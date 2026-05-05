Meno šventė „Šokoladinis Mocartas Lietuvoje“ pristato du renginius Elektrėnų savivaldybėje.

Gegužės 6 d., trečiadienį, 15 val. Vievio vaikų dienos centre įvyks projekto „Klasikinės muzikos programa“ koncertas-susitikimas „Muzikinės-literatūrinės akimirkos“.
Meno projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba pagal programą „Menas žmogaus gerovei“.
Dalyvauja tarptautinių konkursų laureatė dainininkė Sigutė Trimakaitė ir aktorė Adolfina Kunčiūtė.
Gegužės 6 d., trečiadienį, 17.30 val. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks rašytojo Herkaus Kunčiaus naujausios knygos, pjesių romano „Prisikelia“ pristatymas. Moderuoja poetas Aivaras Veiknys. Literatūrinį vakarą rengia Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla ir Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka.