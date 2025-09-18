Vievyje įvyko septintasis Vaikų ir jaunimo menų festivalis

Rugpjūčio mėnesį Vievio kultūros centras jau septintą kartą surengė tradicinį Vaikų ir jaunimo menų festivalį, subūrusį jaunuosius kūrėjus į šokio (vad. Dijana Petkevičienė), dailės (vad. Audrius Markūnas), fotografijos (vad. Dainius Stankus) ir performatyvios edukacijos (vad. Dainius Stankus) užsiėmimus. Festivalio metu parengti šokio pasirodymai, nutapyti Vievio ežero peizažai bei užfiksuotos fotografijos buvo pristatyti baigiamojoje šventėje.
Rugpjūčio 29 d. Vievio kultūros centro kieme vykusi Vasaros uždarymo šventė tapo festivalio kulminacija. Nuo popietės dalyvių laukė kūrybinės dirbtuvės, lauko žaidimai, parodos bei pramogos, o vakare scenoje pasirodė projekto dalyviai, vyko kaukių paradas, apdovanojimai ir koncertai. Vienai iš edukacijų „Lietwood“ dovanojo inkilus, už gražiausias kaukes dalyviai gavo „Sushi City“ dovanų kuponus, savanorė Vilija Varankevičienė dovanojo laikinąsias tatuiruotes, o visiems šventės dalyviams „Icecoholding“ padovanojo ledų.
Šventę vainikavo gyvos muzikos koncertai – akustinį koncertą atliko „Dievaži“ grupės narė Ieva bei grupės „Nevers“ ir „Mėtų miškas“.
Projektą „Vaikų ir jaunimo menų festivalis 2025“ finansavo Elektrėnų savivaldybė.
Aurelijos Molienės ir Edmundo Šimaičio nuotr.