Šokėjų startai

Rugsėjo 20–21 dienomis Tartu mieste (Estija) vyko Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „Tartu open 2025“. Vienos pirmųjų varžybų šį sezoną buvo sėkmingos „Reveranso“ šokėjams Pijui Petkevičiui ir Klėjai Vilintei Kulaitytei. Jaunimo amžiaus kategorijoje, atlikdami Lotynų Amerikos šokius, jie iškovojo finalinę šeštą vietą. Šis rezultatas jiems atnešė 198 reitingo taškus. Tai geriausias poros įskaitinis rezultatas, dėl kurio Pasaulio reitinge šokėjai užima 145 vietą iš 726 porų.
Reveranso inf.