Kovo 9 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko šventinis renginys „Aš – dalis tavęs“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kurį vedė gimnazijos mokiniai Luka Kubiliūtė ir Dovydas Narkevičius. Renginys subūrė mokyklos bendruomenę prasmingai šventei, kurios metu buvo prisiminta laisvės svarba, puoselėjamas bendruomeniškumas ir pagerbti aktyviausi bei talentingiausi gimnazijos mokiniai. Šventės metu netrūko geros nuotaikos, pasirodymų bei nuoširdžių padėkų mokiniams, kurie savo veikla prisideda prie gimnazijos gyvenimo.
Vienas svarbiausių šventės akcentų tapo tradiciniai Metų mokinio rinkimai, kurių metu pagerbti mokiniai, per metus labiausiai pasižymėję skirtingose veiklos srityse.
„Metų visuomenininkės“ nominacija skirta Godai Adomavičiūtei (2f klasė), aktyviai dalyvaujančiai gimnazijos bendruomenės veiklose ir iniciatyvose.
„Metų menininku“ tapo Jokūbas Sodaitis (4e klasė), kuris išsiskyrė kūrybiškumu ir meniniais pasiekimais.
„Metų sportininko“ vardas atiteko Kevinui Černiauskui ir Laurynui Krilavičiui (2b klasė), sėkmingai atstovavusiems gimnazijai sporto varžybose.
Svarbiausia vakaro nominacija – „Metų mokinys – 2025“ – įteikta Andriui Stankevičiui (2c klasė), kuris pasižymėjo puikiais akademiniais rezultatais, aktyvumu ir pavyzdžiu kitiems mokiniams.
„Metų mokytoju – 2025“ mokiniai ir jų tėvai išrinko geografijos mokytoją Edviną Simonavičių.
Gimnazijos direktorė Ramunė Matonienė, sveikindama su švente, dėkojo mokiniams už jų pastangas ir talentą, mokytojams už jų pašaukimą ir kantrybę, o tėvams už meilę ir palaikymą, kurie labai reikalingi. „Būkime vieni kitiems svarbūs, būkime vieni kitų įkvėpimas, džiaukimės vieni kitų sėkme, kurkime laisvą, drąsią ir gražią Lietuvą“, – sakė direktorė.
Šventės metu taip pat buvo pasidžiaugta mokiniais, padariusiais didelę individualią mokymosi pažangą. Tai – Ugnė Jankūnaitė, Beata Matusevičiūtė, Oleksii Hovorkov ir Justas Dalibagas. Jiems įsteigtus piniginius paskatinimo prizus įteikė Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Rimantas Baravykas, sveikindamas mokinius už jų pastangas, atkaklumą ir siekį tobulėti.
Šventė „Aš – dalis tavęs“ dar kartą priminė, kad jaunų žmonių iniciatyva, kūrybiškumas ir atsakomybė yra svarbi stiprios bendruomenės ir valstybės dalis. Minint Kovo 11-ąją, gimnazijos bendruomenė ne tik pagerbė Lietuvos laisvės istoriją, bet ir pasidžiaugė mokiniais, kurie savo darbais kuria gimnazijos tradicijas bei ateitį.
Aurelija Griščenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui