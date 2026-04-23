„Krapštalynas“ – kūrybiškos ir tvarios dirbtuvėlės vaikams Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje

„Krapštalynas“ – kūrybiškos ir tvarios dirbtuvėlės vaikams Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje

Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje vaikai kviečiami atrasti kūrybos džiaugsmą ir prasmingą laisvalaikį – čia veikia „Krapštalynas“, mažosios­ kūrybinės savarankiško darbo dirbtuvėlės. Tai originali dirbtuvių forma, telpanti išsilankstančioje dėžėje, kurioje sudėtos pagrindinės priemonės ir įrankiai kūrybinei veiklai.
„Krapštalynas“ skirtas 1–5 klasių mokiniams. Pasitelkdami paprastas ir aiškias instrukcijas, vaikai gali savarankiškai pasigaminti įvairius darbelius: birbynę, magnetuką, ženklelį, užrašų knygelę, antspauduką ir kt. Dirbtu­vė­lės orientuotos į individualų darbą, ­tačiau, esant galimybei, kūrybines idėjas galima išbandyti ir kartu su draugu ar suaugusiu.
Užsiėmimų metu skatinamas vaikų kūrybiškumas, vaizduotė, savarankiškumas ir kruopštumas. Ypatingas dėmesys skiriamas darbui naudojant antrines žaliavas – taip vaikai supažindinami su atsakingu vartojimu, mokomi tausoti aplinką, ugdomas tvarumo suvokimas. Kūryba čia tampa ne tik ­smagiu užsiėmimu, bet ir prasminga patirtimi, padedančia formuoti sąmoningą požiūrį į aplinką.
„Krapštalynas“ per metus aplankys visus Elektrėnų savi­valdybės bibliotekos skyrius. Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje dirbtuvėlės veikia bibliotekos darbo laiku balandžio–gegužės mėnesiais.
Projekto šeimininkai – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Amerikos skaitykla, o projektą įgyvendina šios bibliotekos dirbtuvių „Pats sau“ komanda. Biblioteka kviečia vaikus ir jų tėvus apsilankyti bei iš­ban­dyti kūrybišką, tvarų ir prasmingą laisvalaikį.

Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekos bibliotekininkė Renata Simanavičienė

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

„Krapštalynas“ – kūrybiškos ir tvarios dirbtuvėlės vaikams Vievio m. Lazdynų Pelėdos bibliotekoje
Elektrėnų „Versmės“ gimnazistai tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
PRADĖKIME NAUJĄ GYVENIMĄ (III)
Seimo pirmininko vizitas Elektrėnuose: nuo sąvartyno kvapų iki stadiono balų

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai
Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė iškovojopasaulio čempionato II diviziono sidabro medalius
KAUNO VALSTYBINIO CHORO KONCERTAS
Vijūno taurė 2026

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44