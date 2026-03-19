This slideshow requires JavaScript.
Kovo 7 d. Vilniuje vyko kvalifikacinės sportinių šokių varžybos „Pavasario žiedai“. Jose sėkmingai startavo „Reveranso“ šokėjai. Jaunių pirmoje grupėje į finalą pateko bei šeštą vietą užėmė Adomas Kliop ir Elita Gackaitė. Jaunių antroje grupėje, klasikinių šokių programoje Maksimas Suslavičius ir Luknė Liaukevičiūtė užėmė penktą vietą, o šokdami Lotynų Amerikos šokius iškovojo bronzos medalius. Vaikų grupėje sidabro medaliai atiteko Benui Šostakui ir Amirai Orudzhov. Gausus būrys pradedančiųjų „Reveranso“ šokėjų pripažinti vertais aukso medalių. Tai solo atlikėjai bei poros: Luknė Lengvinaitė, Gintarė Čaplinskytė, Tėja Paločenkaitė, Ema Bliujūtė, Melita Razmarataitė, Silvija Bakutytė, Ariana Gagin, Rusnė Bernatavičiūtė, Austėja Kieravičiūtė, Viltė Janulevičiūtė, Radvilė Bukšnaitytė, Iglė Stankevičiūtė, Judita Maknevičiūtė, Rasa Kostelnickaitė, Domilė Krilavičiūtė, Vytautė Krilavičiūtė, Milana Žilionytė, Tija Aliukonytė, Kajus Lauraitis, Monika Šavareikaitė, Jokūbas Dzimidavičius, Gabija Sabaliauskaitė, Majus Jarašius, Luknė Bratkauskaitė, Vesta Matonytė.
„Reveranso“ inf.