Sugrįžta „Delfi“ iniciatyvos „Saugu“ išvykos po Lietuvą: laukia susitikimas Širvintose  

Jau trečius metus iš eilės „Delfi“ iniciatyva „Saugu“ tęsia išvykų po Lietuvą tradiciją ir lanko šalies didmiesčių, miestelių, kaimų bendruomenes norėdami išgirsti, kas neramina žmones, ar gyventojai jaučiasi saugūs savo šalyje, namuose. Iniciatyvos ambasadoriai dalinasi žiniomis, stengiasi ne tik atsakyti į žmonėms kylančius svarbiausius klausimus apie saugumą, bet ir išsklaidyti mitus.
Kartu su „Delfi“ žurnalistais Kristina Pocyte-Medute, Juste Ancevičiūte, Nerijumi Povilaičiu bendruomenėse lankosi ir ilgametis „Saugu“ ambasadorius, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis, susitikimuose svečiuojasi ir apie elektros dingimo ekstremalias situacijas pasakoja ESO ekspertai. Pirmoji 2026 metų „Saugu“ išvyka laukia Širvintose. Į Širvintas atvyksta gausi „Saugu“ komanda – Kristina Pocytė-Medutė, Justė Ancevičiūtė, taip pat susitikime su žmonėmis dalyvaus svečias – ESO ekspertas Povilas Budėnas, Elektros tinklų eksploatavimo I komandos vadovas, kuris ne tik papasakos apie ekstremalias situacijas, kai dingsta elektra, bet ir įvardins, ką daryti, kai taip atsitinka.
Dalyvių laukia klausimų-atsakymų laikas, daugybė istorijų iš pirmų lūpų, žiniasklaidos kasdienybės užkulisiai, patarimai, naujienos, pramogos ir vertingos žinios: žmonės galės įvertinti išvykimo kuprinės sudėtį, išmokti, kaip pasinaudoti elektros generatoriumi. Nepamirškime ir svarbių dovanų apsilankiusiems! Laikas: balandžio 27 diena, pirmadienis, 17:30. Vieta: Širvintų kultūros centras (I. Šeiniaus g. 4) Daugiau apie renginį čia. „Delfi“ iniciatyva „Saugu“ siekia priminti Lietuvos žmonėms, kad esame saugi šalis ir toliau tokia būsime, kai kiekvienas – politikai, verslas, piliečiai – prie to prisidės patys. Profesionalus žurnalistų parengtas turinys saugumo temomis, diskusijų forumai, platesnį naujienų kontekstą padedantys suprasti ekspertų komentarai, susitarimas, ką kiekvienas galime padaryti, kad būtų saugu – visa tai rasite „Saugu“.