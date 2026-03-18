Virš Kazokiškių – aitrus kvapas: neatmetama galimybė prašyti panaikinti TIPK leidimą­

Virš Kazokiškių – aitrus kvapas: neatmetama galimybė prašyti panaikinti TIPK leidimą­

Raudoni diagramos stulpeliai atspindi, jog oro tarša viršija normas

 

Virginija Jacinavičiūtė

Kazokiškių sąvartyne nuo­lat fiksuojami dideli vandenilio sulfido kiekiai, kai kuriais atvejais normos viršijamos net keliolika kartų. Dėl nustatytos taršos vandenilio sulfidu Elektrėnų savivaldybėje svars­toma skelbti ekstremaliąją situaciją. Kvapų problema jau sulaukė nacionalinės žiniasklaidos dėmesio, o savivaldybės vadovai svarsto ir griežčiausią priemonę – siekti sąvartyno veiklos leidimo panaikinimo.

Prašo spartinti darbą
Apie situaciją ir galimus sprendimus daug kalbėta kovo 9 dieną Vievyje vykusiame savivaldybės vadovų susitikime su gyventojais. Savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius sakė, kad pastaruoju metu aktyviai bendraujama su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovybe ir aplinkosauginėmis institucijomis. „Keičiamės informacija, parengėme kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybę, kuri yra stambiausia VAATC akcininkė ir turi lemiamą balsą priimant sprendimus“, – sakė meras. Iš VAATC savivaldybė gavo atsakymą, kad sąvartyno teritorijoje jau imtasi tam tikrų priemonių. Kovo 9 dieną atliekų kaupas buvo purškiamas probiotikais, kurie turėtų sumažinti kvapų sklidimą. Pasak mero, tokias priemones žadama taikyti ir ateityje. Savivaldybė taip pat pareikalavo, kad kuo sparčiau vyktų atliekų kaupo uždengimo darbai. „Prašėme, kad jie vyktų kuo intensyviau, net ir nedarbo dienomis, kad poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis“, – sakė meras. Meras pasakojo, kad savivaldybės tarybai bus teikiamas sprendimas kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuri pagal kompetenciją sprendžia sąvartyno veiklos klausimus. Savivaldybė prašys įvertinti galimybę panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. „Atsižvelgiant į daugkartinius ir sistemingus pažeidimus, kelsime ne tik leidimo atnaujinimo, bet ir jo sustabdymo klausimą“, – sakė meras. Jis priminė, kad tokį sprendimą gali priimti tik Aplinkos apsaugos agentūra.

Taršą stebi ir savivaldybė
Savivaldybės vicemeras Marius Urvakis sakė, kad savivaldybė nuolat stebi oro kokybės rodiklius ir fiksuodama padidėjusią taršą informuoja kontroliuojančias institucijas. „Matydami padidėjimus iš karto informuojame atsakingas tarnybas“, – sakė jis. Vicemero tei­gimu, savivaldybės ir gyventojų pastangomis prieš kelias savaites prie sąvartyno pradėjo dirbti mobili oro kokybės laboratorija. Tai svarbu todėl, kad iki šiol daugiausia buvo remiamasi pa­čios VAATC sistemos duomenimis. „VAATC informacinėje sistemoje rodomi duomenys nėra akredituo­tos laboratorijos matavimai. Tai davikliai, kurie fiksuoja vandenilio sulfido koncentraciją, tačiau tai nėra laboratoriniai tyrimai“, – aiškino M. Urvakis. Pirmąsias dvi savaites laboratorija rinko duomenis Kazokiškių kaime, arčiausiai sąvartyno esančioje gyvenamojoje teritorijoje. Pasak vicemero, tuo metu buvo matyti oro taršos pikai. Šiuo metu mobili laboratorija perkelta į Vidugirių kaimą – dar vieną netoli sąvartyno esančią gyvenvietę. Tikimasi, kad ir ten bus užfiksuoti galimi taršos šuoliai. Be to, į sąvartyną jau tris kartus šiais metais atvyko Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atlikti neplaninių patikrinimų. Pastarasis apsilankymas buvo kovo 9 d.

Kvapų šaltinių – ne vienas
Pasak vicemero, kvapų šaltinių sąvartyno teritorijoje yra keli. Pagrindiniai – atviros atliekos, filtrato daubos ir pats filtrato tvarkymo procesas. Dar vienas galimas kvapų šaltinis atsirado po gaisro mechaninio biologinio apdorojimo atliekų gamykloje Vilniuje „Energesman“. Tuo metu deginimo gamykla neveikė dėl planinio remonto. Kadangi sąvartyno lei­dimas leido tokias atliekas laikinai saugoti, į Kazokiškių sąvartyną buvo atvežta apie 15 tūkst. tonų degiųjų atliekų – plastiko, popieriaus, kartono ir kitų. Atliekos buvo sukrautos sąvartyno viršuje. „Panašu, kad probiotikai kol kas dar nesuveikė – kol čia sėdime, vėl fiksuojami taršos viršijimai“, – sakė vicemeras.

Gyventojams – ir sveikatos rekomendacijos
Savivaldybė dėl situacijos krei­pėsi ir į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.
Vicemeras pasakojo, kad sausio mėnesį buvo fiksuoti dideli oro taršos pikai. Tuomet savivaldybė paprašė institucijos imtis kontrolės priemonių. Tačiau gauta rekomendacija buvo bendro pobūdžio – gyventojams, turintiems tam tikrų sveikatos problemų, rekomenduota mažiau laiko praleisti lauke. „Tuo metu didesnė tarša miestuose buvo aiškinama pa­didėjusiu kietųjų dalelių kiekiu“, – sakė M. Urvakis. Vicemeras informavo, kad mobili laboratorija taip pat užfiksavo taršos vandenilio sulfidu atvejų Kazokiškėse.

Virš Kazokiškių – aitrus kvapas: neatmetama galimybė prašyti panaikinti TIPK leidimą­
Seminaras apie renovaciją: svarbu domėtis, žinoti ir veikti
Kasdien po 5 klausimus ir šansas laimėti 10 tūkst. eurų – startuoja „Didysis NORFOS žaidimas“ 
Tarptautinis projektas „FACTory“ kovos su dezinformacija socialinių tinklų formatais: prisijungė ir Lietuva

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Romo Žmuidzinavičiaus paroda Vievyje
Raimondo Čekanausko paroda Vievyje
Margučių marginimo edukacija
Velykinės dekoracijos margučiams edukacija

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44