2023 metais minėjome Simono Daukanto – Lietuvos istoriko, rašytojo ir švietėjo, vieno iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų – 230 gimimo metines. Ta proga Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Plungės literatų klubas „Vingiorykštė“ paskelbė respublikinį konkursą „Simonas Daukantas – Tėvynės žmogus“. Konkurse dalyvavo 85 autoriai, kurie savo kūrinius paskyrė iškiliam mūsų tautos žmogui. Pagarba Lietuvai, pagarba žmogui, gamtai… – lyg gija pinasi poezijos ir prozos mintys eilėraščiuose, miniatiūrose, esė, akrostichuose, trioletuose.
Respublikinio konkurso nugalėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti 2024 metais, o štai dabar pasaulį išvydo visų kūrybinio konkurso dalyvių knyga. Tai vėl galimybė sugrįžti į S. Daukanto jubiliejinius metus, paskaityti konkurso dalyvių kūrybą, apmąstyti daug Lietuvai nusipelniusio žmogaus darbus. Knyga buvo pristatyta Plungės bibliotekoje 2025 m. spalio 26 d. Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas Gintautas Černeckis skaitė paskaitą apie Lietuvos istoriką ir rašytoją, o konkurso dalyviai – savo kūrybą.
Konkurse dalyvavo keturi Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ nariai. Tai Loreta Armonaitienė, Aušrelė Jovarauskienė, Vilija Dobrovolskienė, Arvydas Vyšniauskas. Pirmąją vietą konkurso prozos sekcijoje laimėjo Vilija Dobrovolskienė.
Red. inf.