Statybų atgimimas – Šarkinės gatvėje pradedama naujų daugiabučių plėtra

Nuotr. Vietos verslininkas R. Bartkevičius sako, kad įgyvendinant projektą svarbu ne tik finansinė nauda, bet ir pridėtinė vertė, kurią statybų plėtra sukurs Elektrėnams
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnai po 18 metų pertraukos vėl išgyvena statybų atgimimą – Šarkinės gatvėje pradedama naujų daugiabučių plėtra. Dar šiemet čia turėtų iškilti pirmieji pastatų kontūrai, o kitų metų pabaigoje į juos įsikels naujakuriai. Projekto sumanytojas – verslininkas Romas Bartkevičius, gerai žinomas kaip „Kietaviškių autocentro“ įkūrėjas. Tačiau šis projektas – ne tik apie nekilnojamąjį turtą. Už jo slypi atkaklumas ir drąsa siekiant tikslo, vertybės ir siekis padaryti ką nors prasmingo gimtajam miestui, švenčiančiam 65-ąjį gimtadienį.
Siekė to, kas patinka
Kietaviškėse įkurtame autoservise su R. Bartkevičiumi susitikome pakalbėti apie naujas statybas, apžiūrėti moderniai paruoštą statybų maketą, tačiau bekalbant gimė įdomi istorija, kurios gaila būtų nepapasakoti mūsų laikraščio skaitytojams.
Autoserviso įkūrėjo pažintis su mechanika prasidėjo dar vaikystėje. „Tėvukas mane į garažą pradėjo vestis vos tik išmokau laikyti įrankius. Mama dirbo Vilniuje servise „Trečioje stotyje“, tad ir ten praleisdavau daug laiko. Važiuoti išmokau dar nepasiekdamas pedalų. O lankydamasis mamos gimtinėje Raseinių rajone visą dieną įvairia technika trankydavausi po kolūkį ir pirmą kartą atsidūriau dirbtuvėse“, – prisiminė R. Bartkevičius.
Jau keturiolikos jis buvo finansiškai nepriklausomas – užsidirbdavo valydamas automobilius, tamsindamas langus, poliruodamas. Vėliau sekė mokslai, tarnyba kariuomenėje, gerosios patirties paieškos Europoje. 25-erių Romas suprato, kad nori kurti tai, kas jam iš tiesų patinka, ir ėmėsi žingsnis po žingsnio kurti savo verslą. „Pasirinkau tai, ką mėgstu, ką suprantu ir kur galiu nuolat tobulėti“, – sakė jis.
Verslas prasidėjo nuo automobilių ardymo ir naudotų detalių prekybos. Vėliau Romas ėmėsi automobilių perpardavinėjimo, šalino jų trūkumus, o laikui bėgant atsirado noras specializuotis. „Apsiribojau vienu modeliu – „Volvo“. Patiko, kad šis gamintojas sieja savo vardą su kokybe ir saugumu. Supratau, kad jei įvaldysiu vieną modelį, galėsiu darbą atlikti kokybiškai ir taupydamas laiką. Bendradarbiaudamas su „Volvo“ atstovais daug pasimokiau: jų teorija, mūsų praktika davė gerų rezultatų. Šiais laikais, jei moki viską, galiausiai nemoki nieko. Anksčiau vieno įrankių komplekto pakakdavo visiems automobiliams, dabar reikia specialių žinių ir įrangos“, – pasakojo verslininkas.
Anot jo, pradžioje buvo itin sunku – reikėjo ne tik išmokti dirbti kokybiškai, bet ir užsitarnauti klientų pasitikėjimą. „Pasitikėjimą pelnyti sunku, prarasti lengva, o praradus – atstatyti dar sunkiau. Siekdamas kokybės daug dirbau nuostolingai. Pirmieji penkeri metai buvo patys sunkiausi, kol supratau, kad svarbiausia – išsaugoti tai, ką sukūrei“, – prisiminė R. Bartkevičius.
Pradėjęs nuo komandos, suburtos iš draugų, šiandien jis vadovauja 15–20 žmonių kolektyvui.
Socialiai atsakingi
Autoserviso sienas puošia įvairių organizacijų padėkos už paramą. Paaiškėjo, kad Romas Bartkevičius jau daugelį metų yra socialiai atsakingas verslininkas. Kai verslas tapo pelningas, jis ėmė remti įstaigas ir organizacijas, dirbančias su socialiai pažeidžiamomis grupėmis.
„Geri darbai turi būti daromi tyliai“, – sako R. Bartkevičius, tačiau nesiplėsdamas prisipažįsta, kad ypatingą prasmę mato remdamas vaikus. Pirmoji institucija, kuriai jis skyrė paramą, buvo vaikų globos namai. Vėliau verslininkas prisidėjo prie paramos onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, taip pat remia įvairius socialinius centrus. „Visam pasauliui nepadėsi, bet kažkam truputį gali padėti“, – įsitikinęs pašnekovas, pabrėždamas, kad nedidelė, bet tikslinga parama turi didelę vertę.
Autoservisas daug metų bendradarbiavo su Elektrėnų profesinio mokymo centru, ruošiančiu automechanikus. Vis dėlto, pasak verslininko, gerų specialistų paruošti pavyksta retai. „Jaunimas šiandien vis mažiau motyvuotas – nori uždirbti, bet nenori dirbti“, – pastebi jis.
Tarp autoremonto ir statybų
Autoservisas ir daugiabučių statyba – gana skirtingos sritys, todėl buvo įdomu sužinoti, kas paskatino verslininką išplaukti į naujus vandenis. R. Bartkevičius sako, kad autoserviso verslo apleisti neketina, tačiau sulaukęs penktojo dešimtmečio pajuto įkvėpimą imtis ambicingo projekto, galinčio sukurti pridėtinę vertę mylimam gimtajam miestui.
„Tai, kad esu mechanikas, nereiškia, jog nesidomiu kitais dalykais. Esu baigęs Verslo kolegiją, turiu finansinio raštingumo žinių. Prieš penkerius metus sklypą įsigijau kaip investiciją – galvojau, kad miestas plėsis, o žemė nėra guminė. Daugiabučiams skirtas sklypas atrodė puiki galimybė“, – pasakojo R. Bartkevičius.
Po poros metų įvyko pokalbis su vystytojais, padarytas projektas, vizualizacija, bet viską sustabdė Ukrainoje prasidėjęs karas. Pertrauka subrandino kitas idėjas.
„Praėjus ketveriems metams pagalvojau, kad galėčiau statyti savo jėgomis. Per dešimt metų darbo ir investavimo įmonės rezultatai pakilo, tačiau pelno neiššvaisčiau gyvenimo malonumams – tai buvo mano investicija į ateitį. Kai susigyvenome su karo pradžia, kai visi aprimo ir grįžo į gyvenimo ritmą, nusprendžiau bandyti po vieną statyti kotedžiukus. Bet tada sklypą parodžiau architektui Robertui Norkevičiui – jis patarė jo negadinti ir pristatė savo viziją“, – pasakojo R. Bartkevičius.
Verslininkas pasakoja, kad sprendimą statyti tris daugiabučius priėmė ne per naktį: „Pradėjau dirbti ties ta vizija, dėliojau mintis, domėjausi galimybėmis. Pradžioje neatmečiau ir blogiausio scenarijaus, kad galėsiu parduoti sklypą su projektu“.
Meilė savo miestui – pagrindinis variklis
Verslininkas pripažįsta, kad architekto pasiūlytas projektas buvo daug ambicingesnis nei pirminė idėja. Vis dėlto jį svarstydamas, jis pajuto, kad gali padaryti kažką gero savo gimtajam miestui. „Didžiuojuosi, kad esu gimęs ir užaugęs Elektrėnuose. Myliu savo miestą ir nesiruošiu iš jo išvykti. Finansinė nauda man svarbi, bet dar svarbiau – pridėtinė vertė, kurią projektas sukurs Elektrėnams. Tai pagrindinis šio sumanymo variklis“, – teigė R. Bartkevičius.
Jis atviravo, kad šis sprendimas buvo ir savotiškas vidinis lūžis: „Pajutau, kad 45-eri – puikus metas įgyvendinti ambicingas idėjas, realizuoti sumanymus.“
„Turiu patirties vadovaujant įmonei, domiuosi teise, įstatymais, verslo sprendimais. Mano žinių bagažas pakankamai didelis, kad galėčiau ryžtis tokiam projektui“, – užtikrintai kalbėjo Romas Bartkevičius. Jis džiaugiasi sulaukęs artimųjų ir draugų palaikymo. „Labai svarbu, kai namiškiai tiki ir palaiko. Jie nesako, kad būtinai pavyks, bet suteikia žinutę: jei ir nepavyks – tai ne pasaulio pabaiga. Ką bedaryčiau, visada įsivertinu ir blogiausią scenarijų. Svarbiausia – nekelti per didelių lūkesčių, bet tikėti savimi. Tam būtina save analizuoti“, – sako verslininkas.
R. Bartkevičius atvirauja, kad šių metų vasaros pradžioje išgyveno lūžio momentą – svarstė, ar tęsti projektą, ar parduoti sklypą. Apsispręsti siekti sumanymo padėjo patyrusių draugų palaikymas, vystytojų patarimai ir savivaldybės situacijos analizė.
„Elektrėnai – geografiškai labai patogus miestas, turintis puikiai išvystytą infrastruktūrą. Viskas arti, turime dviračių taką, ledo areną, baseiną, darželius. Visada nešu šitą žinią, kad Elektrėnai – fantastinis miestas. Svarbu ir tai, kad Elektrėnuose vystoma pramoninė plėtra, statomas RIMI logistikos centras. Vietiniai visų darbo vietų neužpildys“, – pasakoja R. Bartkevičius.
Statyti kaip sau
Paskutinį kartą daugiabučiai Elektrėnuose buvo statyti prieš 18 metų. Romas Bartkevičius neslepia – tokias tendencijas lemia pelno siekis. „Ar statytum namą Vilniuje, ar Elektrėnuose – medžiagos kainuoja tiek pat, tačiau parduodamo būsto kaina gerokai skiriasi. Vilniuje kvadratinio metro kaina siekia apie 3500 eurų, o Elektrėnuose – maždaug 2500 eurų. Dėl to daugiabučių statyba čia dažniausiai laikoma nepelninga“, – aiškino verslininkas.
Vis dėlto jis pabrėžia, kad dėsniai pasikeičia, kai sprendimus lemia ne vien finansinis skaičiavimas, bet ir noras miestui sukurti pridėtinę vertę. „Žinoma, kai tiek investuoji, negali sakyti, kad pelnas nėra tavo tikslas. Bet man pinigai nėra pirmoje vietoje. Visi supranta, kad Elektrėnuose trūksta būstų. Ne vienas žmogus negrįžta į miestą vien todėl, kad neturi kur apsigyventi. Nauji daugiabučiai suteiks galimybę sugrįžti šeimoms bei pritrauks gyventojų iš didmiesčių“, – teigia R. Bartkevičius. Šią viziją palaiko ir jo namiškiai, kurie projektą žino ne ką mažiau nei pats sumanytojas. Jie džiaugiasi mintimi, kad čia netrukus galės kurtis jaunos šeimos ir formuoti naują bendruomenę.
Įdomu tai, kad daugiabučiai dar nepradėti statyti, tačiau jau rezervuoti devyni butai.
Gryninant būtų projektus daug pastangų dėjo visa šeima: norėjo, kad nauji butai atitiktų visus šeimoms svarbius patogumus. Paklausus, kas buvo svarbu projektuojant būstus, pabrėžė, kad svarbiausias buvo optimalus kainos ir komforto santykis, tačiau ypatingai vertino ir architekto patarimus.
„Butus su visa komanda kūrėme taip, kad atitiktų visų socialinių grupių poreikius, buvo skiriamas didelis dėmesys eksploataciniam patogumui. Apžiūrėjome daug butų, klausėme pažįstamų, artimųjų, kas jiems svarbu gyvenant bute, kad rastume Elektrėnų gyventojui „auksinį viduriuką“. Architektas mums padėjo subalansuoti estetiką ir funkcionalumą, o mes papildėme praktiškais sprendimais – erdvūs koridoriai,patogios laiptinės, sandėliukai, techninės patalpos, erdvus patogus kiemas, žaidimų aikštelės vaikams ir jaunimui, pagalvota ir apie solidaus amžiaus jaunimą. Daugelis patyrusių vystytojų atkalbinėjo, kad nedarytume finansiškai nenaudingo pagalbinio ploto-sandėliukų, bet visgi nusprendėme palikti šį patogumą būsimiems gyventojams“, – pasakojo pašnekovas, pridurdamas, kad šeimai daugiabučių projektas tapo tarsi bendru kūdikiu – gimė iš meilės miestui, šeimoms ir idėjai.
Romas pasakojo, kad pirminis projektas buvo šiek tiek keičiamas – neišlipant iš biudžeto ribų ieškota sprendimų, kurie pagerintų kokybę ir padidintų patogumą. Pakeitus statybines medžiagas, padidėjo kambarių kvadratūra. Butuose dominuos šiuolaikiškumas – visa erdvė bus išnaudojama, o daiktus patogu paslėpti po stumdomomis spintomis.
Didžiausi butai sieks 65 ir 62 kv. m ploto, o sujungus du vieno kambario butus bus galimybė susikurti itin erdvų, pritaikytą savo poreikiams būstą. Tokiu būdu naujakuriai galės ne tik įsikurti, bet ir sukurti savo norimą gyvenamąją erdvę, pritaikytą šeimos gyvenimui ar individualiems poreikiams.
Iššūkis įtikinti banką
Pastatyti tris daugiabučius R. Bartkevičiui kainuos apie 6,5 mln. eurų. Į šią sumą neįtrauktos palūkanos, kurias reikės sumokėti bankui. Tačiau pasakojimas apie sėkmę prasideda dar anksčiau – nuo to, kad bankas sutiko suteikti paskolą nežinomam vystytojui.
„Bankui reikėjo daug argumentų vien tam, kad sutiktų priimti pokalbiui dėl paskolos galimybės. Tikras iššūkis buvo įrodyti, kad verta investuoti į šį projektą. Bankui svarbu ne tik suma, bet ir pati idėja, tavo požiūris bei vizija. Jiems įdomu, kodėl nori investuoti ten, kur patyrę vystytojai nesiryžta. Bendraudamas su banku norėjau įrodyti sau ir kitiems, kad įmanoma gauti paskolą statyboms nedideliame mieste. Tas bendravimas buvo ir puiki reklama mūsų miestui, nes stipriai ruošiausi, atlikau namų darbus ir pristačiau visus pliusus“, – pasakojo R. Bartkevičius.
Verslininkas sako, kad turint savo lėšų būtų daug lengviau, o dabar tenka rizikuoti viskuo, kas kurta daugelį metų, įskaitant ir verslą, kad būtų įgyvendinti planai. „Be jokios abejonės, prisiimant tokią atsakomybę, turi tikėti savimi. Tikriausiai tą tikėjimą pajuto ir banko atstovai, suteikę paskolą“, – priduria jis.
R. Bartkevičius sako, kad daug pasitikėjimo suteikia stipri, savo srities profesionalų komanda. Architektas dega noru savo idėjas realizuoti Elektrėnuose ir siekia sukurti pavyzdinį projektą. Rangovai pasirinkti pagal patikimas rekomendacijas, o visa projektuotojų komanda rūpinasi, kad statybos vyktų sklandžiai ir būtų pasiektas aukščiausias kokybės lygis.
„Pasirinkau tokį kelią, kad galėčiau mokytis iš patyrusių specialistų ir įgyti vertingos patirties. Mano tikslas – ne sutaupyti, o įgyvendinti projektą taip, kad galėčiau padaryti kažką gero savo miestui ir eiti pakelta galva“, – sako R. Bartkevičius, akcentuodamas glaudų ryšį su projektu ir Elektrėnų bendruomene.
R. Bartkevičiaus ir autorės nuotr.