomenė“ bei Elektrėnų savivaldybės. Naujoji trasa taps ne tik vieta aktyviam vaikų ir jaunimo užimtumui po pamokų, bet ir bendruomenės telkimosi, sporto renginių bei edukacijų centru.
„Maxima LT“ konkursas „Mes – bendruomenė“ jau 11 metų skatina Lietuvos bendruomenes imtis iniciatyvų, kurios padeda užtikrinti prasmingą vaikų laisvalaikį po pamokų. Šiais metais konkurso fondą sudaro 130 tūkstančių eurų, o viena iš atrinktų iniciatyvų – Beižionių projektas. Prie projekto įgyvendinimo prisideda ir Elektrėnų savivaldybė, kuri finansuoja 30 proc. projekto vertės. Už šias lėšas greta trasos numatyta įrengti poilsio ir žiūrovų zoną su pavėsine, suoleliais, šiukšliadėžėmis, kad šalia sportuojančių vaikų patogiai laiką galėtų leisti ir tėvai ar bendruomenės nariai. Tai – vienas pirmųjų tokio lygio projektų Elektrėnų krašte, realizuotas bendradarbiaujant verslui, savivaldai ir bendruomenei.
Bendruomenė „Beižioniečiai“ susibūrė 2024 m., kai aktyvūs seniūnijos gyventojai suprato, kad vienijant jėgas galima pasiekti daugiau. Iki tol veikę pavieniui, jie ėmėsi kurti naują judėjimo kryptį – nuo kultūrinių renginių ir edukacijų iki infrastruktūros plėtros. Ši trasa – pirmasis bendruomenės įgyvendintas didesnis infrastruktūros projektas. Tačiau jis nėra paskutinis. Jau svajojama apie dviračių žygių trasų sistemą, jungsiančią kelias aplinkines gyvenvietes, taip pat Bendruomenės alyvų sodą su poilsio zona bei neprarandama vilties įkurti Kultūros-poilsio parką. Bendruomenės vizija aiški: sukurti patrauklią, gyvybingą ir aktyvią aplinką tiek vaikams, tiek suaugusiems.
Darbų pasiskirstymas bendruomenėje – aiškus ir konkretus. Bendruomenės narys ūkininkas Marius Sinkevičius savo technika nuvalė užleistą, šabakštynais apaugusį plotą, kuriame formuojama trasa. Seniūnas Mindaugas Makūnas (taip pat bendruomenės narys) pasirūpino reikalingais leidimais. Bendruomenės pirmininkas Darius Šilinis derina darbus su projekto rangovais, planuoja eigą, aktyviai dalyvauja įgyvendinime ir kartu su Elektrėnų savivaldybe sprendžia trasos poilsio bei stebėjimo zonos klausimus. Šis pasidalijimas darbais užtikrina sklandžią projekto eigą nuo pirmųjų paruošiamųjų žingsnių iki infrastruktūros sukūrimo.
Darbų vykdytoju pasirinkta mažoji bendrija „Dirtas“, vadovaujama Algio Ribikausko – žmogaus, kuris laikomas ekstremalaus „Downhill“ dviračių sporto pradininku Lietuvoje. Prieš daugiau nei dešimtmetį jis kartu su draugais pirmą kartą leidosi nuo Vilniaus kalvų ir taip pradėjo naują sporto šaką šalyje. Vėliau organizavo pirmuosius renginius, prisidėjo prie „Baltic Downhill“ varžybų ir užaugino naują ekstremalaus sporto kartą. Šiandien A. Ribikauskas – profesionalus trasų statytojas, įgyvendinantis projektus ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje bei Švedijoje. Jo komanda dirba tiek su mokomosiomis vaikų trasomis, tiek su sudėtingomis sporto infrastruktūromis. „Mūsų tikslas – ne tik išlyginti žemę, bet sukurti vietą, kur vaikai norėtų grįžti kasdien. „Pumptrack“ trasa padeda lavinti pusiausvyrą, koordinaciją, moko saugiai valdyti dviratį. Tai pirmasis žingsnis link didesnio sportinio aktyvumo,“ – sako Algis Ribikauskas.
Beižionyse planuojama trasa bus įrengta Bažnyčios g. 9 esančio sklypo vakarinėje dalyje. Tai bus „pumptrack“ tipo žiedinis maršrutas su viražais ir bangomis, skirtas tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems dviratininkams. Trasos ilgis sieks maždaug 500 metrų, o jos plotis nebus mažesnis nei 2 metrai, todėl ja galės saugiai važiuoti ir mažesni vaikai. Trasa bus formuojama iš sutankinto molingo smėlio arba priemolio grunto – tokia danga užtikrina gerą sukibimą ir mažesnę kritimų riziką. Greta numatyta įrengti ir poilsio erdvę: pavėsinę su suoleliais, informacinius stendus bei aiškų trasos ženklinimą, kad tiek sportuojantieji, tiek žiūrovai galėtų saugiai ir patogiai leisti laiką. Trasa bus saugi ir tinkama pradedantiesiems vaikams, tačiau joje galės pramogauti ir labiau patyrę dviratininkai. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 10–12 viešai prieinamų „pumptrack“ ar paprastų MTB trasų. Didžioji dalis jų – miestuose arba prie sporto kompleksų. Kaimiškose ir mažose gyvenvietėse (kaip Beižionys) tokio tipo trasos beveik nėra. Todėl Beižionys gali tapti vienu pirmųjų pavyzdžių Lietuvoje, kur tokia trasa įrengiama mažoje seniūnijoje per bendruomenės iniciatyvą. Tai ne tik pagerins vietos gyvenimo kokybę, bet ir taps pavyzdžiu kitoms seniūnijoms.
Projektas turės ilgalaikę pridėtinę vertę: vaikai ir jaunimas gaus prasmingą užimtumą po pamokų, bus skatinama sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas, bendruomenė turės naują susibūrimo vietą renginiams, varžyboms, talkoms, pritrauks lankytojų, kurie skatins vietos turizmą ir ekonomiką, sustiprins bendruomeniškumą ir pasididžiavimą savo kraštu. Beižionių seniūnijoje statoma dviračių trasa yra daugiau nei sporto infrastruktūros projektas. Tai bendruomenės brandos, vienybės ir užsidegimo simbolis. Ši trasa – mūsų dovana vaikams. Ji leis jiems augti sveikiems, aktyviems, draugiškiems ir pasitikintiems savimi.
Bendruomenės „Beižioniečiai“ narė Audra Gudeliūnienė