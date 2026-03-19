Pažintis su ledynmečio paslaptimis Vievyje: mamutas „Goša“ ir Vilniaus mamuto kaulai

Prie mamuto „Gošos“, gyvenusio Kotelno saloje
Vasario 26 dieną Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos 26 nariai leidosi į pažintinę išvyką į Vievyje įsikūrusį Žemės gelmių informacijos centrą. Šios ekskursijos metu dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su Lietuvos geologijos turtais ir pažvelgti į tolimą ledynmečio laikotarpį, susipažinti su radiniais bei ledynmečio laikotarpio paslaptimis.
Didžiausią įspūdį lankytojams paliko išskirtinis eksponatas – mamutas „Goša“. Šis įspūdingas ledynmečio gyvūno modelis leidžia geriau įsivaizduoti, kokie milžiniški gyvūnai prieš tūkstančius metų gyveno mūsų kraštuose. Mamutas „Goša“ gyveno Kotelno saloje, kurią iš visų pusių supa Arkties vandenynas, Laptevų jūra ir Rytų Sibiro jūra. 50 metų amžiaus gauruotas patinas, mamutas Goša gyveno prieš 45 000 metų ir puikiai išsilaikęs amžinam įšale.
Ekskursijos metu gidas išsamiai papasakojo apie geologinius radinius, įvairius akmenis ir jų kilmę. Didelio lankytojų susidomėjimo sulaukė pasakojimas apie Vilniaus mamuto kaulus. Šis svarbus radinys buvo aptiktas Vilniuje, Antakalnyje, Smėlio gatvėje, Neries slėnio III terasos nuosėdose. Pasak gido Dainiaus Kulbicko, šie radiniai padeda mokslininkams geriau suprasti ledynmečio laikotarpį ir tuo metu gyvenusių gyvūnų pasaulį.
Ekskursijos dalyviai apsilankė ir antrajame centro aukšte esančioje šviesioje ekspozicijų salėje. Čia jie apžiūrėjo atnaujintą geologinių eksponatų kolekciją: įvairias fosilijas, mineralus, lietuviškos naftos bei kitų Lietuvoje randamų naudingųjų iškasenų pavyzdžius. Šie eksponatai leido geriau suprasti, kokius gamtos turtus saugo mūsų šalies žemė.
Pro centro langus buvo galima pažvelgti ir į vadinamuosius geologinius kernus – iš žemės gelmių iškeltus uolienų sluoksnius. Jie tarsi saugo Žemės istorijos puslapius ir leidžia suprasti, kaip per tūkstančius metų formavosi mūsų planetos sandara.
Ekskursijos dalyviams didelį įspūdį paliko ir lauke esanti akmenų ekspozicija. Kadangi šiuo metu ją apžiūrėti sutrukdė metų laikas, jau planuojama vasarą sugrįžti ir ramiai susipažinti su šia įdomia akmenų kolekcija po atviru dangumi.
Ši išvyka Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos nariams buvo ne tik įdomi, bet ir labai turininga. Ji suteikė naujų žinių apie Lietuvos gamtos istoriją, praplėtė akiratį ir dovanojo daug gražių bendrystės akimirkų. Lankytojai su susidomėjimu apžiūrėjo įspūdingą mamuto „Goša“ eksponatą, susipažino su gyvybės raida Žemėje ir evoliucijos procesu. Paroda priminė, kaip glaudžiai viskas gamtoje tarpusavyje susiję: kiekvienas gyvas organizmas turi savo vietą ir svarbą. Pavyzdžiui, išnykus vabzdžiams, nebebūtų kam apdulkinti gėlių, todėl augalai nebegalėtų daugintis natūraliai, o žmogui tektų tai daryti savo rankomis. Ši patirtis paskatino dar labiau susimąstyti apie gamtos saugojimo svarbą ir mūsų visų atsakomybę už aplinką.
Nuoširdžiai dėkojame gidui D. Kublickui už netikėtą, įspūdingą ir išsamų pasakojimą, už šiltai pravestą ekskursiją, suteikusią daug naujų žinių, gerų įspūdžių ir malonių emocijų. Dalyviai į namus grįžo kupini įspūdžių, geros nuotaikos ir dar didesnio smalsumo pažinti mus supantį pasaulį.
Dėkojame Žemės gelmių informacijos centro vedėjai Vilmai Andrejauskienei ir UAB „PALEO GROUP“ direktoriui Michail Ivanov už galimybę pamatyti įspūdingą ir nepakartojamą mamuto „Gošos“ ekspoziciją.
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė Audra Česonienė