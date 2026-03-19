Štai ir praūžė jau gražia tradicija tapęs „Vasaris – sveikatingumo mėnuo 2026“ sveikatinimo veiklų maratonas, skirtas Elektrėnų savivaldybės gyventojams!
Visą vasario mėnesį gyventojai galėjo rinktis iš įvairių nemokamų veiklų: mankštų, relaksacinių bei meninių užsiėmimų, skirtų psichikos sveikatai stiprinti. Kiekvieną savaitgalį buvo galima pasinaudoti ir puikia galimybe – nemokamai pačiuožinėti Elektrėnų ledo arenoje.
Veiklų maratoną vainikavo orientacinės varžybos jaunimui Elektrėnuose „Pajudėkime kartu 2026“. Dalyviams teko ne tik nemažai pajudėti ir įveikti trasą ieškant Elektrėnų mieste esančių objektų, įstaigų, bet ir atlikti įstaigų atstovų paskirtas užduotis. Jaunuoliai dirbo komandose ir išbandė orientavimosi bei bendradarbiavimo įgūdžius. Jaunimui skirtos varžybos praėjo energingai, aktyviai ir paliko daug gerų emocijų.
Labai džiaugiamės, kad tiek daug jūsų noriai registravotės ir dalyvavote mūsų organizuojamose veiklose. Per vasario mėnesį renginiuose sudalyvavo daugiau nei 500 Elektrėnų savivaldybės gyventojų!
Nuoširdžai AČIŪ norime tarti mūsų partneriams. Be jų pagalbos nebūtume galėję pasiūlyti tiek įvairių nemokamų veiklų ir pritraukti tiek daug bendruomenės narių aktyviau, prasmingiau ir sveikiau leisti laisvalaikį:
Elektrėnų ledo arenai,
Elektrėnų profesinio mokymo centrui,
Elektrėnų savivaldybės sporto centrui,
Elektrėnų laisvalaikio centrui,
Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai,
Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekai,
Elektrėnų šaudyklai,
Psichologei-psichoterapeutei Vidai Grašiuvienei,
Dailininkei Vaivai Vilkaitienei,
Kovinio sporto asociacijos vadovui ir „Chang Gym klub“ treneriui Kostui Krupai,
Elektrėnų savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai,
Jaunimo savanoriškos tarnybos Elektrėnų skyriaus savanorėms.
ESVB inf.