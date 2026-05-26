Džiazo ritmu: Elektrėnuose paminėta Tarptautinė džiazo diena

Dominykas Vyšniauskas (trimitas) ne tik pasakojo, bet ir improvizavo kartu su Deimantu Baliu (el. gitara)
Balandžio 30-ąją Elektrėnuose buvo paminėta tarptautinė UNESCO inicijuota džiazo diena, šiemet pasaulyje švenčiama jau 15-ąjį kartą. Ši diena kasmet minima paskutinę balandžio dieną, suburiant džiazo bendruomenes, muzikantus ir klausytojus įvairiose pasaulio šalyse. Elektrėnai prie šios iniciatyvos jungiasi jau ne pirmus metus.
Visą balandžio mėnesį Elektrėnų kultūros centre lankytojai galėjo apžiūrėti fotografės Greta Skaraitienės fotoparodą „Džiazo sluoksniai“, kvietusią pažvelgti į džiazo pasaulį per gyvas koncertų akimirkas, muzikantų emocijas ir scenos atmosferą.
Tarptautinės džiazo dienos minėjimą vainikavo edukacinė muzikinė pamoka Elektrėnų meno mokykloje, surengta bendradarbiaujant su šia ugdymo įstaiga. Į Elektrėnus atvyko vienas žinomiausių Lietuvos trimitininkų Dominykas Vyšniauskas, kuris mokiniams ir renginio svečiams pristatė legendinį amerikiečių džiazo kūrėją Miles Davis.
Šiemet visame pasaulyje minimos Miles Davis 100-osios gimimo metinės. Vienas ryškiausių XX amžiaus džiazo muzikantų buvo ne tik talentingas trimitininkas, bet ir muzikos novatorius, pakeitęs džiazo kryptį bei įkvėpęs ištisas muzikantų kartas. Jo kūryba apėmė skirtingus džiazo etapus – nuo bibopo ir lyrinio džiazo iki modernaus džiazo eksperimentų, o tokie albumai kaip „Kind of Blue“ iki šiol laikomi vienais svarbiausių džiazo istorijoje.
Edukacijos metu Dominykas Vyšniauskas klausytojus vedė per skirtingus Miles Davis kūrybos laikotarpius, pasakojo apie jo muzikinį kelią, kūrybinius ieškojimus bei įtaką pasaulinei muzikos kultūrai. Renginio dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti pasakojimus apie garsųjį muzikantą, bet ir gyvai patirti džiazo muzikos skambesį.
Pamoka sulaukė didelio susidomėjimo – joje dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos mokiniai, mokytojai bei miesto gyventojai. Renginys tapo puikia proga artimiau pažinti džiazo istoriją ir atrasti vieną svarbiausių šios muzikos asmenybių.
Šios veiklos, tai dalis artėjančio Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalio „Jaunystė“, kuris ir šiemet kvies miestą gyventi džiazo ritmu. Festivalio programoje taip pat planuojama skirti dėmesio Miles Davis kūrybiniam palikimui ir jo 100-osioms gimimo metinėms.
Elektrėnų džiazo festivalį „Jaunystė“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Greta Garmašaitė-Balienė