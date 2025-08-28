Lietuviškos žiemos išbandymas: kaip pasirinkti duris, kurios sulaikytų šaltį?

Lietuviškos žiemos išbandymas: kaip pasirinkti duris, kurios sulaikytų šaltį?

Lietuviška žiema neabejotinai išbando kiekvieną pastato konstrukcinį sprendimą – tiek langus, tiek sienas, tiek, žinoma, duris. Net ir gerai apšiltintuose namuose būtent per duris dažnai prarandama daugiausia šilumos, jei jos nėra tinkamai izoliuotos. Todėl renkantis lauko duris, svarbu atkreipti dėmesį ne tik į estetiką ar saugumą, bet ir į šilumos izoliacijos savybes. Šiame straipsnyje aptarsime, kodėl apšiltintos lauko durys yra būtinas pasirinkimas mūsų klimato sąlygomis, ir į ką svarbu atkreipti dėmesį jas renkantis.

Kodėl svarbu šilumos izoliacija?

Net 15–20 % šilumos pastatuose gali būti prarandama per duris, ypač jei jos senos, nesandaros arba neturi pakankamos termoizoliacijos. Lietuvoje, kur žiemos dažnai ilgos, šaltos ir vėjuotos, tai gali reikšti žymiai didesnes šildymo sąnaudas. Būtent apšiltintos lauko durys padeda sumažinti šilumos nuostolius ir išlaikyti komfortišką temperatūrą patalpose net spaudžiant didžiausiam šalčiui.

Durų konstrukcijos ypatumai

Šiltos durys dažniausiai gaminamos iš kelių sluoksnių – išorinio metalo ar medžio sluoksnio, šilumą izoliuojančios medžiagos (dažniausiai poliuretano putų arba mineralinės vatos) bei vidinio sluoksnio. Svarbu, kad šios durys būtų ne tik gerai apšiltintos, bet ir sandarios – kitaip net ir storas izoliacinis sluoksnis bus neveiksmingas.

Konstrukcijoje dažnai įrengiami keli sandarinimo tarpikliai – tiek rėme, tiek varčioje. Kokybiškos apšiltintos lauko durys turėtų turėti bent du arba tris sandarinimo lygius ir termoizoliacinius intarpus rėme. Kai kurie gamintojai siūlo ir papildomą izoliacinę juostą tarp varčios ir staktos, kuri dar labiau sumažina šilumos pralaidumą.

Šilumos laidumo koeficientas (U)

Vienas svarbiausių techninių rodiklių renkantis duris – tai jų šilumos laidumo koeficientas (U). Kuo jis mažesnis, tuo geresnė durų šilumos izoliacija. Šiuolaikinės apšiltintos durys dažniausiai pasižymi U koeficientu nuo 0,8 iki 1,3 W/(m²·K). Energiškai efektyviems pastatams rekomenduojama rinktis duris, kurių U ≤ 1,0 W/(m²·K).

Atsparumas drėgmei ir šalčiui

Be šilumos izoliacijos, durys turi būti atsparios drėgmei, nes žiemos metu susidaro dideli temperatūros svyravimai, o kondensatas ar sniegas gali pažeisti paviršių. Apšiltintos lauko durys dažnai turi papildomus apsauginius sluoksnius arba specialią danga, kuri saugo nuo korozijos, UV spindulių bei mechaninio poveikio.

Medinės durys, jei naudojamos lauke, turėtų būti padengtos laku arba dažais, kurie apsaugo nuo atmosferos poveikio. Plieninės – cinkuotos ar milteliniu būdu dažytos. Svarbu, kad durų furnitūra taip pat būtų atspari temperatūrų svyravimams ir drėgmei – tai užtikrina sklandų eksploatavimą žiemos metu.

Ką dar verta įvertinti?

Slenkstis: dažnai pamirštamas elementas, tačiau jo sandarumas itin svarbus. Rekomenduojama rinktis termiškai izoliuotą slenkstį.

Durų storis: šiltos durys dažniausiai yra bent 60–80 mm storio, o pasyviems namams – net 90 mm ir daugiau.

Montavimas: net ir pačios kokybiškiausios durys neatliks savo funkcijos, jei bus netinkamai sumontuotos. Profesionalus įrengimas – būtinas. Taip pat rekomenduojama naudoti sandarinimo putas ir garo izoliacines juostas, kurios apsaugo nuo šalčio tiltų susidarymo.

Estetika ir funkcionalumas

Nors pagrindinis dėmesys žiemą – šilumai, nereikia pamiršti ir estetinio vaizdo. Gamintojai siūlo platų dizainų, spalvų ir medžiagų spektrą – nuo klasikinio medžio imitacijos iki modernių pilkų, grafitinių ar juodų plokščių. Galima rinktis stiklo intarpus su trigubu stiklo paketu, kurie ne tik pagyvina išvaizdą, bet ir išlaiko šilumos parametrus.

Lietuviškos žiemos yra puikus išbandymas kiekvienam būstui – ir būtent per duris galima prarasti nemažai brangios šilumos. Todėl svarbu pasirinkti ne tik gražias, bet ir funkcionalias apšiltintas lauko duris, kurios užtikrins šilumą, komfortą ir sandarumą net ir žemiausioje temperatūroje. Ilgainiui tai leis sutaupyti šildymo sąnaudoms, sumažins šilumos nuostolius ir užtikrins ilgaamžę investiciją į namų kokybę.

 

Nuotr. https://img.freepik.com/free-photo/red-cabin-snowy-forest_53876-94971.jpg?ga=GA1.1.439025481.1742979853&semt=ais_hybrid&w=740

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Greta Suslavičiūtė Elektrėnus perkėlė į komiksų erdvę
Blusturgis – ne tik puiki vieta sutaupyti, bet ir būdas suartinti bendruomenę
Idėja savaitgaliui: nuo Neries vingių iki Velnio duobės – per legendas, miškus ir piliakalnius
Didieji Lietuvos ežerai papildyti šamų jaunikliais: šiemet jų įveista dvigubai daugiau nei pernai

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Koncertas „Ežero muzika“. Atlikėjas Tomas Loiba
Vaikų ir jaunimo menų festivalis 2025
Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“ grįžta – dvi dienos muzikos ir bendrystės
Grabijolams – 230

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38

Europos Pulsas

Europos pulsas Nr. 42
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38