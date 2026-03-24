Elektrėnuose Kovo 11-oji paminėta ant ledo – ledo jachtų varžybos subūrė kelias kartas buriuotojų

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Elektrėnuose šiemet buvo paminėta sportiškai ir išskirtinai – ant Elektrėnų marių ledo vyko ledo jachtų varžybos, subūrusios gausų buriavimo entuziastų, jaunųjų sportininkų ir patyrusių ledo buriuotojų būrį.
Varžybose startavo skirtingų kartų sportininkai: jauniausiam dalyviui buvo vos 7 metai, o vyriausiam – beveik 70. Tokia amžiaus įvairovė dar kartą patvirtino, kad ledo buriavimas Lietuvoje yra sportas, sujungiantis kartas ir leidžiantis vienodai džiaugtis vėju bei greičiu tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems buriuotojams.
Varžybas organizavo Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“. Renginys tapo puikiu pavyzdžiu, kaip aktyviai ir sportiškai galima paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, kartu skatinant jaunimą domėtis buriavimu.
Puikios ledo sąlygos
Varžybų dieną Elektrėnuose vyravo saulėtas ir sportui palankus oras – temperatūra siekė apie 13–15°C šilumos. Ledo storis Elektrėnų mariose buvo apie 30–35 centimetrus.
Prieš varžybas ledo skautai patikrino ledo būklę ir patvirtino, kad ledas yra saugus bei tinkamas ledo jachtų varžyboms.
Ledo paviršius buvo padengtas vadinamuoju „karameliu“ ir „šerbetu“ – smulkia ledo struktūra, kuri šiek tiek stabdė ledo jachtas ir pareikalavo iš sportininkų dar didesnio tikslumo bei technikos.
Vėjas svyravo nuo labai silpno iki 5–7 m/s, todėl ant ledo vyko tikra kantrybės, meistriškumo ir taktikos kova.
Ice Optimist U-12 rezultatai
* 1 vieta – Ugnė Vitkauskaitė
* 2 vieta – Miglė Markevičiūtė
* 3 vieta – Aidė Pledaitė
Ice Optimist U-16 rezultatai
* 1 vieta – Mykolas Leipus
* 2 vieta – Lukas Gaizauskas
* 3 vieta – Domantas Urbonas
DN taurės rezultatai
* 1 vieta – Jonas Baublys – jaunasis kylantis ledo buriavimo talentas
* 2 vieta – Augustė Žukauskaitė – šiuo metu DN jaunimo merginų įskaitos lyderė
* 3 vieta – Šarūnas Aglinskis – patyręs F‑18 katamaranų buriuotojas
Ledo buriavimas sudomino ir žiūrovus
Renginio metu su ledo jachtomis buvo supažindinti visi žiūrovai bei svečiai. Daugelis turėjo galimybę iš arčiau pamatyti, kaip veikia šie žiemos buriavimo aparatai.
Ypač aktyviai į veiklas įsitraukė „Etno arbatos“ gamintojai, kurie ne tik stebėjo varžybas, bet ir smalsiai domėjosi ledo buriavimo subtilybėmis.
Sportiškas būdas švęsti Kovo 11-ąją
Elektrėnų varžybos parodė, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną galima švęsti aktyviai ir sportiškai. Ledo buriavimas simboliškai atspindi laisvę – sportininkai pasikliauja tik vėju, ledu ir savo meistriškumu.
Tokie renginiai ne tik suburia buriavimo bendruomenę, bet ir padeda ugdyti naują buriavimo talentų kartą bei stiprina Elektrėnų, kaip vieno sportiškiausių Lietuvos miestų, įvaizdį.
Darius Gerasimavičius