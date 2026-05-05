ELVIS – garsiniai skaitiniai „Apie sveikatą ir knygas“

ELVIS – garsiniai skaitiniai „Apie sveikatą ir knygas“

ELVIS vyr. bibliotekininkė Diana Filipavičienė pristato garsinius leidinius

 

Balandžio 9 dieną Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungoje vyko jaukus ir prasmingas susitikimas su ELVIS (Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos) vyr. bibliotekininke Diana Filipavičiene. Renginio tema – „Apie sveikatą ir knygas“ – sujungė du svarbius dalykus: žmogaus gerovę ir galimybę skaityti nepaisant patiriamų sunkumų.
Susitikimo metu dalyviai buvo supažindinti su ELVIS sistema, kuri atveria duris į didžiulį garsinių leidinių pasaulį. Šiuo metu ELVIS fondą sudaro daugiau nei 15 tūkstančių leidinių – nuo grožinės literatūros iki pažintinių ir sveikatos tematikos knygų. Ypatinga tai, kad knygas įgarsina apie 550 diktorių, todėl klausytojai gali mėgautis kokybiškai įskaitytais teks­tais. Statistika rodo, kad vienas vartotojas per metus vidutiniškai išklauso net apie 60 knygų – tai liudija, jog garsiniai skaitiniai tampa neatsiejama kasdienybės dalimi.
Diana Filipavičienė išsamiai papasakojo apie galimybes naudotis ELVIS mobiliąja programėle bei specialiais imtuvais. Šios priemonės ypač aktualios žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų, taip pat tiems, kurie dėl fizinių ar sveikatos problemų negali laikyti knygos rankose, versti puslapių ar ilgai sėdėti. ELVIS paslaugos taip pat pritaikytos asmenims, turintiems skaitymo sutrikimų, pavyzdžiui, disleksiją, bei žmonėms su mokymosi ar raidos sutrikimais, dėl kurių skaitymas tampa sudėtingas ar neįmanomas.
Renginio dalyviai ne tik klau­sėsi pristatymo, bet ir aktyviai domėjosi, uždavinėjo klausimus, dalijosi savo patirtimis. Buvo aptarta, kaip garsinės knygos gali prisidėti prie emocinės gerovės, mažinti vienišumo jausmą, skatinti domėjimąsi pasauliu ir nuolatinį mokymąsi.
Šis susitikimas dar kartą pri­minė, kad knygos gali būti prieinamos kiekvienam – tereikia rasti tinkamą formą. ELVIS sistema suteikia galimybę visiems norintiems patirti skaitymo džiaugsmą, nepaisant fizinių ar sveikatos iššūkių. Tai ne tik technologinis sprendimas, bet ir svarbus žingsnis į įtraukesnę, supratingesnę visuomenę.

Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgalįųjų sąjungos pirmininkė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

ELVIS – garsiniai skaitiniai „Apie sveikatą ir knygas“
LVAT: Elektrėnuose vykdomą vaizdo stebėjimą viešosiose erdvėse VDAI turės vertinti iš naujo
Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje – pažangus sprendimas saugesnei mokinių aplinkai
Elektrėnų bendrija „Bočiai“ veikloje su gamtos atbudimu

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Festivalis ARS NOVA gegužės 1-31 d.
Pavasario šventė Vytenio parke
Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai
Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė iškovojopasaulio čempionato II diviziono sidabro medalius

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44