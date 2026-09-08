Spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje vyks „VERSLO DIENA RASEINIUOSE“!

Spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje vyks „VERSLO DIENA RASEINIUOSE“!

Kviečiame tapti šios šventės dalimi ir pristatyti savo verslą, gaminius ar paslaugas Raseinių krašto gyventojams ir miesto svečiams.

Šią dieną Žemaičio aikštėje vyks ne tik prekybinė mugė – renginyje dalyvaus įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų ir bendruomenių atstovai, vyks edukacijos, veiklos bei žaidimai vaikams, o visos dienos programą vainikuos šventinis koncertas.

Norime, kad „Verslo diena Raseiniuose“ taptų vieta, kur susitinka verslas, bendruomenė ir miesto gyventojai – kur galima ne tik prekiauti, bet ir pristatyti savo veiklą, užmegzti naujų kontaktų bei būti matomiems.

Jeigu dar neužsiregistravote – kviečiame tai padaryti!

Daugiau informacijos ir dalyvio registracijos formą rasite čia: https://forms.gle/PQ3mPuy9ftdbrLR4A  
Lauksime Jūsų spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Šilumos siurblių paklausa išlieka didžiulė: artėja naujas LEA paramos etapas, bus galima susigrąžinti net iki 90 proc.!
Vievyje gimsta nauja vieta kūrybai – GERDÈ studio
Tautinis kostiumas
VIEVIO KULTŪROS ĮSTAIGŲ DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ LENKIJOJE

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Spalio 10 d. Raseinių Žemaičio aikštėje vyks „VERSLO DIENA RASEINIUOSE“!
Elektrėnų savivaldybės sporto centro auklėtinis Natas Aleksejūnas – tarp stipriausių Europos ir pasaulio jaunių
Sportinių šokių klubo „Žiburėliai“ vasaros stovykla – energingas pasiruošimas naujam šokių sezonui
Naujas etapas Elektrėnų ledo ritulyje: penki treneriai – viena bendra kryptis

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44