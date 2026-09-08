Spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje vyks „VERSLO DIENA RASEINIUOSE“!

Kviečiame tapti šios šventės dalimi ir pristatyti savo verslą, gaminius ar paslaugas Raseinių krašto gyventojams ir miesto svečiams.
Šią dieną Žemaičio aikštėje vyks ne tik prekybinė mugė – renginyje dalyvaus įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų ir bendruomenių atstovai, vyks edukacijos, veiklos bei žaidimai vaikams, o visos dienos programą vainikuos šventinis koncertas.
Norime, kad „Verslo diena Raseiniuose“ taptų vieta, kur susitinka verslas, bendruomenė ir miesto gyventojai – kur galima ne tik prekiauti, bet ir pristatyti savo veiklą, užmegzti naujų kontaktų bei būti matomiems.
Jeigu dar neužsiregistravote – kviečiame tai padaryti!
Daugiau informacijos ir dalyvio registracijos formą rasite čia: https://forms.gle/
Lauksime Jūsų spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje!