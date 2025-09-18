Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – tvarumo idėjų puoselėtojas

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – ne tik ugdymo įstaiga, bet ir aktyvus tvarumo idėjų puoselėtojas. Įstaiga priklauso „Tvari mokykla 2030“ tinklui, kurios tikslas – skatinti aplinkai draugišką gyvenimo būdą, mažinti vartojimą ir ugdyti sąmoningą jaunąją kartą. „Tvari mokykla 2030“ – tai priemonių sistema konkretiems veiksmams ir pokyčiams, įgalinantiems mokyklų bendruomenes tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
Rugsėjo pradžioje „Drugelyje“ vykdomos dvi bendruomenės įtraukties iniciatyvos:
Rugsėjo 8–9 dienomis veikė Žaislų atiduotuvių stotelė – čia šeimos galėjo palikti nebenaudojamus, bet dar geros būklės žaislus arba išsirinkti kitų padovanotus.
Rugsėjo 10–11 dienomis atidaryta Rudeninio derliaus atiduotuvių stotelė – bendruomenės nariai dalinosi savo užaugintomis gėrybėmis: obuoliais, moliūgais, morkomis, uogomis ar kitu rudens gėrybių pertekliumi.
Tvarumo nauda
Tokios iniciatyvos skatina mažinti vartojimą, pratęsia daiktų bei maisto produktų gyvavimo laiką ir moko bendruomenę dalintis. Tai yra svarbi pamoka vaikams – jie mato, kad kiekvienas daiktas ar vaisius turi vertę, o perteklių galima paversti dovana kitam. Be to, šios veiklos prisideda prie taršos mažinimo ir darnesnės aplinkos kūrimo.
„Drugelio“ bendruomenės vaidmuo
Darželis „Drugelis“ palaiko tvarumo idėjas ne tik ugdymo veiklose, bet ir bendruomeniniame gyvenime. Į iniciatyvas įtraukiami ne tik ugdytiniai, bet ir jų tėvai, seneliai, draugai. Taip kuriama bendruomenė, kuri remiasi dalijimosi, pagarbos aplinkai ir atsakomybės vertybėmis.
Įstaigos pedagogai pabrėžia, kad tvarumo veiklos yra puiki galimybė ugdyti vaikų sąmoningumą nuo pat mažens: žaisdami, dalindamiesi ir bendraudami jie išmoksta, jog tvarumas yra gyvenimo būdas, o ne vienkartinė akcija.
Ateities perspektyva
Būdamas „Tvari mokykla 2030“ dalimi, Elektrėnų lopšelis-darželis „Drugelis“ siekia, kad tvarumo idėjos taptų kasdieniniu gyvenimu. Tai ugdymo kryptis, kuri vaikams padeda suprasti, jog jie patys gali kurti pokytį – tiek sau, tiek ateities kartoms.
Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ inf.