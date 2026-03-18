Virš Kazokiškių – aitrus kvapas: neatmetama galimybė prašyti panaikinti TIPK leidimą­

Raudoni diagramos stulpeliai atspindi, jog oro tarša viršija normas
Virginija Jacinavičiūtė
Kazokiškių sąvartyne nuolat fiksuojami dideli vandenilio sulfido kiekiai, kai kuriais atvejais normos viršijamos net keliolika kartų. Dėl nustatytos taršos vandenilio sulfidu Elektrėnų savivaldybėje svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Kvapų problema jau sulaukė nacionalinės žiniasklaidos dėmesio, o savivaldybės vadovai svarsto ir griežčiausią priemonę – siekti sąvartyno veiklos leidimo panaikinimo.
Prašo spartinti darbą
Apie situaciją ir galimus sprendimus daug kalbėta kovo 9 dieną Vievyje vykusiame savivaldybės vadovų susitikime su gyventojais. Savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius sakė, kad pastaruoju metu aktyviai bendraujama su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovybe ir aplinkosauginėmis institucijomis. „Keičiamės informacija, parengėme kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybę, kuri yra stambiausia VAATC akcininkė ir turi lemiamą balsą priimant sprendimus“, – sakė meras. Iš VAATC savivaldybė gavo atsakymą, kad sąvartyno teritorijoje jau imtasi tam tikrų priemonių. Kovo 9 dieną atliekų kaupas buvo purškiamas probiotikais, kurie turėtų sumažinti kvapų sklidimą. Pasak mero, tokias priemones žadama taikyti ir ateityje. Savivaldybė taip pat pareikalavo, kad kuo sparčiau vyktų atliekų kaupo uždengimo darbai. „Prašėme, kad jie vyktų kuo intensyviau, net ir nedarbo dienomis, kad poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis“, – sakė meras. Meras pasakojo, kad savivaldybės tarybai bus teikiamas sprendimas kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuri pagal kompetenciją sprendžia sąvartyno veiklos klausimus. Savivaldybė prašys įvertinti galimybę panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. „Atsižvelgiant į daugkartinius ir sistemingus pažeidimus, kelsime ne tik leidimo atnaujinimo, bet ir jo sustabdymo klausimą“, – sakė meras. Jis priminė, kad tokį sprendimą gali priimti tik Aplinkos apsaugos agentūra.
Taršą stebi ir savivaldybė
Savivaldybės vicemeras Marius Urvakis sakė, kad savivaldybė nuolat stebi oro kokybės rodiklius ir fiksuodama padidėjusią taršą informuoja kontroliuojančias institucijas. „Matydami padidėjimus iš karto informuojame atsakingas tarnybas“, – sakė jis. Vicemero teigimu, savivaldybės ir gyventojų pastangomis prieš kelias savaites prie sąvartyno pradėjo dirbti mobili oro kokybės laboratorija. Tai svarbu todėl, kad iki šiol daugiausia buvo remiamasi pačios VAATC sistemos duomenimis. „VAATC informacinėje sistemoje rodomi duomenys nėra akredituotos laboratorijos matavimai. Tai davikliai, kurie fiksuoja vandenilio sulfido koncentraciją, tačiau tai nėra laboratoriniai tyrimai“, – aiškino M. Urvakis. Pirmąsias dvi savaites laboratorija rinko duomenis Kazokiškių kaime, arčiausiai sąvartyno esančioje gyvenamojoje teritorijoje. Pasak vicemero, tuo metu buvo matyti oro taršos pikai. Šiuo metu mobili laboratorija perkelta į Vidugirių kaimą – dar vieną netoli sąvartyno esančią gyvenvietę. Tikimasi, kad ir ten bus užfiksuoti galimi taršos šuoliai. Be to, į sąvartyną jau tris kartus šiais metais atvyko Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atlikti neplaninių patikrinimų. Pastarasis apsilankymas buvo kovo 9 d.
Kvapų šaltinių – ne vienas
Pasak vicemero, kvapų šaltinių sąvartyno teritorijoje yra keli. Pagrindiniai – atviros atliekos, filtrato daubos ir pats filtrato tvarkymo procesas. Dar vienas galimas kvapų šaltinis atsirado po gaisro mechaninio biologinio apdorojimo atliekų gamykloje Vilniuje „Energesman“. Tuo metu deginimo gamykla neveikė dėl planinio remonto. Kadangi sąvartyno leidimas leido tokias atliekas laikinai saugoti, į Kazokiškių sąvartyną buvo atvežta apie 15 tūkst. tonų degiųjų atliekų – plastiko, popieriaus, kartono ir kitų. Atliekos buvo sukrautos sąvartyno viršuje. „Panašu, kad probiotikai kol kas dar nesuveikė – kol čia sėdime, vėl fiksuojami taršos viršijimai“, – sakė vicemeras.
Gyventojams – ir sveikatos rekomendacijos
Savivaldybė dėl situacijos kreipėsi ir į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.
Vicemeras pasakojo, kad sausio mėnesį buvo fiksuoti dideli oro taršos pikai. Tuomet savivaldybė paprašė institucijos imtis kontrolės priemonių. Tačiau gauta rekomendacija buvo bendro pobūdžio – gyventojams, turintiems tam tikrų sveikatos problemų, rekomenduota mažiau laiko praleisti lauke. „Tuo metu didesnė tarša miestuose buvo aiškinama padidėjusiu kietųjų dalelių kiekiu“, – sakė M. Urvakis. Vicemeras informavo, kad mobili laboratorija taip pat užfiksavo taršos vandenilio sulfidu atvejų Kazokiškėse.