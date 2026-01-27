Sausio mėnesį Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniams buvo pristatyta „Sveiki santykiai“ metodinė medžiaga, vedant integruotas pilietiškumo pagrindų pamokas „Smurtas romantiniuose santykiuose: nuo meilės iki raudonų vėliavėlių“.
Romantiniai santykiai turėtų prasidėti jausmais, kurie siejami su šiluma, rūpesčiu ir artumu. Tačiau ne visi santykiai, prasidėję meile, išlieka saugūs. Kartais smurtas atsiranda nepastebimai – jis gali slėptis po tariamo rūpesčio, pavydo, kontrolės, manipuliacijos, menkinimo, spaudimo kauke. Emocinis, psichologinis ar fizinis smurtas dažnai neatpažįstamas ankstyvoje stadijoje. Kontrolė, manipuliacija, nuolatinė kritika ar izoliavimas nuo artimųjų neretai pateikiami kaip meilės išraiškos, nors iš tiesų tai yra aiškios raudonos vėliavos.
Pamokų pradžioje parodytas trumpas švietėjiškas vaizdo įrašas „Sunshine – Don’t Confuse Love & Abuse“ pabrėžia svarbią žinutę: meilė neturėtų kelti baimės, skausmo ar nuolatinio nerimo. Jei santykiai suteikia daugiau įtampos nei saugumo, tai gali būti ženklas, kad jie tampa žalingi. Laiku pastebėtos „raudonos vėliavos“ gali tapti svarbiu žingsniu saugumo, savivertės ir emocinės gerovės link.
Nagrinėjamoje temoje „Smurtas romantiniuose santykiuose: nuo meilės iki raudonų vėliavėlių“ I klasės gimnazistų reakcijos į smurtą romantiniuose santykiuose dažniausiai pasižymi emociniu atpažinimu, tačiau ribota asmenine patirtimi. Daugelis mokinių atpažįsta pavydo, kontrolės ar manipuliacijos apraiškas iš filmų, socialinių tinklų, reklamų ar aplinkos, tačiau šiuos reiškinius vis dar suvokia gana abstrakčiai. Kai kuriems netikėta mintis, jog smurtas gali prasidėti prisidengiant meile ar tariamu rūpesčiu, todėl ši tema skatina susimąstymą ir diskusijas apie tai, kas iš tikrųjų yra sveiki ir „normalūs“ santykiai.
Prevencinės pamokos, skirtos ugdyti mokinių emocinį raštingumą ir sąmoningumą kuriant santykius, padeda anksti formuoti supratimą apie pagarbą, ribas ir emocinį saugumą, taip prisidedant prie sveikesnių santykių ateityje.
Pamokose vyko diskusijos, kur yra riba tarp rūpesčio ir kontrolės, meilės ir smurto. Kai kurie dalinosi savo ar draugų patirtimis, kurios padėjo temą suvokti ne tik teoriškai, bet ir praktiškai. Pamokų pabaigoje gautas mokinių grįžtamasis ryšys parodė, kad tema jiems buvo aktuali, naudinga ir skatinanti labiau pasitikėti savimi bei drąsiau ieškoti pagalbos, jei to prireiktų.
Aušra Gaučienė, socialinė pedagogė,
Renata Šliužaitė, visuomenės sveikatos specialistė