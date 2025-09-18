Vievio gimnazijos MEPA komanda šventė pirmąjį gimtadienį

2024 metų rudenį Vievio gimnazijoje susibūrė aktyvi ir iniciatyvi MEPA jaunesniųjų ambasadorių komanda, pradėjusi vykdyti programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Visus 2024–2025 mokslo metus komanda aktyviai planavo, organizavo ir įgyvendino įvairias veiklas (vedė pamokas, organizavo renginius, diskusijas bei edukacines išvykas), siekdama gilinti mokinių žinias apie Europos Sąjungą ir jos veikimą.
Po kūrybingų, idėjų kupinų metų 2025 m. rugsėjo 9 dieną Vievio gimnazijos MEPA komanda paminėjo svarbią progą – savo pirmąjį gimtadienį. Jaunesnieji ambasadoriai, prisimindami praėjusius mokslo metus, džiaugėsi nuveiktais darbais, labai svarbiu pasiekimu – Vievio gimnazijai oficialiai suteiktas Europos Parlamento ambasadorės mokyklos statusas. Iš Europos Parlamento biuro Lietuvoje mokykla sulaukė to patvirtinančios lentelės bei padėkos raštų komandos nariams.
MEPA jaunesnieji ambasadoriai vieningai nusprendė ir toliau tęsti veiklą – tęsti pradėtus darbus, skleisti žinią apie Europos Sąjungą bendruomenėje ir įtraukti dar daugiau mokinių į pilietiškumo bei demokratijos stiprinimo iniciatyvas.
Dėkojame visiems Vievio gimnazijos MEPA jauniesiems ambasadoriams bei mokytojoms: Viktorijai Gildutienei, Elzbietai Juknevičiūtei, Vitai Strasevičienei ir Vilijai Špiliauskaitei.
Linkime Vievio gimnazijos MEPA komandai sėkmės, įkvėpimo ir ryžto jų tolimesniame kelyje!
Vievio gimnazijos MEPA komanda