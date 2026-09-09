Cirkas „Odyssey“ atvyksta į Elektrėnus

Cirkas „Odyssey“ atvyksta į Elektrėnus

Cirkas „Odyssey“ atvyksta kviečia vaikučius ir jų tėvelius patirti begalę emocijų ir įspūdžių – pirmą kartą Lietuvoje bus rodomas vienas įspūdingiausių ir pavojingiausių cirko numerių pasaulyje – „Mirties ratas“ (Wheel of Death).
Tai ypatingai pavojingas ir kvapą gnaužiantis numeris, atliekamas ant milžiniškos besisukančios konstrukcijos be jokių saugos lynų. Pakilę į daugiau nei 12 metrų aukštį artistai demonstruoja ypatingus sugebėjimus – bėgti ant apvalaus rato dideliame aukštyje užrištomis akimis, taip pat šokinėti šokdyne ant besisukančios konstrukcijos. Šį triuką yra paruošusi artistų iš Sakartvelo šeima – Kacha, Gigi ir Tatjana Kvlividzės.
Skraidantis oro duetas iš Moldovos „Flying Duo“ apsuks galvas ne tik mažiesiems, bet ir tėveliams, daugiau nei 30 tarptautinių konkursų laureatas klounas Armen Asiryants iš Armėnijos neleis išnykti šypsenoms iš jūsų veidų, o kur dar ugnies ir burbulų šou! Renginį vainikuos publikos numylėtinis – konkurso „Portugalijos talentai“ finalininkas akrobatas Alexas Sinyanski.
Šis nerealus kolektyvas yra pasiruošęs padovanoti jums neužmirštamą šventę – kad ir vaikai, ir suaugusieji po renginio išeitų su pačiomis geriausiomis emocijomis. Juk stebuklai cirke tikrai vyksta!
Programoje išvysite artistus net iš 6 valstybių: Rumunijos, Gruzijos, Ukrainos, Moldovos, Armėnijos ir Lietuvos!
Cirkas „Odyssey“ kaip visada skatina vaikučius atsakingai ruoštis atėjimui į cirko programą. Vaikai ir jų tėveliai gali namuose nupiešti piešinį apie cirką, atsinešti jį cirko palapinę ir gauti prizą.
Pačius mažiausiuosius mūsų žiūrovus visada įleidžiame nemokamai – vaikai iki 3 m. su suaugusiųjų priežiūra įleidžiami nemokamai, neužimant papildomos vietos.

Pasirodymai: ELEKTRENUOSE, prie Ledo arenos, Prano Noreikos g. 3!

Rugsėjo 24, 25 d. – 18 val.
Rugsėjo 26 d. – 12 val. ir 18 val.
Rugsėjo 27 d. – 12 val.

Bilietus platina www.bilietai.lt ir cirko kasa prie cirko nuo rugsėjo 22 dienos.

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