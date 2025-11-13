Elektrėnų dziudo treneris Ramūnas Žemaitaitis pasiekė tarptautinį įvertinimą

Elektrėnų dziudo klubo ir Elektrėnų savivaldybės sporto centro treneris Ramūnas Žemaitaitis nuo spalio 25 d. iki lapkričio 2 d. dalyvavo Tarptautinės dziudo federacijos (IJF) akademijos trenerių kursuose, vykusiuose Italijoje, Romoje.
Per šiuos intensyvius mokymus treneris kasdien po 7 valandas gilino savo teorines ir praktines žinias, tobulino treniruočių metodiką bei dziudo techniką. Kursuose dalyvavo specialistai iš įvairių pasaulio šalių, tad tai buvo puiki galimybė pasisemti tarptautinės patirties ir naujų idėjų.
Sėkmingai įveikęs išbandymus, Ramūnas išlaikė Nage-no-kata, Nage-waza ir Katame-waza egzaminus bei įgijo IJF akademijos trenerio diplomą. Toks pasiekimas Lietuvoje itin retas – šiuos kursus yra baigę vos septyni treneriai visoje šalyje.
„Tai buvo nelengvi, bet labai naudingi mokymai. Įgytas žinias stengsiuosi pritaikyti treniruotėse su savo auklėtiniais, kad jie galėtų tobulėti ir siekti aukštų rezultatų,“ – dalijosi įspūdžiais treneris Ramūnas Žemaitaitis.
Sveikiname Ramūną Žemaitaitį, kuris garsina mūsų miestą tarptautinėje dziudo erdvėje. Linkime jam sėkmės ir toliau ugdant stiprius, ryžtingus bei sportui atsidavusius jaunuosius sportininkus!
Trenerė Milda Bočkovė