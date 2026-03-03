Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ renginiai 2025 m. ir Užgavėnių šventė

Elektrėnų bendrijos „Bočiai” ataskaitinis susirinkimas ir Užgavėnių paminėjimas
2026 m. vasario 14 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ organizavo ataskaitinį susirinkimą už 2025 m. Ataskaitinį pranešimą apie bendrijos veiklą už 2025 m. pateikė pirmininkė Birutė Kizienė.
Vykdant Elektrėnų savivaldybės administracijos Kultūros rėmimo programos projektą ir Lietuvos EURAG asociacijos projektą, kurį remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendrija su ansambliu „Dubija“ turėjo 8 kvietimus į Vilkaviškio, Trakų, Vilniaus, Ukmergės, Simno, Varėnos, Širvintų, Birštono regionų kultūrinius renginius. Be išvykų buvo organizuotas atvykusių iš kitų regionų bendras koncertas – viešas renginys, paskelbtas spaudoje Elektrėnų gyventojams. Šioje pavasario regioninėje šventėje „Žydėk gėle, skambėk daina“ dalyvavo Trakų, Jonavos, Kauno, Vilkaviškio, Ukmergės ir mūsų „Bočių“ meno kolektyvai.
Greta kultūrinių renginių, bendrija turėjo paskaitų: sveikatos klausimais užsiėmimus vedė Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro specialistė Julija Ramanauskaitė, saugumo klausimais – „Kaip apsisaugoti nuo sukčių“ – Policijos komisariato pareigūnė Erika Venskutonienė.
Po pranešimo buvo paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir Užgavėnių šventė. Išvarius žiemą, tikimės greito pavasario ir gamtos atbudimo.
„Bočių“ inf.