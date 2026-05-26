Tradicinės šaškių varžybos subūrė seniūnijų komandas

Sėdi iš kairės: Felė Brazinskienė, Dovilė Karacėjienė, Vlada Kibarienė, Vanda Kadienė, Anatolijus Šugajevas.
Stovi iš kairės: Saulius Pilkis, Kęstutis Alšauskas, Antanas Česonis, Igoris Lipnickis ir Danutė Diatlova

 

Gegužės 9 d. Vievio kul­tūros centre vyko Elektrėnų savivaldybės šaškių varžybos – Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių 2026 m. I etapas.
Varžybose dalyvavo trys komandos: Elektrėnų miesto, Vievio miesto ir Beižionių gyvenvietės ­atstovai. Elektrėnų miesto ko­mandai atstovavo Anatolijus Šu­gajevas, Dovilė Karacėjienė ir Vlada Kibarienė. Vievio miesto komandą sudarė Antanas Česonis, Kęstutis Alšauskas ir Vanda Kadienė, o Beižionių gyvenvietės komandai atstovavo Vilmandas Palčiauskas, Igoris Lipnickis ir Felė Brazinskienė.
Žaista ratų sistema – komanda prieš komandą. Varžyboms teisėjavo Elektrėnų šaškių ir šachmatų klubo prezidentas Saulius Pilkis.
Komandinės šaškių varžybos pasižymi ne tik strateginiu mąstymu, bet ir bendradarbiavimu tarp komandos narių. Kiekviena pergalė ar pralaimėjimas turėjo įtakos bendram komandos rezultatui, todėl viso turnyro metu netrūko emocijų, susikaupimo ir sportinio azarto.
Po atkaklių kovų I vietą iškovojo Elektrėnų miesto komanda, II vieta atiteko Vievio miesto komandai, III vietą užėmė Beižionių gyvenvietės atstovai.
Varžybų dalyviai dėkojo organizatoriams – Elektrėnų savi­valdybės sporto centrui, Vievio kultūros centrui bei Elektrėnų šaškių ir šachmatų asociacijai – už galimybę susiburti, pabendrauti ir prasmingai praleisti laiką prie šaškių lentų.

Elektrėnų savivaldybės sporto centro informacija

