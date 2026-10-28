Vis jaunesni žmonės skundžiasi kaklo ir pečių skausmais: kokios kasdienės klaidos prie to prisideda?

Kaklo sustingimas, pečių juostos įtampa ir pasikartojantys galvos skausmai dažnai siejami su vyresniu amžiumi ar fiziniu darbu. Vis dėlto šiais negalavimais skundžiasi ir jauni žmonės, kurių kasdienybė neatsiejama nuo kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir ilgų valandų sėdint.
Specialistai atkreipia dėmesį, kad kaklo ir pečių skausmus gali lemti ne viena konkreti priežastis, o kasdienių įpročių visuma: nuo netinkamai įrengtos darbo vietos iki nepakankamo fizinio aktyvumo.
Kaklo skausmai tampa aktualūs ir jauniems žmonėms
Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvos gyventojų darbo ir laisvalaikio įpročiai smarkiai pasikeitė. Darbas kompiuteriu tapo neatsiejama daugelio profesijų dalimi, o išmanieji telefonai naudojami ne tik bendravimui, bet ir mokymuisi, apsipirkimui bei pramogoms. Šie pokyčiai ypač ryškūs didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Vilniuje ir Kaune sparčiai plėtojantis informacinių technologijų, finansinių paslaugų bei administravimo sektoriams, daugėja darbo vietų, kuriose didžiąją dienos dalį tenka praleisti prie ekrano.
Pasaulinio ligų naštos tyrimo duomenimis, 2020 metais kaklo skausmą visame pasaulyje patyrė apie 203 mln. žmonių. Prognozuojama, kad iki 2050 metų šis skaičius gali išaugti iki 269 mln. Nors kaklo skausmas dažniau nustatomas vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms, problema aktuali ir jaunesnėms amžiaus grupėms. Šie skaičiai neleidžia teigti, kad kaklo skausmų dažnis tarp Lietuvos jaunimo būtinai didėja, tačiau parodo, kokio masto visuomenės sveikatos problema tai yra.
Išmanusis telefonas ir nuolat palenkta galva
Viena dažniausiai aptariamų šiuolaikinių problemų – ilgas naudojimasis išmaniuoju telefonu. Naršydami socialiniuose tinkluose, skaitydami naujienas ar rašydami žinutes žmonės neretai palenkia galvą žemyn ir ilgą laiką nekeičia padėties. Tokioje padėtyje kaklo raumenims tenka papildomas krūvis. Ilgainiui gali atsirasti raumenų nuovargis, sustingimas ir diskomfortas. Vis dėlto vien galvos palenkimas savaime nereiškia, kad žmogui išsivystys kaklo liga. Daug reikšmės turi bendras judėjimo kiekis, darbo trukmė, individuali sveikatos būklė ir kiti veiksniai. Problema ypač aktuali studentams ir moksleiviams. Net ir pasibaigus pamokoms ar paskaitoms, laisvalaikis dažnai tęsiamas prie ekranų. Taip sumažėja laikas, skiriamas aktyviam poilsiui.
Netinkama darbo vieta gali padidinti raumenų įtampą
Kita dažna klaida – netinkamai įrengta darbo vieta. Per žemai pastatytas monitorius, nepatogus stalas ar ilgalaikis darbas nešiojamuoju kompiuteriu gali skatinti nepatogias, mažai kintančias kūno padėtis. Lietuvoje išpopuliarėjus nuotoliniam darbui, dalis gyventojų pradėjo dirbti prie virtuvės stalų, ant sofų ar kitose ilgalaikiam darbui nepritaikytose vietose. Tokios sąlygos gali didinti raumenų nuovargį, ypač jeigu darbo dieną nedaromos pertraukos.
Ergonomikos specialistai rekomenduoja monitorių laikyti maždaug akių lygyje, pasirūpinti tinkama rankų atrama ir reguliariai keisti sėdėjimo padėtį. Svarbu suprasti, kad nėra vienos idealios laikysenos, kuri tiktų visiems. Didesnę reikšmę turi galimybė judėti ir išvengti ilgalaikės statinės apkrovos.
Nuolatinis stresas taip pat veikia raumenų būklę
Kaklo ir pečių skausmai ne visada susiję vien su fizine apkrova. Psichologinė įtampa, nerimas ir nepakankamas poilsis taip pat gali prisidėti prie raumenų įsitempimo bei sustiprinti skausmo pojūtį. Intensyvus darbo tempas, nuolatinis pasiekiamumas telefonu ir sunkumai atskiriant darbą nuo asmeninio gyvenimo gali apsunkinti atsipalaidavimą. Kai kuriems žmonėms įtampa pasireiškia būtent kaklo ir pečių srityje. Tokiais atvejais svarbu vertinti ne tik darbo vietos ergonomiką, bet ir miego kokybę, emocinę savijautą bei fizinio aktyvumo įpročius.
Kokios priemonės gali padėti sumažinti skausmą?
Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiesiems rekomenduoja bent 150–300 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos per savaitę. Taip pat rekomenduojama bent du kartus per savaitę stiprinti pagrindines raumenų grupes. Kasdienėje veikloje naudinga daryti trumpas judėjimo pertraukas, keisti darbo padėtį, reguliariai vaikščioti ir atlikti individualiai tinkamus kaklo bei pečių juostos pratimus.
Kai kuriais atvejais gali būti naudingas ir gydomasis masažas Vilniuje ar kitame Lietuvos mieste. Masažas gali laikinai sumažinti raumenų įtampą ir palengvinti tam tikrus skausmus, tačiau ilgalaikiam rezultatui dažnai svarbus fizinis aktyvumas, kineziterapija ir skausmo priežasčių nustatymas. Jeigu skausmas nepraeina kelias savaites, kartojasi ar atsiranda rankų tirpimas, būtina kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.
Prevencija prasideda nuo kasdienių įpročių
Lietuvoje didėjantis dėmesys darbo ergonomikai ir fiziniam aktyvumui suteikia galimybių pakeisti nusistovėjusius įpročius. Vis dėlto vien patogios kėdės ar retkarčiais atliekamos procedūros nepakanka, jeigu didžiąją dienos dalį žmogus praleidžia nejudėdamas.
Svarbiausia išmokti atpažinti pirmuosius organizmo siunčiamus signalus ir į juos reaguoti nelaukiant, kol diskomfortas taps nuolatiniu palydovu. Kaklo ir pečių skausmai nėra neišvengiama šiuolaikinio gyvenimo dalis, o tinkamai pasirinktos prevencinės priemonės gali padėti sumažinti jų pasikartojimo riziką.