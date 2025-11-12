Šviečiantis moliūgų parkas džiugino elektrėniečius ir svečius

Jau penktus metus iš eilės rudenėjantį Elektrėnų miestą papuošė jaukus „Šviečiantis moliūgų parkas“. Šios iniciatyvos tikslas – ne gąsdinti ar bauginti, o suburti šeimas, draugus pasibuvimui kartu ir suteikti mažiesiems elektrėniečiams nuoširdaus džiaugsmo.

Spalio mėnesio paskutinę dieną, nepaisant lietingo ir vėjuoto oro, šalia Elektrėnų profesinio mokymo centro susirinko gausus būrys žmonių. Šviesų instaliacijos, įmantriai išskaptuotais raštais su­spindę moliūgai, jaukiai plevenančios žvakių liepsnelės ir gardžiai kvepiančių konditerio specialybės mokinių keptų spurgų bei kakavos aromatas traukė lankytojus pasigrožėti, pasifotografuoti ir tiesiog smagiai pasivaikščioti.
Parkas tradiciškai įsikūrė šalia Elektrėnų profesinio mokymo centro esančiame kiemelyje. Visus metus menininkų, inžinierių ir apdailos meistrų komanda intensyviai ruošė dekoracijas, projektavo šviesų instaliacijas, sodino ir prižiūrėjo moliūgus savo soduose bei daržuo­se – vis tam, kad nustebintų miesto gyventojus ir svečius.

Už pagalbą kuriant šį jaukų ­rudens stebuklą nuoširdžiai dėkojame VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorei Linai ­Triponienei, mokytojams ir mokiniams, Elektrėnų savivaldybės administracijai, Elektrėnų seniūnui Antanui Šalkauskui, ūkininkams Sauliui Stirnai, Vytui Barysui, Rasutei Jarockienei ir „Gėlių ūkiui“. Projektas buvo pateiktas Elektrė­nų savivaldybės kultūros rėmimo programų konkursui – paraiška buvo patenkinta ir moliūgų parko įrengimui skirta materialinė ­parama.
Džiaugiamės, kad prie iniciatyvos kasmet jungiasi vis daugiau bendruomenės narių – Elektrėnų vi­suomenės sveikatos biuras, kū­ry­biš­kai nusiteikę gyventojai, kurie pa­tys skaptuoja moliūgus ir prisideda­ prie šventiškos nuotaikos kūrimo. Šis parkas tampa ne tik gražia rudens tradicija, bet ir bendrystės, kūrybos ir gerų emocijų simboliu.

Jolanta Biekšienė

