Graži gyvenimo sukaktis

Kultūrinių renginių organizatorė Gražina Bubėnienė, Jonas Mikalauskas ir seniūnas Arūnas Kanapeckas
Kovo 10 dieną Pastrėvio seniūnijos Strėvininkų kaimo gyventojas Jonas Mikalauskas šventė gražų 90-ties metų jubiliejų. Ta proga jubiliatą pasveikino ir daug gražių žodžių skyrė Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas, socialinio darbo organizatorė Virginija Daunaravičienė, kultūrinių renginių organizatorė Gražina Bubėnienė. Seniūnas sukaktuvininką apjuosė jubiliejine juosta, įteikė gėlių ir sveikinimo atviruką.
Jonas papasakojo savo gyvenimo istoriją. Šeimoje augo keturi vaikai – dvi seserys ir du broliai. Anksti liko našlaičiais. Motina numirė, kai jie dar buvo maži. Tėvas – Pranas Mikalauskas buvo Lietuvos savanoris, neslėpė savo pažiūrų, dažnai jas išsakydavo viešai. 1946 metais buvo suimtas ir ištremtas į Komijos ATSR lagerius. Šeima nesulaukė jo grįžtant – žuvo lageryje. Palaidojimo vieta nežinoma.
Su žmona Jonas užaugino tris vaikus, džiaugiasi anūkais ir proanūkiais. Daug metų vyras dirbo veterinarijos felčeriu kolūkyje. Iki šių dienų gyventojai geru žodžiu su dėkingumu mini jo darbus ir pagalbą, kurios prireikus kreipdavosi pagydyti sergantį gyvulį. Šio sudėtingo ir labai reikalingo darbo subtilybių jis išmoko iš to meto karo veterinaro Kanajevo, dirbusio Mustenių tarybiniame ūkyje. Mikalauskas buvo aistringas žirgų mylėtojas, treniravo sportinius žirgus, dalyvaudavo Trakuose vykusiose žiemos žirgų lenktynėse, kur laimėdavo pirmąsias vietas. Net ir sulaukęs garbaus amžiaus jis aktyvus, žingeidus ir bendraujantis. Ir šį kartą nuvykę jubiliato pasveikinti neužtikome jo namuose. Netoli namų krūmynuose jis ruošė malkas žiemai. Paklaustas apie ilgaamžiškumo paslaptis Jonas įvardijo sunkius gyvenimo išbandymus ir skaudžias netektis, kurios užgrūdino ir suteikė jėgų.
Gražaus jubiliejaus proga linkime Jonui Mikalauskui neišsenkančios energijos, stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.
Gražina Bubėnienė,
Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė