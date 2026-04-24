Sugrįžta „Delfi“ iniciatyvos „Saugu“ išvykos po Lietuvą: laukia susitikimas Širvintose  

Jau trečius metus iš eilės „Delfi“ iniciatyva „Saugu“ tęsia išvykų po Lietuvą tradiciją ir lanko šalies didmiesčių, miestelių, kaimų bendruomenes norėdami išgirsti, kas neramina žmones, ar gyventojai jaučiasi saugūs savo šalyje, namuose. Iniciatyvos ambasadoriai dalinasi žiniomis, stengiasi ne tik atsakyti į žmonėms kylančius svarbiausius klausimus apie saugumą, bet ir išsklaidyti mitus. 
 
Kartu su „Delfi“ žurnalistais Kristina Pocyte-Medute, Juste Ancevičiūte, Nerijumi Povilaičiu bendruomenėse lankosi ir ilgametis „Saugu“ ambasadorius, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis, susitikimuose svečiuojasi ir apie elektros dingimo ekstremalias situacijas pasakoja ESO ekspertai. Pirmoji 2026 metų „Saugu“ išvyka laukia Širvintose. Į Širvintas atvyksta gausi „Saugu“ komanda – Kristina Pocytė-Medutė, Justė Ancevičiūtė, taip pat susitikime su žmonėmis dalyvaus svečias – ESO ekspertas Povilas Budėnas, Elektros tinklų eksploatavimo I komandos vadovas, kuris ne tik papasakos apie ekstremalias situacijas, kai dingsta elektra, bet ir įvardins, ką daryti, kai taip atsitinka. 
 
Dalyvių laukia klausimų-atsakymų laikas, daugybė istorijų iš pirmų lūpų, žiniasklaidos kasdienybės užkulisiai, patarimai, naujienos, pramogos ir vertingos žinios: žmonės galės įvertinti išvykimo kuprinės sudėtį, išmokti, kaip pasinaudoti elektros generatoriumi. Nepamirškime ir svarbių dovanų apsilankiusiems! Laikas: balandžio 27 diena, pirmadienis, 17:30. Vieta: Širvintų kultūros centras (I. Šeiniaus g. 4) Daugiau apie renginį čia. „Delfi“ iniciatyva „Saugu“ siekia priminti Lietuvos žmonėms, kad esame saugi šalis ir toliau tokia būsime, kai kiekvienas – politikai, verslas, piliečiai – prie to prisidės patys. Profesionalus žurnalistų parengtas turinys saugumo temomis, diskusijų forumai, platesnį naujienų kontekstą padedantys suprasti ekspertų komentarai, susitarimas, ką kiekvienas galime padaryti, kad būtų saugu – visa tai rasite „Saugu“. 

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Projektas „Vytauto Didžiojo keliais“ Vievio gimnazijoje
Kun. Ričardas Doveika: tiesa nėra neapykanta
Pirmoji vieta skaitymo konkurse
Vievio krašto bendruomenė susitelkė kilniam tikslui – pasodinta 11 tūkst. medelių

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai
Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė iškovojopasaulio čempionato II diviziono sidabro medalius
KAUNO VALSTYBINIO CHORO KONCERTAS
Vijūno taurė 2026

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44