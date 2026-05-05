ELVIS – garsiniai skaitiniai „Apie sveikatą ir knygas“

ELVIS vyr. bibliotekininkė Diana Filipavičienė pristato garsinius leidinius
Balandžio 9 dieną Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungoje vyko jaukus ir prasmingas susitikimas su ELVIS (Elektroninių leidinių valdymo informacinės sistemos) vyr. bibliotekininke Diana Filipavičiene. Renginio tema – „Apie sveikatą ir knygas“ – sujungė du svarbius dalykus: žmogaus gerovę ir galimybę skaityti nepaisant patiriamų sunkumų.
Susitikimo metu dalyviai buvo supažindinti su ELVIS sistema, kuri atveria duris į didžiulį garsinių leidinių pasaulį. Šiuo metu ELVIS fondą sudaro daugiau nei 15 tūkstančių leidinių – nuo grožinės literatūros iki pažintinių ir sveikatos tematikos knygų. Ypatinga tai, kad knygas įgarsina apie 550 diktorių, todėl klausytojai gali mėgautis kokybiškai įskaitytais tekstais. Statistika rodo, kad vienas vartotojas per metus vidutiniškai išklauso net apie 60 knygų – tai liudija, jog garsiniai skaitiniai tampa neatsiejama kasdienybės dalimi.
Diana Filipavičienė išsamiai papasakojo apie galimybes naudotis ELVIS mobiliąja programėle bei specialiais imtuvais. Šios priemonės ypač aktualios žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų, taip pat tiems, kurie dėl fizinių ar sveikatos problemų negali laikyti knygos rankose, versti puslapių ar ilgai sėdėti. ELVIS paslaugos taip pat pritaikytos asmenims, turintiems skaitymo sutrikimų, pavyzdžiui, disleksiją, bei žmonėms su mokymosi ar raidos sutrikimais, dėl kurių skaitymas tampa sudėtingas ar neįmanomas.
Renginio dalyviai ne tik klausėsi pristatymo, bet ir aktyviai domėjosi, uždavinėjo klausimus, dalijosi savo patirtimis. Buvo aptarta, kaip garsinės knygos gali prisidėti prie emocinės gerovės, mažinti vienišumo jausmą, skatinti domėjimąsi pasauliu ir nuolatinį mokymąsi.
Šis susitikimas dar kartą priminė, kad knygos gali būti prieinamos kiekvienam – tereikia rasti tinkamą formą. ELVIS sistema suteikia galimybę visiems norintiems patirti skaitymo džiaugsmą, nepaisant fizinių ar sveikatos iššūkių. Tai ne tik technologinis sprendimas, bet ir svarbus žingsnis į įtraukesnę, supratingesnę visuomenę.
Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgalįųjų sąjungos pirmininkė