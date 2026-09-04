Vievyje gimsta nauja vieta kūrybai – GERDÈ studio

Vievyje gimsta nauja vieta kūrybai – GERDÈ studio

Ar kada pagalvojote, kad siūlų parduotuvė gali būti ne tik vieta, kur užsukama nusipirkti kamuoliuko siūlų?


Vievyje duris atveria GERDÈ studio – nedidelė, jauki kūrybos studija, kurioje susitiks siūlai, ­spalvos, rankų darbo kūriniai ir, tikiuosi, vis daugiau žmonių, kuriems gera kurti savo rankomis.
Čia rasite kruopščiai at­rinktų mezgimo ir nėrimo siūlų, virbalų, vąšelių, įvairių kūrybai reikalingų priemonių. Lentynose­ vietos atsiras ir rankų darbo gaminiams – nuo megztų ir nertų aksesuarų iki mano jau daugiau nei dešimtmetį kuriamų Teddy meškučių.
Tačiau labiausiai norisi, kad GERDÈ būtų ne tik daiktai.

Norisi, kad čia svarbiausi būtų žmonės
Jausmas, kai į rankas paimi siūlų kamuoliuką ir jau žinai, ką iš jo sukursi. Spontaniškas pokalbis su kitu mezgančiu žmogumi. Pirmoji nerta kepurė, kuri galbūt nėra tobula, bet dėl to tik dar labiau sava. Vakarai, kai susėdame kartu ir tiesiog mezgame, neriame, mokomės vieni iš kitų.
Todėl GERDÈ planuoja ir kūrybinius susitikimus, mezgimo bei nėrimo vakarus, edukacijas ir kitus bendrus užsiėmimus. Norėsiu dalintis tuo, ką pati moku, ir kartu mokytis iš kitų.
Ši maža studija Vievyje yra svajonė, kuri po truputį tapo tikra.
Nuo pirmųjų svarstymų, kokių siūlų čia reikėtų, iki pirmųjų lentynų, pilnų spalvų, ir daiktų, kuriuos šiandien jau galima liesti rankomis. Ir nors GERDÈ dar tik pradeda savo istoriją, labai norisi tikėti, kad ši vieta ilgainiui taps mažu kūrybos tašku Vievyje.

Čia lauks siūlai, kūrybinės priemonės, rankų darbo gaminiai ir, svarbiausia, atviros durys visiems, kurie mėgsta kurti.
Kviečiu užsukti, susipažinti ir kartu kurti GERDÈ istoriją.

GERDÈ studio – Kauno g. 22D, Vievis.
Siūlai mezgimui ir nėrimui
Priemonės ir aksesuarai kūrybai
Rankų darbo GERDÈ kūriniai
www.gerde.lt
Facebook/Instagram@gerde_studio

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