Elektrėnuose įvyko specialistų, teikiančių pagalbą jaunimui, neformalus bendradarbiavimo susitikimas

„Tik veikdami kartu galime užtikrinti, kad kiekvienas jaunuolis savivaldybėje būtų matomas, išgirstas ir laiku sulauktų reikiamos pagalbos“, – šiais žodžiais neformalų susitikimą pradėjo Elektrėnų kultūros centro direktorius Remigijus Suslavičius, pasveikinęs susirinkusiuosius ir padėkojęs už iniciatyvos stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą jaunimo srityje Elektrėnų savivaldybėje palaikymą.
Į neformalų susitikimą susirinko net 28 skirtingų sričių specialistai, kuriuos vienija bendras tikslas – Elektrėnų savivaldybės jaunuolių gerovė. Susitikimas vyko vasario 27 d. neformalioje aplinkoje – „Pomo Gastrobar“.
Susitikime dalyvavo jaunimo darbuotojai, savivaldybės jaunimo reikalų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, visuomenės sveikatos specialistai, psichologai, atvejo vadybininkai, socialiniai pedagogai, karjeros specialistai, organizacijų vadovai ir savanoriai.
Susitikimo metu buvo pristatytas šiuo metu Elektrėnų savivaldybėje įgyvendinamas „Ohjaamo“ projektas, paremtas gerąja Suomijos praktika. Projektą, kurio tikslas – pagerinti jaunuoliams skirtos pagalbos prieinamumą ir specialistų pasiekiamumą, sujungiant skirtingas paslaugas į vieną jaunuoliui draugišką sistemą, – pristatė Indrė Saikavičiūtė.
Projekto „Ohjaamo“ rėmuose jau vykdomos reguliarios grupinės veiklos Elektrėnų jaunimo centre bei Atviroje Vievio jaunimo erdvėje: „Pažink save“, „Tarp mergaičių / berniukų“, edukaciniai užsiėmimai, „Svečio dienos“. Taip pat teikiamos individualios konsultacijos su specialistu, kuris pagal suomišką metodiką vadinamas „saugiu suaugusiuoju“. „Ohjaamo“ – tai erdvės, kuriose jaunuoliai gali ne tik spręsti sunkumus, bet ir augti, pažinti save, stiprinti socialinius bei emocinius įgūdžius.
Apie ES finansuojamą projektą „Jungtys“ papasakojo Liuda Baslykienė. „Jungčių“ specialistai Elektrėnų jaunuoliams teikia visapusišką, jų individualiems poreikiams pritaikytą pagalbą. Esant poreikiui, organizuojamos specialios veiklos, pasitelkiami konkretūs specialistai – korepetitoriai, psichologai ar mentoriai, kuriamos papildomos galimybės jaunuolio asmeniniam tobulėjimui.
Susitikimo metu taip pat pasisakė Jolanta Šegždienė, Elektrėnų socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė, bei Rita Parniauskienė, socialinė darbuotoja ir socialinės įtraukties koordinatorė. Jos pristatė šiuo metu vykdomus, tačiau daliai specialistų dar negirdėtus projektus, prie kurių taip pat gali prisijungti Elektrėnų savivaldybės jaunuoliai.
Svarbi šio susitikimo – neformalių pusryčių – dalis buvo skirta gyvam susipažinimui ir specialistų tarpusavio ryšių kūrimui bei tinklaveikai. Taip pat buvo pristatytos kiekvienos įstaigos galimybės, priemonės ir vykdomi projektai. Nors dalis specialistų vieni kitus jau pažinojo, ne visi buvo susitikę ar bendradarbiavę anksčiau. Šis renginys tapo puikia galimybe naujiems specialistams susipažinti su kitų įstaigų veikla ir darbuotojais.
Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad ypač naudinga buvo įsivardinti, kuo galime būti naudingi vieni kitiems dirbdami su jaunuoliais, atsirado aiškumas, kur ir į ką galima kreiptis konkrečiais atvejais. Po renginio dalyviai dalijosi labai teigiamais atsiliepimais – akcentuota, kad tokie susitikimai kuria pasitikėjimą, mažina institucinius barjerus ir stiprina bendrą atsakomybę už Elektrėnų savivaldybės jauną žmogų.
Šie pusryčiai tapo ne tik maloniu susitikimu, bet ir reikšmingu žingsniu kuriant tvirtą, bendradarbiavimu grįstą specialistų tinklą Elektrėnų savivaldybėje. Akivaizdu, kad didžiausias pasiektas rezultatas – sustiprėjęs ryšių ratas ir aiškesnis bendras matymas, kaip veikti kartu dėl jaunuolių gerovės.
Su tokių susitikimų formatu organizatoriai susipažino stažuotės Suomijoje metu. Šiais metais planuojami dar vieni bendri pusryčiai, o gegužės pabaigoje Elektrėnų kultūros centre vyks tarptautinė konferencija apie darbą su jaunimu pagal suomišką „Ohjaamo“ metodiką.
Šis renginys yra projekto „Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu pagal suomišką Ohjaamo centrų metodiką“ (Nr. 2024-1-LT02-KA220-YOU-000249971) veikla, kuri yra iš dalies finansuojama Europos Komisijos Erasmus+ programos. Projektą įgyvendina Elektrėnų kultūros centro padalinys – Elektrėnų jaunimo centras.
Jaunimo darbuotoja – atvejo vadybininkė Indrė Saikavičiūtė