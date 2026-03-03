Užgavėnės Kietaviškėse – kai Kanapinis įveikė Lašininį

Užgavėnės Kietaviškėse – kai Kanapinis įveikė Lašininį

Kietaviškėse Užgavėnės šiemet nuaidėjo taip, kad žiemai ­nebeliko jokių abejonių – jos laikas baigėsi. Vakaro šventės kulminacija tapo linksma ir azartiška ­Lašininio bei Kanapinio dvikova. Į simbolinę gėrio ir ­pavasario kovą su žiema įsitraukė ir ­gausiai susirinkę žiūrovai. Virvė braškėjo, batai slydo, juokas ir palaikymo šūksniai skambėjo per visą aikštę. Po atkaklios kovos pergalę šventė Kanapinis – tad Lašininiui teko pripažinti, kad pavasaris jau čia pat.
Šventei įsibėgėjus, netilo dainos, sukosi šokėjai, o gardžių blynų kvapas viliojo pasivaišinti. Prie jaukios vakaro atmosferos prisidėjo ir savanorės Austėja bei Monika, kepusios blynus šventės dalyviams. Tačiau ant stalų netrūko ir sočių vaišių – juk per Užgavėnes reikia valgyti gardžiai ir užsigavėti. Mėsa šventei pasirūpino ir padovanojo Viktoras Kartenis, kurį aplankėme įmonėje „Elektrėnų mėsa“. So­čios vaišės, šiluma ir juokas dar labiau sustiprino bendrystės jausmą. Simboliškai sudeginta Morė priminė, kad su žiema atsisveikinama ne tik juokais, bet ir laikantis senųjų tradicijų – liepsnose tarsi ištirpo šaltis, tamsa ir žiemos nuovargis.
Šventinė nuotaika Kietaviškėse tvyrojo dar gerokai prieš vakaro linksmybes. Dieną su muzika aplankytos Kietaviškių įmonės – užsukta pakviesti kolektyvų į vakare vyksiančią šventę, palinkėti gero pavasario ir sėkmingų metų. Kiekvienai įmonei įteikta po dėžutę blynų, kuriuos kepė seniūnijos specialistė Justina Kumparskienė bei Kietaviškių kultūros namų savanorė Monika Liekytė. Šis saldus dėmesys ir muzikiniai linkėjimai buvo sutikti su šypsenomis – kvietimas į šventę pasklido kartu su gera nuotaika.
Užgavėnės Kietaviškėse dar kartą įrodė – kai bendruomenė susiburia kartu, tradicijos atgyja­ ypatinga jėga. Jei taip švęsime ir toliau, žiemai tikrai teks gerai pagalvoti, ar verta čia sugrįžti.

Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė
Rūta Vaičekonytė-Chveduk

