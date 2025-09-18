Vievio gimnazijos MEPA komanda šventė pirmąjį gimtadienį

Vievio gimnazijos MEPA komanda šventė pirmąjį gimtadienį

2024 metų rudenį Vievio gimnazijoje susibūrė aktyvi ir iniciatyvi MEPA jaunesniųjų ambasa­dorių komanda, pradėjusi vykdyti ­programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Visus 2024–2025 mokslo metus komanda aktyviai planavo, organizavo ir įgyvendino įvairias veiklas (vedė pamokas, organizavo renginius, diskusijas bei edukacines išvykas), siekdama gilinti mokinių žinias apie Europos Sąjungą ir jos ­veikimą.
Po kūrybingų, idėjų kupinų metų 2025 m. rugsėjo 9 dieną Vievio gimnazijos MEPA komanda paminėjo svarbią progą – savo pirmąjį gimtadienį. Jaunesnieji ambasadoriai, prisimindami praėjusius mokslo metus, džiaugėsi nuveiktais darbais, labai svarbiu pasiekimu – Vievio gimnazijai oficialiai suteiktas Europos Parlamento ambasadorės mokyklos statusas. Iš Europos Parlamento biuro Lietuvoje mokykla sulaukė to patvirtinančios lentelės bei padėkos raštų komandos nariams.
MEPA jaunesnieji ambasadoriai vieningai nusprendė ir toliau tęsti veiklą – tęsti pradėtus darbus, skleisti žinią apie Europos Sąjungą bendruomenėje ir įtraukti dar daugiau mokinių į pilietiškumo bei demokratijos stiprinimo iniciatyvas.
Dėkojame visiems Vievio gimnazijos MEPA jauniesiems ambasadoriams bei mokytojoms: Viktorijai Gildutienei, Elzbietai Juknevičiūtei, Vitai Strasevičienei ir Vilijai Špiliauskaitei.
Linkime Vievio gimnazijos MEPA komandai sėkmės, įkvėpimo ir ryžto jų tolimesniame kelyje!

Vievio gimnazijos MEPA komanda

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Vievio gimnazijos MEPA komanda šventė pirmąjį gimtadienį
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – tvarumo idėjų puoselėtojas
Kokių klaidų vengti naudojant kapsules indaplovėms?
Dėmesio! Sukčiai paima avansą, darbų neatlieka

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Jūra miške“ improvizacinis projektas. M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais. Rugsėjo 17 d. 18.30 val.
JUOZAS ERLICKAS „Už stiklinių lietaus grotų“Spalio 22 d. 18 val. ELEKTRĖNŲ kultūros centre
Premjera. Teatro komedija. „Viskas užimta“ su Simonu Storpirščiu.
Komanda „Dragon Super Life“ išmėgino naujo formato valtis Visagino regatoje

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43