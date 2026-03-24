Švietimo klausimai Seime

2026 m. kovo 4 d. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Kindurienė aiškiai ir argumentuotai pristatė tris sistemines kryptis, svarbias stipriai ir patraukliai Lietuvos švietimo sistemai: mokinio padėjėjų sistemos stiprinimą, mokytojų saugumo užtikrinimą ir ilgalaikę pedagogų pritraukimo strategiją.
Pristatyme pabrėžta, kad mokinio padėjėjų vaidmuo yra esminė įtraukiojo ugdymo grandis, todėl būtina nacionaliniu lygmeniu aiškiau apibrėžti šios profesijos statusą, funkcijas ir kvalifikacinius reikalavimus. Taip pat akcentuotas mokytojų saugumo klausimas – siūlyta sukurti aiškią konfliktinių situacijų nagrinėjimo ir teisinės pagalbos sistemą pedagogams bei svarstyti Darbo kodekso 58 ir 218 straipsnių tobulinimą, siekiant geriau apsaugoti mokytojus nuo nepagrįstų kaltinimų ir reputacinės žalos.
Trečioji kryptis – ilgalaikė pedagogų pritraukimo strategija, apimanti mokytojų grįžimo programas, alternatyvius kelius specialistams ir nuoseklią pedagoginės karjeros grandinę. Ketvirtąją kryptį – švietimo duomenų skaidrumą ir jų prieinamumą tyrėjams – pristatė Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas profesorius Sigitas Vaitkevičius.
Posėdyje pasisakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja švietimui Jūratė Litvinaitė, išsakiusios pritarimą profesinių sąjungų atstovų siūlymams, pabrėžusios tolesnio dialogo svarbą sprendžiant įsisenėjusias švietimo sistemos problemas.
Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ Vievio meno mokyklos profesinės sąjungos pirmininkas, solinio dainavimo mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas