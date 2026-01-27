Elektrėnų sportininkai sėkmingai pasirodė LSD „Žalgiris“žiemos žaidynėse Alytuje

Elektrėnų šaškių ir šachmatų komandos
2026 m. sausio 17 d. Alytuje vyko tradicinės Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ žiemos sporto žaidynės – Žalgiriada, kuri subūrė aktyviausius sportininkus iš visos Lietuvos. Renginyje buvo varžomasi šachmatų, šaškių ir stalo teniso sporto šakose, o dalyviai rungėsi tiek individualiai, tiek komandinėse įskaitose.
Kompleksinėje įskaitoje pagrindinį prizą iškovojo Vilniaus sportininkai, kurie tapo žaidynių čempionais ir pelnė 1000 eurų prizą. Antrąją vietą užėmė Kauno komanda (800 €), o trečią – Utenos atstovai (600 €). Renginio apdovanojimų ceremonijoje taip pat pagerbti ilgamečiai sportininkai – tarp jų 80-metis žaidynių dalyvis Stasys Rimeikis, įvertintas už nuolatinį dalyvavimą ir indėlį į sporto bendruomenę.
Elektrėnų komandos pasiekimai
Šachmatų varžybos
Elektrėnų šachmatininkų komanda pasirodė solidžiai ir užėmė 3 vietą, pelnydama bronzos medalius komandinėje įskaitoje. Toks rezultatas – reikšmingas laimėjimas tarp stiprių varžovų iš visos Lietuvos.
Individualioje moterų įskaitoje puikiai pasirodė Diana Pažėrienė, kuri iškovojo antrą vietą, patvirtindama savo gerą sportinę formą ir konkurencingumą aukštame lygyje.
Šaškių varžybos
Elektrėnų šaškių komanda tarp 14 dalyvavusių komandų užėmė 6 vietą, parodžiusi tvirtą žaidimą ir ryžtą. Tai – geras pasiekimas, atsižvelgiant į didelį dalyvių skaičių ir stiprią konkurenciją.
Elektrėnų sportininkų dalyvavimą ir pasirengimą Žalgiriadai koordinavo Elektrėnų šaškių ir šachmatų asociacija. Už profesionalumą, kryptingą darbą ir sportininkų motyvavimą dėkojame asociacijos vadovams Sauliui Pilkiui ir Anatolijui Šugajevui. Jų indėlis yra svarbus ne tik sportinių rezultatų pasiekimui, bet ir sporto bendruomenės stiprinimui savivaldybėje.
Žalgiriada – tai ne tik varžybos, tai sporto bendruomenės šventė, kuri skatina aktyvų gyvenimo būdą, bendrystę ir sveiką varžymąsi tarp savivaldybių atstovų. Renginys suteikia galimybę įvairaus amžiaus sportininkams susitikti, pasidalinti patirtimi ir parodyti savo jėgas.
Mireta Lingevičiūtė