Džiazo ritmu: Elektrėnuose paminėta Tarptautinė džiazo diena

Džiazo ritmu: Elektrėnuose paminėta Tarptautinė džiazo diena

Dominykas Vyšniauskas (trimitas) ne tik pasakojo, bet ir improvizavo kartu su Deimantu Baliu (el. gitara)

 

Balandžio 30-ąją Elek­trė­nuo­se buvo paminėta tarp­tautinė UNESCO inicijuota džia­zo diena, šiemet pasaulyje­ švenčiama jau 15-ąjį kartą. Ši diena kasmet minima paskutinę balandžio dieną, suburiant džiazo bendruomenes, muzikantus ir klausytojus įvairiose pasaulio šalyse. Elektrėnai prie šios iniciatyvos jungiasi jau ne pirmus metus.
Visą balandžio mėnesį Elek­trėnų kultūros centre lankytojai galėjo apžiūrėti fotografės Greta Skaraitienės fotoparodą „Džiazo sluoksniai“, kvietusią pažvelgti į džiazo pasaulį per gyvas koncertų akimirkas, muzikantų emocijas ir scenos atmosferą.
Tarptautinės džiazo dienos minėjimą vainikavo edukacinė muzikinė pamoka Elektrėnų meno mokykloje, surengta bendradarbiaujant su šia ugdymo įs­taiga. Į Elektrėnus atvyko vienas žinomiausių Lietuvos trimitinin­kų Dominykas Vyšniauskas, kuris mokiniams ir renginio svečiams pristatė legendinį amerikiečių džiazo kūrėją Miles Davis.
Šiemet visame pasaulyje minimos Miles Davis 100-osios gimimo metinės. Vienas ryškiausių XX amžiaus džiazo muzikantų buvo ne tik talentingas trimitininkas, bet ir muzikos novatorius, ­pakeitęs džiazo kryptį bei įkvėpęs ­ištisas muzikantų kartas. Jo kūryba apėmė skirtingus džiazo etapus – nuo bibopo ir lyrinio džiazo iki modernaus džiazo eksperimentų, o tokie albumai kaip „Kind of Blue“ iki šiol laikomi vienais svarbiausių džiazo istorijoje.
Edukacijos metu Dominykas Vyšniauskas klausytojus vedė per skirtingus Miles Davis kūrybos laikotarpius, pasakojo apie jo muzikinį kelią, kūrybinius ieškojimus bei įtaką pasaulinei muzikos kultūrai. Renginio dalyviai turėjo galimybę ne tik išgirsti pasakojimus apie garsųjį muzikantą, bet ir gyvai patirti džiazo muzikos skambesį.
Pamoka sulaukė didelio susidomėjimo – joje dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos mokiniai, mokytojai bei miesto gyventojai. Renginys tapo puikia proga artimiau pažinti džiazo istoriją ir atrasti vieną svarbiausių šios muzikos asmenybių.
Šios veiklos, tai dalis artėjančio Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalio „Jaunystė“, kuris ir šiemet kvies miestą gyventi džiazo ritmu. Festivalio programoje taip pat planuo­jama skirti dėmesio Miles Davis kūrybiniam palikimui ir jo 100-o­sioms gimimo metinėms.
Elektrėnų džiazo festivalį „Jau­nystė“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Greta Garmašaitė-Balienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Džiazo ritmu: Elektrėnuose paminėta Tarptautinė džiazo diena
V. Blinkevičiūtė: „Dėl skaidresnio atlygio – daugiau teisių darbuotojams“
Perkusijos ir šokio grandai festivaliui „Ars Nova“ padovanojo išskirtinio grožio reginį
Šiuolaikinis menas Elektrėnuose padeda kurti ryšį su miestu

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėnuose įsibėgėja naujų daugiabučių statybos
Ypatinga dovana vaikams –klounių dueto spektaklis
Sėkminga dailiojo čiuožimo sezono pabaiga su 9-iais medaliais!
Gegužės 23 d. chorų festivalio „Mūsų dainose 2026“ koncertai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44