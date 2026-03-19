Sėkmingi dailiojo čiuožimo sportininkų pasirodymai – iškovotos 9 taurės

Vasario 28 d. Kaune vyko tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Kaunas Ice Winter Cup 2026“.
Šiose varžybose dalyvavo 12 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo 9-ias prizines vietas.
Geriausius rezultatus parodė ir prizines vietas iškovojo šios sportininkės:
Urtė Balsiukaitė, dalyvaudama Jaunių-Advanced Novice grupėje, kurioje atliekamos dvi programos, iškovojo 3-ią vietą (laisvoji programa buvo įvertinta antrąja vieta). Urtė surinko 77.64 taškus, pagerindama savo asmeninį rezultatą 8.19 balo.
Intermediate jaunių grupėje Deimantė Pulauskaitė, pagerinusi savo asmeninį rezultatą, iškovojo 1-ą vietą. Taip pat šioje grupėje dalyvavusi Salomėja Vaiciukevičiūtė užėmė 3 vietą.
Basic Novice grupėje dalyvavusi Meida Karpičiūtė iškovojo 1-ą vietą ir surinkusi 35.60 taškų pagerino savo asmeninį rezultatą.
Cubs grupėje Goda Važnevičiūtė iškovojo 1-ą vietą, Arielė Slankauskaitė šioje grupėje laimėjo 3 vietą.
Amelija Skliutaitė Chicks Aksel grupėje laimėjo 2-ą vietą.
Monika Molytė mažiausiųjų Pre-Chicks C grupėje laimėjo 1-ą vietą bei pagerino savo asmeninį rezultatą.
Fausta Vaznytė pirmą kartą varžybose dalyvavo atlikdama programą ir Chicks C grupėje užėmė 3-ią vietą.
Sveikiname sportininkes ir dėkojame Elektrėnų savivaldybės sporto centrui už suteiktas sąlygas treniruotis.
Informaciją paruošė d.č. klubas „SVAJA“