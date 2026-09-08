Susipažinkime su dar dviem Elektrėnų sporto centro ledo ritulio treneriais

Raimondas Štrimaitis ir Andrius Kaminskas
Praėjusiame numeryje pristatėme tris trenerius, kurie naujajame sezone dirbs su jaunaisiais Elektrėnų sav. sporto centro ledo ritulininkais. Šįkart kviečiame susipažinti su dar dviem treneriais – Raimondu Štrimaičiu ir Andriumi Kaminsku. Abu juos sieja ilgametė patirtis ledo ritulyje, tačiau kiekvieno jų kelias į trenerio darbą – savitas.
Raimondas Štrimaitis – žaidėjas, treneris ir teisėjas
Raimondo Štrimaičio gyvenimas su ledo rituliu susijęs nuo pat vaikystės. Jis baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją, įgijo sporto bakalauro laipsnį ir trenerio kvalifikaciją, o profesines žinias nuolat gilina Lietuvos ir Tarptautinės ledo ritulio federacijos (IIHF) organizuojamuose mokymuose.
Ledo ritulį Raimondas pradėjo žaisti dar vaikystėje. Lietuvos rinktinės marškinėlius pirmą kartą apsivilko būdamas vos 14 metų – iš pradžių atstovavo jaunių ir jaunimo, vėliau – vyrų nacionalinei rinktinei. Visą žaidėjo karjerą jis praleido Elektrėnų „Energijoje“ ir su komanda tapo daugkartiniu Lietuvos čempionu. Su Lietuvos vyrų rinktine Raimondas iškovojo ir IIHF pasaulio čempionato I diviziono B grupės sidabro medalį.
Sukaupta žaidėjo patirtis tapo pagrindu kitam etapui. Raimondas treneriu dirba jau 23 metus. Per šį laiką jis prisidėjo prie ne vienos Elektrėnų ledo ritulininkų kartos augimo. Jo auklėtiniai šiandien rungtyniauja Lietuvos ir užsienio komandose, atstovauja įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėms, o kai kurie jau patys dirba treneriais.
Raimondo treniruojamos vaikų ir jaunimo komandos ne kartą tapo Lietuvos čempionėmis, šalies pirmenybių, nacionalinių ir tarptautinių turnyrų nugalėtojomis bei prizininkėmis.
Svarbią jo trenerio karjeros dalį sudaro darbas su Lietuvos moterų nacionaline rinktine. Raimondas prisidėjo prie komandos pergalių Baltijos šalių moterų ledo ritulio čempionate, taip pat prie IIHF pasaulio čempionato III diviziono A grupės sidabro ir bronzos medalių.
Raimondo patirtis neapsiriboja žaidėjo ir trenerio darbu. Jis daugelį metų teisėjauja Lietuvos suaugusiųjų ir vaikų ledo ritulio lygose, taip pat dirba tarptautinėse Baltijos šalių vyrų OHL ir moterų ledo ritulio varžybose – tiek pagrindiniu, tiek linijos teisėju.
Žaidėjo patirtis, 23 metai trenerio darbo ir teisėjo žinios leidžia Raimondui į jaunųjų sportininkų ugdymą pažvelgti iš skirtingų perspektyvų. Tačiau svarbiausia jo darbo dalis – padėti vaikams tobulėti ant ledo ir augti atsakingais, atkakliais bei pasitikinčiais savimi žmonėmis.
Andrius Kaminskas – nuo vartų į trenerio darbą
Andriaus Kaminsko kelias ledo ritulyje prasidėjo vos šešerių metų. Nuo pirmųjų žingsnių ant ledo jis pasirinko vartininko poziciją, o jaunystėje greitai pasiekė Lietuvos rinktinių lygį.
1995–1998 metais Andrius atstovavo Lietuvos jaunių U18 rinktinei pasaulio čempionatuose ir žaidė Elektrėnų „Energijoje“. 1999–2000 metais jis gynė Lietuvos jaunimo U20 ir vyrų nacionalinės rinktinių garbę pasaulio čempionatuose.
Didelę Andriaus žaidėjo karjeros dalį sieja Elektrėnų „Energija“. Vėliau jis žaidė įvairiose Lietuvos vyrų čempionato komandose – „Vanvitoje“, Kauno LRK, „Charlie Pizza“, Elektrėnų LRK „Poseidone“ ir „Geležiniame vilke“.
Ilgametė vartininko patirtis natūraliai tapo pagrindu naujam karjeros etapui. Nuo 2016 metų Andrius dirba vartininkų treneriu. Iki 2022 metų jis treniravo jaunuosius vartininkus ledo ritulio mokykloje „Geležinis vilkas“, o 2020–2026 metais vartininkų treneriu dirbo Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykloje.
Per daugiau nei dešimtmetį trenerio darbo Andrius sukaupė nemažai patirties ugdydamas jaunuosius vartininkus. Jam svarbi ne tik vartininko technika – čiuožimas, pozicija vartuose, reakcija ir žaidimo situacijų supratimas. Ne mažiau dėmesio jis skiria pasitikėjimui savimi, susikaupimui ir gebėjimui prisiimti atsakomybę.
Vartininko pozicija išskirtinė – čia sprendimus dažnai tenka priimti per sekundės dalį, o po nesėkmingo epizodo reikia gebėti iš karto susikaupti ir grįžti į žaidimą. Andrius šias pamokas perduoda jauniesiems sportininkams iš savo paties patirties.
Šiandien Andriaus sukauptos žinios tampa vertingos jauniesiems Elektrėnų sportininkams. Ypač svarbu tai, kad vartininkus jis moko ne tik iš trenerio, bet ir iš buvusio rinktinės žaidėjo pozicijos – žmogaus, kuris pats ne vienus metus jautė rungtynių įtampą, priėmė sprendimus vartuose ir žino, kiek šioje pozicijoje lemia psichologinis tvirtumas.
Penki treneriai – vienas bendras tikslas
Raimondas Štrimaitis ir Andrius Kaminskas – dar dvi skirtingos istorijos, papildančios Elektrėnų sav. sporto centro trenerių komandą.
Vieno patirtį sudaro žaidėjo, trenerio ir teisėjo darbas, kito – ilgametė vartininko ir vartininkų trenerio patirtis. Tačiau visus penkis trenerius vienija bendras tikslas – padėti jauniesiems sportininkams augti, tobulėti ir kurti naują Elektrėnų ledo ritulio kartą.
Parengta pagal ESSC inf.