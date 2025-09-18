Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo RS „Feva“ taurėje Čekijoje

Rugpjūčio 26–31 dienomis Nachranice ežere (Čekija) vyko RS „Feva“ taurė, kuri buvo Čekijos jaunimo čempionato dalis. Į var­žybas susirinko net 34 įgulos iš Čekijos, Švedijos, Slovakijos ir Lietuvos. Tarp jų – 9 mišrios („Mix crew“) įgulos, kovojusios dėl at­skiro trofėjaus.
Lietuvai atstovavo dvi perspektyvios įgulos: Elektrė­­nų sporto centro, BK „Poseidonas“, NBA auklėtiniai Vakaris Banys ir Augustė Žukauskaitė (treneris Darius Gerasimavičius).
„Gero vėjo“ klubo sportininkas Joris Laukaitis (treneris Saulius Veselkauskas) su įgulos nare Greta Baublyte (Elektrėnų sporto centras, BK „Poseidonas“ NBA treneris Darius Gerasimavičius).
Varžybose komandas palaikė ir koordinavo Lietuvos RS Sailing rinktinės trenerio asistentas Kęstutis Barauskas.

 

Sudėtingos sąlygos
Regata pasižymėjo labai silpnu ir permainingu vėju, dėl kurio dalis plaukimų buvo nutraukti. Čekijos sportininkai turėjo pranašumą, nes geriau pažinojo vietines sąlygas, tačiau lietuviai parodė didelį ­potencialą.
Vakaris ir Augustė pirmajame plaukime finišavo 5, antrajame – 10, o trečiąją dieną lenktynės dėl visiško vėjo nebuvimo neįvyko. Lemtinga tapo paskutinė regatos diena – lietuviai net du kartus finišavo pirmi, taip iškovodami pergalę „Mix crew“ kategorijoje. Bendroje įskaitoje jiems pritrūko vos dviejų taškų iki trejetuko, tad pasiektas 4 rezultatas tarp visų 34 įgulų yra geras Vakario ­debiutas.
Jorio ir Gretos įgula taip pat puikiai pasirodė – jie užėmė antrąją vietą „Mix crew“ įskaitoje ir bendroje rikiuotėje liko 18.
„Mix crew“ įskaitos trejetas
1. Vakaris Banys / Augustė Žukauskaitė (Lietuva),
2. Joris Laukaitis / Greta Baublyte (Lietuva),
3. Zak Vratislav / Kristyna Rihova (Čekija).

Sportininkų ir trenerių mintys
Sportininkė Augustė Žukaus­kaitė pasidžiaugė: „Nepai­sant labai silpno ir permainingo vėjo, mums pavykdavo gerai startuoti ir laiku reaguoti į pasikeitimus. Vakario debiutas RS „Feva“ klasėje buvo labai sėkmingas – jis sparčiai tobulėja, o man pačiai teko priimti daug taktinių sprendimų. Ypač gerai sekėsi reguliuoti pavėjinę burę – tai leido išspausti maksimalų greitį net tada, kai atrodė, kad vėjo nebėra.“
Trenerio asistentas Kęstutis ­Ba­rauskas pridūrė: „Buvo apmau­du,­ kai mūsų įgulai lyderiaujant du plaukimai buvo nutraukti. Jei jie būtų įskaityti – neabejoju, kad ­lietu­viai būtų tapę čempionais ir bendroje įskaitoje. Tačiau taisyklės yra taisyklės. Abi įgulos rodė didelę ­motyvaciją, o pergalė „Mix crew“ ­kategorijoje tik patvirtina jų ­augimą.“

Organizacija ir ateities planai
Varžybos buvo puikiai organi­zuotos – sportininkams ir treneriams paruošta ne tik kokybiška regata, bet ir socialinis renginys krante su čempionato sportininkų roko grupės ­pasirodymu.
Lietuviai planuoja ir atei­tyje dalyvauti Čekijos jaunimo pirmenybėse, o kartu tikisi sulaukti čekų įgulų startų Lietuvoje.
Čekija, nors ir neturėdama jūros, demonstruoja ypatingą aistrą buriavimui – šalis geba net mažesnius ežerus paversti tarptautinių regatų epicentrais. Tai gali būti įkvepiantis pavyzdys visiems buriavimo ­entuziastams.

Darius Gerasimavičius, treneris

