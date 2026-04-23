„Krapštalynas“ – kūrybiškos ir tvarios dirbtuvėlės vaikams Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje

Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje vaikai kviečiami atrasti kūrybos džiaugsmą ir prasmingą laisvalaikį – čia veikia „Krapštalynas“, mažosios kūrybinės savarankiško darbo dirbtuvėlės. Tai originali dirbtuvių forma, telpanti išsilankstančioje dėžėje, kurioje sudėtos pagrindinės priemonės ir įrankiai kūrybinei veiklai.
„Krapštalynas“ skirtas 1–5 klasių mokiniams. Pasitelkdami paprastas ir aiškias instrukcijas, vaikai gali savarankiškai pasigaminti įvairius darbelius: birbynę, magnetuką, ženklelį, užrašų knygelę, antspauduką ir kt. Dirbtuvėlės orientuotos į individualų darbą, tačiau, esant galimybei, kūrybines idėjas galima išbandyti ir kartu su draugu ar suaugusiu.
Užsiėmimų metu skatinamas vaikų kūrybiškumas, vaizduotė, savarankiškumas ir kruopštumas. Ypatingas dėmesys skiriamas darbui naudojant antrines žaliavas – taip vaikai supažindinami su atsakingu vartojimu, mokomi tausoti aplinką, ugdomas tvarumo suvokimas. Kūryba čia tampa ne tik smagiu užsiėmimu, bet ir prasminga patirtimi, padedančia formuoti sąmoningą požiūrį į aplinką.
„Krapštalynas“ per metus aplankys visus Elektrėnų savivaldybės bibliotekos skyrius. Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje dirbtuvėlės veikia bibliotekos darbo laiku balandžio–gegužės mėnesiais.
Projekto šeimininkai – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Amerikos skaitykla, o projektą įgyvendina šios bibliotekos dirbtuvių „Pats sau“ komanda. Biblioteka kviečia vaikus ir jų tėvus apsilankyti bei išbandyti kūrybišką, tvarų ir prasmingą laisvalaikį.
Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos bibliotekininkė Renata Simanavičienė