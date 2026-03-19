Šokių var­žybos „Pavasario žiedai“

Šokių var­žybos „Pavasario žiedai“

Kovo 7 d. Vilniuje vyko kvalifikacinės sportinių šokių var­žybos „Pavasario žiedai“. Jose sėkmingai startavo „Reveranso“ šokėjai. Jaunių pirmoje grupėje į finalą pateko bei šeštą vietą užėmė Adomas Kliop ir Elita Gackaitė. Jaunių antroje grupėje, klasikinių šokių programoje Maksimas Suslavičius ir Luknė Liaukevičiūtė užėmė penktą vietą, o šokdami Lotynų Amerikos šokius iškovojo bronzos medalius. Vaikų grupėje sidabro medaliai atiteko Benui Šostakui ir Amirai Orudzhov. Gausus būrys pradedančiųjų „Reveranso“ šokėjų pripažinti vertais aukso medalių. Tai solo atlikėjai bei poros: Luknė Lengvinaitė, Gintarė Čaplinskytė, Tėja Paločenkaitė, Ema Bliujūtė, Melita Razmarataitė, Sil­vija Ba­kutytė, Ariana Gagin, Rus­nė­ Bernatavičiūtė, Austėja Kiera­vičiūtė, Viltė Janulevičiūtė, Radvilė Bukšnaitytė, Iglė Stan­ke­vičiūtė, Ju­dita Maknevičiūtė, Rasa Kostelnic­kai­tė, Domilė Krilavičiūtė, Vytautė Krilavičiūtė, Milana Žilionytė, Tija Aliukonytė, Kajus Lauraitis, ­Monika Šavareikaitė, Jokūbas Dzimidavičius, Gabija Sabaliauskaitė, Majus Jarašius, Luknė Bratkauskaitė, Vesta Matonytė.

„Reveranso“ inf.

