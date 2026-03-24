Švietimo klausimai Seime

2026 m. kovo 4 d. Seimo ­Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje Švietimo ir moks­lo profesinės ­sąjungos „Solidarumas“ pir­mininkė Aldona Kindurienė aiškiai ir argumentuotai pristatė tris sistemines kryptis, svarbias stipriai ir pa­traukliai Lietuvos švietimo sistemai: mokinio padėjėjų ­sistemos stiprinimą, mokytojų saugumo užtikrinimą ir ilgalai­kę pedago­gų pritraukimo strategiją.
Pristatyme pabrėžta, kad mokinio padėjėjų vaidmuo yra esminė įtraukiojo ugdymo grandis, todėl būtina nacionaliniu lyg­meniu aiškiau apibrėžti šios profesijos statusą, funkcijas ir kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat akcen­tuotas mokytojų saugumo klausimas – siūlyta sukurti aiškią konflikti­nių situacijų nagrinėjimo ir teisinės pagalbos sistemą pedagogams bei svarstyti Darbo kode­k­so 58 ir 218 straipsnių tobulinimą, siekiant ­geriau apsaugoti moky­tojus nuo nepagrįstų kaltinimų ir reputacinės žalos.
Trečioji kryptis – ilgalaikė pe­dagogų pritraukimo strategija, apimanti mokytojų grįžimo programas, alternatyvius kelius spe­cialistams ir nuoseklią pedagogi­nės karjeros grandinę. Ketvirtąją ­kryp­tį – švietimo duomenų skaidrumą ir jų prieinamumą tyrėjams – pri­s­ta­tė Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas profesorius Sigitas Vaitkevičius.
Posėdyje pasisakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Lietuvos Respub­likos Prezidento patarėja švietimui Jūratė Litvinaitė, išsakiusios pritarimą profesinių sąjungų atstovų siūlymams, pa­brėžusios tolesnio dialogo svarbą sprendžiant įsisenėjusias švie­timo sistemos problemas.

Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ Vievio meno mokyklos profesinės sąjungos pirmininkas, solinio dainavimo mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas

Rekomenduojami Video

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Švietimo klausimai Seime
Graži gyvenimo sukaktis
AMŽINAI AIDINTIS PIRMOSIOS VIDURINĖS SKAMBUTIS
Vandens tarnybos vadovas G. Jogminas: vandentvarka – darbas, turintis tiesioginę vertę žmonėms, ir tai motyvuoja

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Šokių var­žybos „Pavasario žiedai“
Vasaris – sveikatingumo mėnuo
Romo Žmuidzinavičiaus paroda Vievyje
Raimondo Čekanausko paroda Vievyje

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44