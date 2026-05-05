LVAT: Elektrėnuose vykdomą vaizdo stebėjimą viešosiose erdvėse VDAI turės vertinti iš naujo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2026 m. balandžio 15 d. nutartimi pripažino, kad Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) sprendimas, kuriuo Elektrėnų savivaldybei buvo konstatuoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai, buvo nepagrįstas.
Byla kilo po to, kai trečiasis asmuo apskundė savivaldybės vykdomą vaizdo stebėjimą viešojoje erdvėje ir šio stebėjimo metu surinktų duomenų perdavimą policijai. VDAI, išnagrinėjusi skundą, nustatė, kad savivaldybė pažeidė BDAR principus, pareiškė jai papeikimą, nurodė atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir laikinai apribojo duomenų tvarkymą. LVAT vertino, ar tokios išvados bu­vo padarytos tinkamai ir pagrįstai.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal BDAR asmens duomenų tvarkymas, įskaitant vaizdo stebė­jimą, yra teisėtas tik tada, kai jis atitinka esminius principus – tei­sė­tumo, skaidrumo, duomenų kiekio mažinimo ir saugojimo trukmės apribojimo – bei yra pagrįstas bent viena teisėto tvarkymo sąlyga. Kai duomenys tvarkomi viešojo in­tereso pagrindu, būtina įrodyti ne tik tokio tikslo egzistavimą, bet ir tai, kad konkreti priemonė yra būtina bei proporcinga.
Nagrinėjamu atveju LVAT konstatavo, kad VDAI, nors ir nurodė savivaldybės pateiktus paaiškinimus, neįvertino jų išsamiai ir visapusiškai. Sprendime apsiribota pateiktų argumentų citavimu, tačiau nebuvo aiškiai pasisakyta dėl jų pagrįstumo ir reikšmės vertinant duomenų tvarkymo teisėtumą. Taip pat nebuvo įvertinti tam tikri reikšmingi duo­menys, susiję su vaizdo stebėjimo būtinybe ir jo poveikio vertinimu.
Teismas išaiškino, kad prie­žiūros institucija, nagrinėdama tokio pobūdžio skundus, privalo ne tik konstatuoti galimus pažeidimus, bet ir atlikti išsamų faktinių aplinkybių tyrimą bei įvertinti visus duomenų valdytojo pateiktus įrodymus. Tik toks vertinimas ­leidžia pagrįstai spręsti dėl BDAR reikalavimų laikymosi.
Atsižvelgęs į tai, LVAT paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo panaikinti pagrindiniai VDAI sprendimo punktai, įskaitant savivaldybei taikytas poveikio priemones, ir įpareigojo inspekciją iš naujo nagrinėti skundo dalį dėl vaizdo stebėjimo ir asmens duomenų perdavimo policijai, tinkamai įvertinant visas reikšmingas aplinkybes.
Administracinės bylos Nr. eA-377-821/2026

Paulius Žeimys,
LVAT pirmininkės padėjėjas
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

